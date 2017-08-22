Волшебники в Минюсте. Чиновников балуют сказочными премиями

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В то время, как каждое из министерств жалуется на нехватку денег и правительство ищет варианты как сэкономить, и урезает льготы, повышает акцизы, отпускает цены на товары и повышает оплату за коммуналку, в Минюсте выписывают миллионные вознаграждения. Государственные исполнители получили 10% от суммы долга взысканного ими с должника. По сути, их поощрили за то, что они должны были делать на зарплату госслужащего. Минюст, сам того не понимая, открыл ящик Пандоры — исполнители теперь будут охотиться исключительно за зажиточными должниками, оставляя в стороне не выгодные им, малозначительные дела, как, к примеру, взыскание алиментов или же копеечного долга.

Кто как работает, тот так и получает

Восемь сотрудников Минюста, среди которых директор департамента, его заместители, главные госисполнители и один старший исполнитель, за май и июнь получили надбавок за труд в размере от миллиона гривен и выше. Больше всех посчастливилось одному из главных специалистов, который заработал за два месяца 8 миллионов гривен. Такое не могло приснится в самом страшном сне Войцеху Балчуну, который за год свое бурной деятельности на посту главы "Укрзализныци" получил около 4 миллионов гривен. Из них: зарплата – 3 791 449 гривен, премии – 94 591 гривен и "командировочные" — 18 522 гривен.

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В минюсте заявили, что выплата вознаграждения государственному исполнителю осуществляется в пределах и за счет соответствующих поступлений в специальный фонд государственного бюджета, который формируется из средств исполнительского сбора, взысканного государственными исполнителями с должников, и не требует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины. А главное, как утверждают в минюсте, до введения данной системы мотивации государственных исполнителей с января по сентябрь 2016-го госисполнителями всего было взыскано и перечислено в бюджет 1,5 млрд, а после внедрения системы мотивации с октября 2016 по июнь 2017 — почти 1,8 млрд. Это на 202 млн грн. больше. И, следовательно, объем выполнения судебных решений за этот период увеличился в 3 раза.

Но, по сути, в Минюсте добились только того, что теперь госисполнители будут хвататься только за дела, которые принесут им прибыль. Ведь одно дело взыскать долг, скажем, в пятьдесят миллионов гривен и получить свои 10% мотивации, другое дело, когда речь идет о долге в тысячу или десять тысяч гривен — мотивация тут слабовата.

Охота на миллионеров

Положа руку на сердце, можно сказать, что редко кто из государственных исполнителей жил только на одну зарплату, а она у них была самая маленькая в судебной системе. Исполнители и раньше крутились как могли и помогали "добрым людям" за долю малую, тот же процент. Рисковали, так как их могли не отблагодарить или же подставить под статью о вымогательстве взятке. И подобное встречалось. Но, на это раз наши власть имущие решили узаконить эту самую "благодарность", то есть, легализовать взятку.

Как рассказал РИА Новости Украина старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, на сегодняшний день вознаграждения госиполнителям не приемлемы, как и зарплаты судей Верховного суда, членов высшей квалификационной комиссии, членов высшего совета правосудия. Потому что зарплаты установленные в размере 200 тысяч за счет госбюджета, а так же выплата миллионных премий, не согласуется с экономической ситуацией в стране.

"Сегодня законом предусмотрено вознаграждение госисполнителей, это их премии за то, что якобы выполняют решение судов, то же самое будет и у частных исполнителей. Но это не отразится на уменьшении количества исполнительных производств, больше исполненных не будет, но может увеличить уровень коррупции в стране. Установить себе привилегии, получать сверхдоходы, при том, что очень много дыр в бюджете, это неприемлемо. И, если госисполнителям дают вознаграждения, они должны нести ответственность за не исполненные решения. При том, что люди, дабы было исполнено решение суда, должны вносить аванс, должны заплатить судебные сборы, нанять адвоката и так далее. В целом, доверие к государственной власти подрывается и может привести к тому, что люди перестанут правовыми методами решать свои вопросы. Минюст должен опомниться", — считает адвокат.

Да, в закон об исполнительном производстве были внесены изменения, которые теперь позволяют им получать вознаграждение, но возникает соблазн — браться только за "стоящие" дела.

"К сожалению, в тех странах, где пошли по такому пути количество судебных решений не увеличивается, увеличиваются только потери госбюджета. Те деньги, которые должны были направляться на улучшение работы госисполнительной службы, направляются в карманы отдельным исполнителям. Никто не будет заниматься алиментами — это не выгодно, или же производством, где у должника ничего нет за душой. При этом, говорить о том, что исполнители сильно перерабатываются, не приходится. Им надо заполнить два бланка, наложить арест на счета и положить себе в карман 10%", — отмечает Ростислав Кравец.

Как считает адвокат, эти деньги, должны идти на развитие исполнительной службы (ГИС), на улучшение материально-технической базы, на зарплаты. Не у всех сотрудников ГИС есть возможность получить миллионную премию.

"Киевские исполнители много получают, потому что в законе четко предусмотрена градация, чем именно должны заниматься районные, городские, республиканские службы. Если сумма свыше трех миллионов гривен, то исполняет город. Если свыше 10 миллионов, то исполняет республиканская, а районные службы, соответственно, занимаются делами меньше трех миллионов", — подчеркивает Ростислав Кравец.

РИА Новости Украина Зарплаты украинских министров

В целом, вознаграждение должно быть обосновано и напрямую зависеть от количества не исполненных производств, а так же от решений судов, по которым признаются ненадлежащие действия исполнителей. И эти премиальные, в таком случае, должны взыскиваться с исполнителя. Только тогда у них появится ответственность за работу. А на сегодня, как показывает практика, вообще не учитываются интересы государства и граждан.

И, скорее всего, сотрудники ГИС будут делаться все зависящее, чтобы решения судов выполнялись в принудительном порядке, а не добровольно. Потому что если добровольно должник заплатить, госиполнитель не заработает.