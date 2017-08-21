Хроника 20 августа: убытки из-за "ПриватБанка", столкновение эсминца США с танкером

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В воскресенье, 20 августа, президент Украины Петр Порошенко продемонстрировал модернизированный на киевском заводе танк Т-72А, а глава Пентагона раскрыл детали визита в Киев. Помимо этого в Черкасской области задержали похитителей, которые везли убивать заложников, а в России был убит чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Порошенко показал модернизированный на киевском заводе танк Т-72А

Президент Украины Петр Порошенко похвалился модернизированным на киевском заводе танком Т-72А, при модернизации которого был учтен опыт военных в Донбассе. "При модернизации госпредприятие "Киевский бронетанковый завод" максимально учло опыт украинских военных в зоне АТО. Также благодаря изменениям в госбюджет на 2017 год на вооружение в украинскую армию поступят танки "Оплот", — написал президент в воскресенье на соей странице в Facebook.

Глава Пентагона раскрыл детали визита в Киев

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил в воскресенье, что во время визита в Украину намерен подчеркнуть приверженность Вашингтона стратегическому партнерству с Киевом. Накануне посольство Украины в США сообщило, что визит главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Киев состоится 24 августа. Пресс-служба главы украинского государства сообщила, что Порошенко проведет с Мэттисом переговоры в Киеве.

Дело "ПриватБанка": Украине грозят огромные убытки — НАБУ

По делу о хищении средств "ПриватБанка" существует опасность причинения большого ущерба государству. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник. "Потому что акционеры банка до сих пор не выполнили своих обязательств — не перекрыли кредитный портфель, который фактически был мертвым, фиктивным", — сказал он. Сытник подчеркнул, что два акционера банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов брали на себя эти письменные обязательства, "обязаны были все это сделать до 1 июля и не сделали".

Полиция раскрыла детали задержания автоугонщиков в Киеве

Полиция раскрыла подробности задержания автоугонщиков, которые угнали среди прочего и служебное авто заместителя главы Национальной полиции Украины Александра Фацевича. об этом сообщается на странице Facebook ГУ НП в Киевской области. " Установили засады и задержали двух ранее судимых киевлян 35 и 36 лет во время их попытки перегнать транспортное средство из Обуховского района", — говорится в сообщении. По информации полиции, преступники прятали полицейское авто в жилищном кооперативе в с. Подгорцы Обуховского района.

В Черкасской области задержали похитителей, которые везли убивать заложников

В Черкасской области полиция задержала вооруженных похитителей двух людей. Об этом сообщает пресс-служба полиции области. "Двое неизвестных сделали несколько выстрелов в их сторону, втолкнули в грузовой фургон и повезли в неизвестном направлении. Также потерпевший рассказал, что похитители надели им на голову мешки, связали их и сказали, что везут убивать", – говорится в сообщении.

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Украинский боксер Гвоздик победил американца Бейкера

Украинский боксер Александр Гвоздик победил американца Крэйга Бейкера, сообщает "112 Украина". Отмечается, что украинец уверенно начала поединок. В шестом раунде Бейкер был отправлен в нокдаун. Между тем, американец смог подняться с пола, но Гвоздик начал добивать соперника. В итоге рефери пришлось остановить бой и объявить украинца победителем.

Путин в Крыму

Владимир Путин вечером в воскресенье приехал на международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party в Крыму. Перед началом исполнения очередной композиции публике представили нового гостя как большого любителя музыки, но, "прежде всего, президента России". Помимо этого Путин побывал на площадке Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида". Министерство иностранных дел Украины уже передало ноту протеста в российский МИД по поводу визита президента России Владимира Путина в Крым.

Столкновение эсминца ВМС США и судна Alnic MC

В результате столкновения американского эсминца "Джон Маккейн" и торгового судна Alnic MC в районе Малаккского пролива пропали десять и получили ранения пять моряков. Инцидент произошел 21 августа ранним утром по японскому времени, когда корабль направлялся в порт Сингапура для рутинного визита. Судно Alni MC повреждено в районе форпика на семь метров выше ватерлинии, никто из членов команды не пострадал, отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте морской и портовой администрации Сингапура. По данным властей, сообщения о загрязнении нефтью не поступали.

В Бельгии автомобиль врезался в группу людей

Водитель автомобиля в Бельгии совершил намеренный наезд на участников вечеринки, четверо из которых получили ранения, один из них ранен тяжело. Благодаря тому, что очевидцы преступления оперативно сообщили о произошедшем в полицию, совершившие наезд лица были примерно через час задержаны стражами порядка в результате преследования. Согласно заявлению представителя прокуратуры, инцидент не квалифицируется как теракт.

В России убит чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу

В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту убийства чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу, сообщается на сайте регионального СК. По данным ведомства, утром в воскресенье на улице возле кафе в Хабаровске произошла драка между двумя посетителями заведения. В ходе нее мужчина 1992 года рождения нанес несколько ударов мужчине 1985 года рождения. Местные СМИ сообщают, что погибший — Андрей Драчев.

Именно 20 августа 1619 года голландский корабль доставил в Америку первых 20 африканских негров, которые были проданы в рабство обитателям Джеймстауна. В этот же день в 1896 году был запатентован телефон с наборным диском, а в 1912 году — Томас Эдисон патентует фонограф и электробатарею. Помимо этого 20 августа 1953 года Советский Союз объявил об успешных испытаниях водородной бомбы, а в 1960 году в этот день на Землю впервые вернулись запущенные в космос живые существа — собаки Белка и Стрелка.