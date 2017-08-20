Твое, мое, наше... нет, снова мое. Как поделили украинское телевидение

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украинские политики активно готовятся к грядущей политической осени, которая обещает стать горячей. Наверняка вернуться в большую игру хочет экс-премьер, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк. Растерявший рейтинг политик на днях стал совладельцем телеканала "Эспрессо" — его доля составила 40%. Кроме Яценюка, соучредители канала — жена главы МВД Украины Инна Авакова и жена депутата от партии "Народный фронт" Лариса Княжицкая. Неудивительно, что телеканал придерживается "ястребиной", радикальной информационной политики.

Поступок Яценюка заставил вновь вспомнить о телевидении как инструменте политического влияния и нарисовать карту сил сторон: кто за кем стоит и кого поддерживает на отечественном ТВ.

"Оппозиционные каналы боятся критиковать"

Еще в марте 2017 года громко и с помпой анонсировали большое обновление телеканала "Тонис", куда пригласили работать известных ведущих Евгения Киселева и Матвея Ганапольского. Официально новым инвестором стал экс-регионал и бывший глава Киевской городской государственной администрации Владимир Макеенко. Но, по слухам, за ним может стоять администрация президента, которая таким образом стремится получить новый рычаг информационного влияния.

Среди "монстров" ТВ-рынка ситуация остается достаточно стабильной. "1+1" по-прежнему контролируется влиятельным бизнесменом Игорем Коломойским, ICTV и СТБ — Виктором Пинчуком, ТРК Украина — Ринатом Ахметовым, «Интер» связывают с именами Сергея Левочкина и Дмитрия Фирташа, "5 канал" — президентский, Петра Порошенко.

"Интер" и ТРК Украина формально близки к оппозиционному полю, но там меньше политики, чем на информационных каналах, больше развлекательной информации, подчеркивает в комментарии РИА Новости Украина политический эксперт Николай Спиридонов.

blacksea.tv Николай Спиридонов. Архивное фото

Во-вторых, напоминает он, проводились исследования, что даже если каналы считаются оппозиционными, президента на них критикуют всего примерно в 5% случаев — "в основном, информация о президенте подается нейтрально или позитивно".

"Даже оппозиционные каналы в нынешней ситуации боятся критиковать власть", — заявил Спиридонов.

Молодые и смотрибельные

Неоднозначной остается ситуация с телеканалом "112": его раньше связывали с предыдущей властью, в частности, с экс-главой МВД Виталием Захарченко, хотя формальных подтверждений этому не было. Затем был период "потепления" у канала с Юлией Тимошенко — она и ее соратники регулярно появлялись в эфире. Сейчас же в медиа-среде активно говорят, что "112" плавно дрейфует под контроль администрации президента, что видно в том числе по изменяющейся риторике программ.

ZIK связывают с так называемой "львовской группой", с мэром Львова Андреем Садовым, а также частично с Игорем Коломойским, отмечает Николай Спиридонов. "Эспрессо", продолжает он, близок к "Народному фронту", «и сейчас канал ослаб, потому что они раскрутили скандал с "говорящими головами Медведчука", куда включили почти всех адекватных экспертов и в эфир их не приглашают".

Что касается NewsOne, у него есть официальный владелец — народный депутат Евгений Мураев.

"Похоже на то, что NewsOne используется партией "За життя" для раскрутки. Но, в принципе, канал более-менее держит баланс, там есть и провластные, и оппозиционные (спикеры)", — рассказал Спиридонов.

Смотрят меньше, но остается мощным инструментом влияния

В целом, по мнению политэксперта, телевидение остается мощным инструментом политического влияния, но все-таки понемногу проседает.

"Потому что очень мощным инструментом становится Youtube, многие смотрят новости через Facebook. Грубо говоря, у телевидения есть проблемы с охватом аудитории возрастной категории до 30 лет. Они уже меньше смотрят. Пенсионеры продолжают смотреть телевидение, как и люди среднего и старшего возраста", — сообщил политолог.

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Он предположил, что лет через 5 влияние телевидения на умы в Украине еще уменьшится, "особенно если в Украине с экономикой будет более-менее хорошо, что уже все поголовно будут иметь интернет на компьютерах, планшетах, смартфонах".

"Сейчас влияние (ТВ) понемногу падает, но медленно, поэтому когда политические партии хотят развиваться, разработать стратегию развития, в основном все-таки опираются на телевидение и информационные радиостанции", — подчеркнул Спиридонов.