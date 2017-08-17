Соцсети обсудили возвращение Михо

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Экс-президент Грузии, а также бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили, не так давно лишенный гражданства Украины, анонсировал свое возвращение. Произойдет это историческое событие 10 сентября на таможенном пункте "Краковец", поведал сам Саакашвили во время прямой трансляции в Facebook.

Экс-губернатор Одесской ОГА подчеркнул, что возвращается в Украину легально и силовикам не стоит проявлять особую бдительность: "Давайте не будем превращать мою поездку в цирк, проверять каждый багажник. Я не собираюсь в багажнике ехать". Однако подстраховаться Саакашвили все же решил, призвав желающих встретить его на границе. В Украине опальный политик намерен защищать свои права на гражданство в суде.

В украинском сегменте соцсетей скорое возвращение Саакашвили наделало немало шуму: "10 сентября сработает маркер определения уровня правящей паранойи"; "Ездил бы себе Миша туда-сюда и это бы не было событием. Отняли паспорт и теперь это событие, из-за которого теперь многие люди потеряют сон на месяц. Миша теперь играет роль "торпеды" досрочных в Раду. Может и больше". "Гастролер страхуется и хочет устроить антипрезидентское шоу на безвизовых рубежах Матькивщины", — нашлись в сетях и такие мнения.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook