Двигатели "Южмаш" для Ына: украинский след или американский фейк?

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Украина опять в центре оружейного скандала, который разгорается на фоне напряжения отношений между США и КНДР. США рассматривают возможность нанесения удара по военным объектам Северной Кореи, власти КНДР в ответ заявляют о готовности атаковать военную базу США на острове Гуам. По мнению американских экспертов, за последний год возможности северокорейских баллистических ракет значительно улучшились и они способны достигать цели на расстоянии до 10 тысяч километров, то есть, они могут донести ядерный заряд до материковой части США.

"Согласно данным специалиста по ракетным вопросам в Международном институте стратегических исследований Майкла Эллемана, КНДР в течение последних двух лет сменила поставщика ракетных двигателей. Предположение о приобретении украинских двигателей дало бы ответ на вопрос, как Северная Корея настолько сильно преуспела в ракетных испытаниях после многих неудач", — пишет New York Times.

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"Аналитики, изучавшие фотографии осмотра руководителем КНДР Ким Чен Ыном новых ракетных двигателей, пришли к выводу, что конструкции похожи на те, что когда-то использовались в Советском Союзе. Те двигатели СССР были настолько мощными, что одна ракета могла перенести 10 термоядерных боеголовок между континентами!", — говорится в статье.

"Двигатели в настоящее время производятся только на нескольких бывших советских объектах. Эксперты сосредоточили свое внимание на ракетном заводе "Южмаш" в Днепре, который во время холодной войны производил самые смертоносные ракеты в советском арсенале, включая гигантскую Р-36М. Этот же завод оставался одним из основных производителей ракет для России даже после обретения Украиной независимости", — продолжает NYT.

Новая "Кольчуга"?

В своей статье The New York Times ссылается не на свои догадки, а на серьезный экспертный анализ, содержащий данные разведывательных агентств. В исследовании эксперта по ракетам в Международном институте стратегических исследований Майкла Эллемана отмечается, что КНДР за последние два года сменила конструкцию ракет и поставщиков деталей. Новый двигатель, вероятно, впервые был протестирован в сентябре, что свидетельствует о том, что Пхеньяну потребовалось лишь 10 месяцев для того, чтобы перейти к использованию новой технологии.

Подобное заявление наиболее болезненно бьет по нынешней украинской власти, ведь это исключает передачу технологий северокорейцам при "преступном режиме Януковича". Американцы считают, что чертежи и детали были переданы за последние 2-3 года.

Как отмечает издание, после отстранения Виктора Януковича от власти на "Южмаше" наступили тяжелые времена, поскольку Россия отменила заказ на модернизацию своего ядерного и ракетного арсенала, в результате чего предприятие оказалось на грани выживания. Авторы исследования считают днепропетровский "Южмаш" наиболее вероятным продавцом двигателей, которые использовались при запуске северокорейских ракет в июле.

"Вероятно, что эти двигатели прибыли из Украины — вероятно, незаконно. Большой вопрос состоит в том, сколько их у них, и помогают ли им сейчас украинцы. Я очень обеспокоен", — заявил Эллеман.

Американский эксперт напомнили, что шесть лет назад КНДР пыталась украсть ракетные технологии украинского комплекса. Тогда двое граждан этйо страны были пойманы при попытке скопировать чертежи ракетных систем, жидкотопливных двигателей, систем космических аппаратов и ракетного топлива. Американцы считают, что Северная Корея, воспользовавшись кризисом в Украине, предприняла еще одну попытку украсть технологии, которая оказалась удачной.

Если эта информация будет подтверждена, то Украина может оказаться под угрозой санкций со стороны США и ее партнеров. Ситуация напоминает скандал с "Кольчугой". В 2002 году майор госохраны Николай Мельниченко обнародовал записи двухгодичной давности, где зафиксирован разговор президента Кучмы и руководителя "Укрспецэкспорта" Малева (который затем погиб в автокатастрофе), которые якобы обсуждали детали поставок в саддамовский Ирак четырех станций слежения "Кольчуга". Хотя доказательств поставок американцы не нашли, но режим частичной изоляции украинской власти был сохранен вплоть до Оранжеовй революции, несмотря на прозападный внешнеполитический курс Кучмы.

"Южмаш" у разбитого корыта

Итоги расследования Международного института стратегических исследований в Киеве встретили в негодованием. "Эта информация не имеет под собой никаких оснований, является провокационной по содержанию, и, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия собственных преступлений. Украина не поставляла ракетные двигатели и любые ракетные технологии в Северную Корею. Считаем, что эта антиукраинская кампания спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия своего участия в северокорейских ядерных и ракетных программах, — заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

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Открестились от поставок двигателей в КНДР и на "Южмаше".

"ЮЖМАШ" никогда ранее не имел и не имеет сейчас никакого отношения к северокорейским ракетным программам космического или оборонного характера. Ракеты и ракетные комплексы военного назначения в годы независимости ЮЖМАШем не выпускались и не выпускаются. Единственный серийный двигатель, поставляемый в последние годы на экспорт (РД-843 в Италию для европейской ракеты-носителя "Вега"), предназначен для запуска и работы в условиях открытого космоса и по своим характеристикам (в том числе, по силе тяги) не пригоден для использования в баллистических ракетах военного назначения. ЮЖМАШ, как государственное предприятие, полностью соблюдает требования Режима контроля за ракетными технологиями, участником которого Украина является с 1998 года (фактически – с 1995 года)", — заявили в пресс-службе предприятия.

yuzhmash.com ЖИДКОСТНЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ РД-120

Стоит отметить, что после сворачивания отношения с Россией в 2014 году "Южмаш" оказался в очень тяжелом положении. В частности, РФ отказалась от закупок ракетоносителей "Зенит" — основной продукции днепропетровского "Южмаша". По договорам с Россией доходы сократились в 60 (!) раз — с 1,7 млрд грн до 28 млн грн.

"В результате потери основного заказчика дефицит оборотных средств составил на конец 2014-го около 700 млн грн. Долги предприятия на 1 января 2015 года насчитывают около 640 млн грн, в том числе по зарплате и социальным выплатам — более 140 млн грн. В результате Южмаш частично приостановил работу (до 25 февраля 2015 года)", — сообщалось на сайте предприятия.

Сомнительное азиатское партнерство

В условиях безденежья "Южмаш" пытался выживать за счет украинских и американских ракетных заказов, однако компенсировать потери не получилось. Предприятие стало активно сотрудничать с Юго-Восточной Азией, надеясь найти на этом рынке щедрых заказчиков. Наиболее активно шли контакты с Китаем.

Китайцы предлагали днепропетровцам построить у них завод по производству батарей для электрокаров, завод по сборке сельскохозяйственной техники и многие другие объекты. Однако не исключено, что эти бизнес-предложили имели под собой не экономические, а разведывательные цели. Представители Китая регулярно посещают предприятие, днепропетровские инженеры часто бывают в Поднебесной.

КНР уже давно налаживает в нашей стране агентурную сеть с целью добычи информации о военной продукции. Случаев шпионажа со стороны Китая украинских военных технологий действительно масса. Достаточно вспомнить, что еще в 1996 году задержали и депортировали китайцев из Шанхайского института машиностроения, которые искали в Украине информацию о ракетных двигателях. Действия китайские разведчиков привело к тому, что была полностью смещено областное руководство СБУ, которые якобы привлекли нездоровый интерес китайских специалистов. Дисциплинарные наказания были наложены и на некоторых других должностных лиц Службы безопасности, в число которых попал и начальник управления военной контрразведки Юрий Самойленко.

В последствии Китай стал более осторожным, поручив добычу информации украинским гражданам. В 2011 году были арестованы за шпионаж в пользу Китая украинские граждане Сергей Чичотка и Алексей Рудь. Ученые хотели продать КНР свои разработки в сфере электродинамического ускорителя массивных тел. Рудь, по данным "Страны", после Евромайдана вышел на свободу и стали работать помощником советника МВД Антона Геращенко.

В том же 2011 году были арестованы сотрудники торгового представительства Северной Кореи в Беларуси Рю Сонгчель и Ли Тхэкиль, которые неоднократно интересовались ракетными технологиями "Южмаша". Северокорейцы были арестованы и осуждены на 8 лет.

Генеральный конструктор КБ "Южное"Александра Дегтярев в интервью "Стране" усомнился, что научные сотрудники "Южмаша" могли быть задействованы в создании двигателей для северокорейской ракеты, однако допускает, что КНДР удалось сделать копии чертежей. После победы Евромайдана заявлений о поимке китайских или северокорейских шпионов больше не наблюдалось.

Вполне возможно, что документы попали в Северную Корею через Китай, который более тонко действует на украинских территориях, развернув здесь свою агентурную сеть еще в 90-х годах.

Грозят ли Украине санкции?

В случае эскалации противостояния с Северной Кореей американские разведывательные службы могут провести новое расследование и выступить с официальными обвинениями против украинских властей. Пока представители Белого дома предпочитают не комментировать этот инцидент, однако в случае нарастания напряжения между США и КНДР Банковая может стать тем самым "козлом отпущения", на которую посыпятся обвинения в поддержке северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Подобные обвинения Белый Дом сможет использовать для дальнейшего давления на украинскую власть, которую заставят закрыть "Южмаш" и другие предприятия, потенциально опасные для США. В противном случае Вашингтон может отказаться от поставок летального оружия, предоставления Киеву финансовой помощи и даже ввести против Украины экономические санкции.