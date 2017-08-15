Хроника 14 августа: ракетный скандал с КНДР, отчет ГПУ по Иловайску

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 14 августа, Украину заподозрили в поставках ракетных двигателей в КНДР, ГПУ отчиталась о расследовании трагедии Иловайского котла, а Киев возобновил подачу воды в ЛНР. Помимо этого Минздрав начал закупать лекарства на 2017 год. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Украину заподозрили в поставках ракетных двигателей КНДР

Газета New York Times пишет, что Северная Корея могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии "Южмаш". Эксперты считают "Южмаш" "наиболее вероятным источником двигателей" межконтинентальных баллистических ракет, об испытании которых КНДР заявила в июле текущего года. На самом "Южмаше" заявили, что предприятие не имеет никакого отношения к северокорейским ракетным программам космического или оборонного характера.

Генпрокуратура озвучила потери под Иловайском

В результате боев под Иловайском погибли 366 украинских военных, еще 429 получили ранения, сообщает в понедельник пресс-служба Генпрокуратуры Украины со ссылкой на результаты расследования. Согласно сообщению, 29 августа 2014 года по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба ВС РФ "российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных, вместе с тремя пленными российскими десантниками".

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Киев возобновил подачу воды в ЛНР

Подконтрольный Киеву Петровский водозабор возобновил подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику, сообщили РИА Новости в пресс-службе Государственного унитарного предприятия "Лугансквода". Ранее в нескольких населенных пунктах ЛНР был введен режим ЧС территориального и местного значения в связи с проблемами с водоснабжением в самопровозглашенной республике.

В Николаеве в реке Ингул обнаружили холеру

В Николаеве в районе пешеходного Ингульского моста (Центральный район) выявили холерный вибрион. Как сообщила пресс-служба Николаевской ОГА со ссылкой на ГУ "Николаевский областной лабораторный центр Минздрава Украины", Vibrio cholerea O1 биовар Eltor серовар Ogawa выявлен в пробах воды в р. Ингул от 7 августа. Горсовету рекомендовали запретить купание и лов рыбы в акватории рек Ингул, Южный Буг, Днепро-Бугского лимана.

Минздрав начал закупать лекарства на 2017 год

Министерство здравоохранения Украины приступило к закупке медикаментов через международные организации за средства 2017 года. Об этом сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун. Она также отметила, что считает закупки через международные организации одной из самых действенных антикоррупционных реформ, а плодотворное сотрудничество с международными партнерами помогло начать проводить закупочный процесс по мировым стандартам качества.

Обыски ГПУ в "Укргаздобыче"

Генеральная прокуратура Украины провела накануне обыски в ПАО "Укргаздобыча". Обыски проводятся по постановлению Печерского районного суда города Киева от 11 августа 2017 года. Сообщается, что в соответствии с постановлением суда, правоохранители имеют право изъять первичные финансово-хозяйственные документы, связанные с отношениями "Укргаздобычи" с румынской компанией Tacrom Services S.R.L и белорусской "Белоруснефть".

Разбойное нападение под Киевом

Неизвестные в понедельник совершили разбойное нападение на охранника в городе Буче недалеко от Киева, сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook. Преступники передвигались на автомобиле Volkswagen. Нападение осуществлено на компанию "Мелиоратор" в Буче вблизи столицы. Охранник был госпитализирован, его оперируют. В настоящее время разыскивается автомобиль, на котором, по предварительным данным, передвигаются четыре человека.

Генпрокуратура заподозрила нардепа Мураева в неуплате налогов

Генеральная прокуратура Украины расследует возможное уклонение от уплаты налогов внефракционным депутатом Верховной Рады Евгением Мураевым. В материалах суда отмечается, что назначена внеплановая документальная проверка Мураева по вопросам соблюдения требований налогового, валютного законодательства за период с 1998 по 2016 годы. Как отметил позже сам Мураев, интерес ГПУ к уплате налогов возник в связи с тем, что "в воздухе все сильнее стало пахнуть внеочередными выборами".

"Одесская Венеция": город ушел под воду

В результате сильнейшего ливня, который накрыл Одессу в ночь на понедельник, затопило часть города. По информации СМИ, городом пронесся сильнейший ливень со шквалистым ветром. "Затопило ряд городских дорог. Машины плавали на Лузановке, Пересыпи и Среднефонтанской улице. Сейчас ситуация нормализовалась", — сообщили местные СМИ.

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Авто протаранило пиццерию в пригороде Парижа, есть жертвы и раненые

Один человек погиб, еще 12 получили ранения вечером в понедельник, когда автомобиль врезался в пиццерию в департаменте Сена и Марна в столичном регионе Франции. Автомобиль BMW серебристого цвета почти целиком въехал в здание небольшой пиццерии. Отмечается, что на месте инцидента не было обнаружено никаких следов торможения. Водитель машины задержан. Сообщается, что несколько дней назад он предпринимал попытку суицида.

Лондонский Биг-Бен замолчит на четыре года

Знаменитый колокол "Биг-Бен" на часовой башне Вестминстерского дворца в Лондоне в последний раз прозвонит в полдень 21 августа, затем башню закроют на масштабный ремонт, сообщает в понедельник пресс-служба британского парламента. Предполагается, что ремонт продлится до 2021 года, все это время колокол за редкими исключениями звонить не будет.

Именно 14 августа православные христиане празднуют Медовый Спас, в народе – Маковея. Традиционно в церквях святят воду, цветы и мак. После чего они становятся целебными. С этого дня также начинается Успенский пост. Он продлится две недели. К тому же 14 августа является днем памяти семи ветхозаветных мучеников Маккавеев, которые скончались в 166 году до н. э. К этому времени во многих регионах обычно созревает мак, потому как раз на праздник во многих семьях пекут постные пироги с маком.