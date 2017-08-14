Граната – последний агрумент. Есть ли защита от смертоносного "фрукта"

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

У жителя Днепропетровщины в субботу, 12 августа, полиция изъяла 10 гранат. Как сообщалось, он в состоянии алкогольного опьянения бросал эти гранаты в пруд возле дома. Во время взрывов боеприпасов никто не пострадал.

Во время поверхностного осмотра у мужчины в кармане куртки полицейские обнаружили гранату Ф-1 и запал к ней. Также в его погребе было найдено еще девять гранат — Ф-1 и восемь гранат РГД-5.

По данному факту следователи начали уголовное производство по статье незаконное обращение с оружием и боеприпасами.

Также в Дарницком районе Киева прогремел взрыв на территории частного дома. По прибытию на место следственно-оперативной группы и взрывотехников, правоохранители выяснили, что неизвестные бросили во двор предмет, похожий на гранату Ф-1. Во время инцидента никто не пострадал, начато уголовное производство.

Случаи взрывов гранат в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що робити, якщо людина на вулиці побачила гранату? Куди звертатись і повідомляти про це?

— Треба зрозуміти, що найголовніше – це жодним чином не намагатись самому розібратись з цим боєприпасом, брати в руки або намагатись якоюсь палкою поворушити, або щось інше. Бо на відстані абсолютно неможливо зрозуміти, я якому стані воно знаходиться, якщо ми говоримо про гранату.

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І найочевидніше, що треба негайно повідомляти оперативно-черговому по регіональному, по місцевому управлінню Національної поліції. Треба розуміти, що в підпорядкуванні Міністерства внутрішніх справ знаходиться Державна служба з надзвичайних ситуацій, і фахівці саме звідти виконають всі необхідні дії. І тут більше нічого не треба придумувати.

Головне звертатися до правоохоронців?

– Звичайно, що так. Треба зрозуміти, що чимало випадків відбувається навіть тоді, коли нібито люди знайомі зі зброєю, і ми багато чули повідомлень в медіа, коли колишні АТОшники, перебуваючи у нетверезому стані, порушили певні речі, і після того лунав трагічний вибух.

А людині непідготовленій тут навіть не треба шукати інших моментів, тільки звертатись до чергового Національної поліції місцевого, і вони вже знають той алгоритм, який треба негайно виконувати.

Так було із чоловіком на Дніпропетровщині, який у нетверезому стані кидав гранати у ставок біля дому. Скажіть, в подібних випадках, як не стати жертвою?

– Ви знаєте, мені от жаль, як експерту, скільки доводиться в останні місяці, роки навіть, коментувати от такі безглузді дії, в тому числі саме з гранатами.

На жаль, гранати стали інструментом розборок якихось конфліктних або щось, треба зрозуміти, що, якщо ви бачите людину з гранатою, то не треба в ніякий спосіб намагатися вступати в переговори, тому що його реакція і його психологічний стан в той момент абсолютно можуть неочікувано для вас стати трагедією.

Знову ж таки треба негайно повідомляти, можливо, хтось із знайомих є, хто може прискорити якісь речі, але на сьогоднішній день треба визнати, що служба 102, вона відпрацьована, вона в автоматичному режимі фіксує кожний дзвінок, і, повірте, повідомлення про те, що людина в неадекваті і з гранатою в руках, на це буде відреаговано дуже швидко.

Якщо людина випадково на вулиці знайшла зброю, теж слід дзвонити до поліції?

– Знаєте, дуже давно, коли, можливо, більш актуальною була проблема знахідки боєприпасів часів Другої світової війни, то завжди була одна з рекомендацій: помітити місце, де знаходиться вибухонебезпечний предмет, але сьогодні, коли ми говоримо про наші міста, села, то, звичайно, це не тільки одна дія.

Треба негайно повідомляти, якщо людині вистачить мужності, то можна десь постояти, криками попереджати інших людей, щоби не наближалися до цієї точки, тобто створити навколо очікуваного вибухонебезпечного предмета якесь коло безпеки, щоби інші з необережності туди не влізли. Особливо діти, звичайно.

Ранее эксперт по оружию Юрий Минкин в эфире "ГС" отметил, что Украина 25 лет живет без закона об оружии, все регулируется ведомственными инструкциями.

Также эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук в эфире заявил, что право на наградное оружие имеют только военные.