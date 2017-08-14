Хроника 13 августа: гей-парад в Одессе, скандал с "Интерсити"

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В воскресенье, 13 августа, в Одессе прошел "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества, пассажиры поезда "Интерсити" сообщением Одесса−Киев вынуждены были ехать стоя из-за нехватки вагонов, а "Укравтодор" начал подготовку к строительству первой платной дороги. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

ЛГБТ-марш в Одессе

В воскресенье, 13 августа, в Одессе прошел "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества, митингующие прошли маршем от Воронцовского дворца к Дюку. Из-за радикалов, выступающих против ЛГБТ-шествия, участники марша не смогли пройти запланированным маршрутом. Около сотни участников марша сопровождали полицейские. Позже Противники марша после того, как им не удалось сорвать ЛГБТ-акцию, устроили погром на стройке возле дома-стены в Воронцовском переулке.

Люди ехали стоя. Скандал с "Интерсити" Одесса

Пассажирам скоростного поезда "Интерсити" сообщением "Одесса-Киев" пришлось ехать стоя из-за нехватки вагонов. Вместо поезда девятивагонной комплектации на 607 мест из-за его технической неисправности в рейс отправился поезд на 408 мест, пояснили в "Укрзализныце". "Тем пассажирам, которые едут в поезде, но без места, будет компенсирована разница стоимости проезда из-за необеспечения комфортных условий путешествия…, — говорится в сообщении ПАО "Укрзализныця".

"Укравтодор" начал подготовку к строительству первой платной дороги

Государственное агентство автомобильных дорог Украины проводит подготовку к запуску строительства первой концессионной дороги Киев — Белая Церковь. Об этом сообщил и. о. председателя "Укравтодора" Славомир Новак. Кроме того, он добавил, что подготовка к запуску строительства первой платной дороги уже началась.

В Киеве нетрезвой за рулем задержали сотрудницу Верховного суда

В Киеве на улице Стеценко правоохранители задержали автомобиль, за рулем которого находилась женщина в нетрезвом состоянии. Она представилась как сотрудница Верховного суда Украины. Об этом сообщает Киев. Оперативный на своей станице в Facebook. "За рулем сидела женщина, которая признала, что едет со дня рождения, где выпила одну бутылку пива. Но тест показал 2,66 промилле", — сообщает Киев. Оперативный.

Саакашвили рассказал о своих планах насчет Украины

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что у него есть "планы, связанные с Украиной", в частности по ее освобождению от "молдавских и донецких олигархов". По словам Саакашвили, все дела против него сфабрикованы и имеют чисто политический характер. "Но у меня есть ближайшие планы, связанные с Украиной и с освобождением ее от молдавских и донецких олигархов", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook в воскресенье.

Украинка Свитолина победила на престижном теннисном турнире в Торонто

Украинка Элина Свитолина стала победительницей теннисного турнира в Торонто, призовой фонд которого превышает 2,4 миллиона долларов, сообщает Р-Спорт. Свитолина, посеянная на турнире под пятым номером, в воскресном финале нанесла поражение датчанке Каролине Возняцки (6) — 6:4, 6:0. На корте соперницы провели 1 час 18 минут.

Смертельная атака на кафе в Буркина-Фасо

Силы безопасности Буркина-Фасо ликвидировали троих напавших на кафе в Уагадугу, где погибли 17 человек. Трое мужчин подъехали к кафе "Стамбул" на машине около 21.30 по местному времени и открыли огонь по посетителям кафе, сидевшим на террасе. После чего армия начала операцию против преступников, завязалась перестрелка. Жертвами нападения стали 17 человек, 8 получили ранения.

Стрельба в Акапулько: убиты 4 человека

По меньшей мере четыре человека были убиты на тихоокеанском курорте Акапулько, который стал горячей точкой в современной Мексике. Об этом сообщает "Ассошиэйтед Пресс". По словам журналиста агентства, средь бела дня в воскресенье он увидел четыре тела на центральном бульваре Акапулько, в том числе и человека, лежащего на асфальте без признаков жизни с розовым полотенцем на лице. Пешеходы наблюдали с пешеходного моста, как полиция расчищает себе место.

Во второе воскресенье августа в Украине и некоторых странах постсоветского пространства отмечается День строителя. Впервые этот профессиональный праздник работников строительных отраслей отмечался в СССР 12 августа 1956 года.