Хроника 12 августа: ромы избили депутата, пранк с Саакашвили

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В Киеве открылся крупнейший в стране паспортный сервис, в Украине смогли увидеть космическое чудо, Михаил Саакашвили и глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили стали новыми "жертвами" пранкеров. Главные события и заявления минувших суток — в кратком обзоре РИА Новости Украина.

В Мукачево ромы палками избили депутата

В Мукачево в результате конфликта ромов и депутата городского совета чиновника избили палками. Информацию подтвердил и сам депутат горсовета Юрий Кравчук, который поехал в полицию зафиксировать побои и написать заявление правоохранителям.

Ромы в свою очередь утверждают, что их избила беременная женщина.

ДТП в Херсонской области: четверо погибших, включая 5-летнего ребенка

В Херсонской области в результате дорожно-транспортного происшествия четыре человека погибли, двое госпитализированы, сообщает местное издание Kherson.net.ua. По данным издания, авария произошла в субботу на объездной дороге под городом Олешки.

В день рождения. В Одесской области до смерти избили военного

Военнослужащий ВМС Украины погиб в Одесской области, обстоятельства его гибели выясняются, сообщает командование ВМС в субботу вечером.

"Рассчитываем на объективное расследование. Вчера, 11 августа, в селе Егоровка Одесской области во внеслужебное время погиб матрос Арслан Шейхов", — говорится в сообщении.

По данным советника начальника Генерального штаба ВСУ Елены Вербицкой, накануне военнослужащий был в законном увольнении, вместе с семьей праздновал дома день рождения.

"К нему заехал на своем автомобиле его знакомый гражданин Злый В.И. (1976 г.р.) через несколько минут они уехали в неизвестном направлении", — написала она в Facebook.

По данным Вербицкой, после этого тело военнослужащего уже поздно вечером нашел у ворот своего дома местный врач, при этом при осмотре тела были выявлены множественные ссадины на теле и голове, переломы носа и травмы черепа.

В ДТП под Киевом пострадал ребенок: виновных ромов едва не линчевали

В Броварах Киевской области ромы стали виновниками ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщает ДТП-Киев в Facebook.

"Пьяное (?) дтп под Киевом в Броварах: цыгане на Мерседес еврорегистрации вылетели с дороги в припаркованные авто. Пострадал ребенок в авто", — сообщает подробности портал.

На месте аварии собралось значительное количество местных жителей и ромов. Разъяренные люди окружили авто виновников ДТП и пытались совершить самосуд.

Новые пранки: телефонные розыгрыши Саакашвили и главы МВД Грузии Мгебришвили

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщил телеканал "Россия 24".

Как сообщает телеканал, Саакашвили думал, что разговаривает по телефону с заместителем главы администрации украинского президента Петра Порошенко. В разговоре политик поставил ультиматум украинским властям: либо ему возвращают гражданство, либо им "мало не покажется".

Кроме этого пранкер Лексус разыграл главу МВД Грузии Георгия Мгебришвили. Пранкер позвонил ему под видом министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и предложил выдать Михаила Саакашвили.

"Без извращенцев". Радикалы намерены сорвать ЛГБТ-марш в Одессе

Активисты одесского отделения движения "Сокол" (молодежное крыло партии "Свобода") подали обращение в мэрию на проведение акции, маршрут которой в точности повторяет маршрут ЛГБТ-шествия.

В оргкомитете "ОдессаПрайд" позицию "Сокола" объясняют его политической незрелостью и подчеркивают, что не намерены отказываться от своих планов.

ВСУ за последние 3 года получили около 16 тыс единиц военной техники

Украинская армия за последние три года, пока идет АТО в Донбассе, получила около 16 тысяч единиц военной техники от предприятий-участников концерна "Укроборонпром", сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Как указано на сайте государственного концерна "Укроборонпром", такое число военной техники армия получила за период с июля 2014 года по июль 2017 года. По данным концерна, предприятия-участники "Укроборонпрома" передали 15 903 единицы вооружения и военной техники для украинской армии.

В Киеве открылся крупнейший в Украине паспортный сервис

В Киеве в субботу, 12 августа, в тестовом режиме заработал крупнейший в Украине "Паспортный сервис" по оформлению биометрических загранпаспортов и ID-карт. Об этом сообщается на сайте государственного предприятия "Документ".

Как отмечается, сервис открыли на третьем этаже универмага, который расположен на площади Победы. Площадь центра составляет 1400 кв. метров. Ожидается, что новый центр за день сможет принять более 1,5 тысяч человек.

Столкновения в Виргинии: первая жертва и аресты

Один человек погиб в результате столкновений в городе Шарлоттсвилл в штате Виргиния, где второй день проходят акции ультраправых и их противников, сообщил мэр города Майк Зигнер.

В социальных сетях появились сообщения о том, что скончалась женщина.

Позднее полиция американского штата Виргиния арестовала трех человек в связи с митингами в "Парке эмансипации" Шарлоттсвилля и продолжающимися волнениями, вызванными несанкционированным собранием.

В Польше из-за разгула стихии погибли пять человек

Количество жертв стихии в Польше увеличилось до пяти, сообщил гданьский центр реагирования на чрезвычайные ситуации. Официальный представитель пожарной службы страны Павел Фронтчак сообщил, что грозы начались с южной стороны Польши и охватили Нижнесилезское, Великопольское, Куявско-Поморское и Поморское воеводства. Он отметил, что спасателям по состоянию на утро пришлось оказывать помощь около 6 тысяч раз.

Ж/д катастрофа в Египте. Чиновник скончался от приступа при виде тел

Сотрудник египетского министерства транспорта скончался от сердечного приступа во время осмотра тел погибших при столкновении двух поездов, унесшем жизни сорока двух человек, об этом сообщил портал издания "Масрави".

В пятницу на линии в пригороде Александрии столкнулись поезда, следовавшие из Каира и из Порт-Саида. По данным минздрава Египта, 42 человека погибли и свыше 170 получили ранения.

На войну с США. 3,5 млн человек попросились в армию КНДР за три дня — СМИ

Центральная северокорейская газета "Нодон синмун" сообщила, что почти 3,5 миллиона человек подали заявки на вступление или восстановление в рядах вооруженных сил КНДР на фоне противостояния Пхеньяна и Вашингтона после одобрения новой резолюции СБ ООН.

По данным издания, за три дня заявления подали 3 миллиона 475 тысяч человек, в частности, студентов, рабочих и отставных военных.

"Врачи без границ" приостанавливают миссию по спасению мигрантов

Международная организация "Врачи без границ" (MSF) заявила о приостановке деятельности по спасению мигрантов в Средиземном море из-за угрожающих действий ливийской береговой охраны и препятствий в работе со стороны итальянского правительства, сообщает агентство Рейтер.

В Петербурге умер известный актер из сериалов "Мастер и Маргарита" и "Менты"

Российский актер, народный артист России Виктор Смирнов скончался в возрасте 72 лет в ночь на субботу в Петербурге, говорится в сообщении Александринского театра, в труппу которого он был принял в 1983 году. О дате церемонии прощания театр сообщит дополнительно.

В последние годы Смирнов боролся с серьезной болезнью, но его творческая жизнь до последнего дня была полнокровна, отметили в театре.

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Метеоритный дождь Персеиды. В Украине смогли увидеть космическое чудо

В ночь на воскресенье на территории Украины можно было наблюдать необычные астрономические явления — суперлуние и метеоритный дождь Персеиды.

"Метеорные потоки Персеиды мелькают в небе ежегодно в августе, когда Земля проходит через осыпи разбитых комет. Пик Персеид в этом году придется на 11-13 августа, что совпадает с Суперлунием, когда Луна светит на 30 процентов ярче, чем в обычное полнолуние. Суперлуна ожидается 10 августа (в ночь на 11 августа). Увеличение света благодаря Суперлуне поспособствует четкости просмотра метеорного потока", — сообщает Gismeteo.