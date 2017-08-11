По Фрейду. О рационе украинцев и комплексах министра

РИА Новости Украина

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что украинцы тратят половину заработка на питание, потому что много едят. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, отвечая на вопрос о том, почему у украинцев уходит на еду 50% от доходов, в то время как у немцев эта цифра составляет 14%.

Министр полагает, что разница – не в уровне доходов, а в традициях питания.

"Когда мы говорим о том, что немцы тратят (на питание) 14%, а мы 50%, то тут система приоритетов, — заявил министр. — Мой отец всю жизнь считал приоритетом хорошо поесть. Он считал, что можно в чем-то себе отказать, но здоровое полноценное питание очень важно. У наших людей есть такая историческая традиция – голодоморы, войны заставляли их относиться к проблеме питания не так, как в других странах. Я уже молчу про то, что отношение к хлебу культивировалось в обществе. Немцы едят немного по-другому. У них другой рацион. Их культура питания очень отличается от нашей. Учитывая, что цены на продукты примерно одинаковы в Украине и Германии, они едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому, что такая культура. И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми".

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Если послушать наших отдельных министров, проблема Украины в том, что граждане "не такие": уже не просто традиционно критикуют власть, а еще и кушают много, отмечает на своей странице в Facebook политолог Алексей Якубин.

Публикация Алексея Якубина в Facebook

"Так мы же аграрную сверхдержаву строим, не? Кушать нужно и можно еще больше! Для развития! Только простым гражданам, а не министрам, которые, наверное, по себе судят и свои комплексы выносят в люди", – написал эксперт.

Примечательно, что средняя зарплата в Украине – менее семи тысяч гривен. При этом средняя зарплата в Германии, согласно Eurostat, – 2500 евро после вычета всех налогов. Это более чем в десять раз выше украинской зарплаты.