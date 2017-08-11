наверх
11.08.201715:45
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    По Фрейду. О рационе украинцев и комплексах министра

    (обновлено: )631100
    Есть надо больше и лучше – для развития, только простым гражданам, а не министрам, которые свои комплексы очевидно выносят в люди, считает политолог Алексей Якубин.
    Продуктовый магазин
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что украинцы тратят половину заработка на питание, потому что много едят. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, отвечая на вопрос о том, почему у украинцев уходит на еду 50% от доходов, в то время как у немцев эта цифра составляет 14%. 

    Министр полагает, что разница – не в уровне доходов, а в традициях питания.

    Опасное мороженое. Несмиянов о некачественных продуктах питания. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
    Опасное мороженое. Эксперт о некачественных продуктах питания

    "Когда мы говорим о том, что немцы тратят (на питание) 14%, а мы 50%, то тут система приоритетов, — заявил министр. — Мой отец всю жизнь считал приоритетом хорошо поесть. Он считал, что можно в чем-то себе отказать, но здоровое полноценное питание очень важно. У наших людей есть такая историческая традиция – голодоморы, войны заставляли их относиться к проблеме питания не так, как в других странах. Я уже молчу про то, что отношение к хлебу культивировалось в обществе. Немцы едят немного по-другому. У них другой рацион. Их культура питания очень отличается от нашей. Учитывая, что цены на продукты примерно одинаковы в Украине и Германии, они едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому, что такая культура. И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми".

    Читайте также: Эксперт: есть три составляющих роста цен на продукты питания

    Если послушать наших отдельных министров, проблема Украины в том, что граждане "не такие": уже не просто традиционно критикуют власть, а еще и кушают много, отмечает на своей странице в Facebook политолог Алексей Якубин. 

    Публикация Алексея Якубина в Facebook

    "Так мы же аграрную сверхдержаву строим, не? Кушать нужно и можно еще больше! Для развития! Только простым гражданам, а не министрам, которые, наверное, по себе судят и свои комплексы выносят в люди", – написал эксперт.

    Примечательно, что средняя зарплата в Украине – менее семи тысяч гривен. При этом средняя зарплата в Германии, согласно Eurostat, – 2500 евро после вычета всех налогов. Это более чем в десять раз выше украинской зарплаты. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте пожара в многоэтажке в Киеве
    Криминал шагает по стране: стрельба в Днепре и Полтаве
    Василий Муравицкий. Архивное фото
    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    СБУ. Архивное фото
    Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Протестующие заблокировали Харьковское шоссе в Киеве
    Протесты по-киевски. Жители против АЗС