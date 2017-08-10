Запоздалое самовредительство. Киев разорвал договор с РФ по военному экспорту

РИА Новости Украина

Кабинет министров Украины решил расторгнуть соглашение с Россией о взаимодействии при экспорте военной продукции в третьи страны. Как заявили опрошенные эксперты, Москве очередной политический выпад ничем не навредит: все связи между оборонными комплексами двух государств разорваны еще 2014 году.

Кабмин на заседании в среду принял постановление о прекращении действия межправительственного соглашения с Россией о взаимодействии при экспорте продукции военного назначения в третьи страны. Решение было принято без обсуждения в пакете с другими вопросами.

Москва и Киев подписали это соглашение в 2003 году. Через год оно вступило в силу. Государства договорились сотрудничать в сферах экспорта военной продукции в третьи страны, совместных маркетинговых и патентно-лицензионных исследований мировых рынков военной продукции. Кроме того, документ предполагал обмен информацией по этим вопросам, проведение консультаций для согласования экспортных цен и тарифов на поставку третьим странам военной продукции, составление перечня военной продукции, экспорт которой в третьи страны требует согласия сторон.

Стороны могли при необходимости проводить предварительные консультации по заключению внешнеэкономических договоров на продажу или передачу военной продукции в третьи страны.

Как пояснили эксперты, стороны в рамках совместного производства комплектующих и техники могли оговаривать, имеют ли они право использовать эти части и агрегаты только в своих целях или могут перепродать в третьи страны, пишут РИА Новости.

В перечне сфер сотрудничества также было указано привлечение (по взаимному согласованию) специалистов сторон к участию в выполнении внешнеэкономических договоров на продажу или передачу военной продукции в третьи страны. Документ предусматривал формирование механизма взаимного решения вопросов обеспечения патентной защиты военной продукции при экспорте в третьи страны, кооперацию в ремонте вооружения для экспорта в третьи страны.

Прекращение действия соглашения "не влияет на выполнение незавершенных проектов, программ, контрактов, заключенных в рамках настоящего соглашения, если по ним не достигнуто иных договоренностей".

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Разрыв соглашения не несет никакой угрозу российскому военно-промышленному комплексу и сотрудничеству с третьими странами, считают эксперты.

По словам военного эксперта, главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, Украина приостановила сотрудничество с Россией по поставкам оружия в третьи страны еще в 2014 году, так что формальное аннулирование соответствующего соглашения никак на РФ не скажется.

"Фактически после государственного переворота и разрыва всех кооперационных связей между оборонными комплексами России и Украины все соглашения, которые действовали, в том числе, и в сфере военно-технического сотрудничества, де-факто не исполняются", — сказал Коротченко.

Процедуру возможного прекращения действия соглашения он назвал еще одним политическим выпадом, "чтобы подчеркнуть недружелюбное, негативное отношение к Российской Федерации". "В плане каких-либо отрицательных последствий, на данный момент времени все эти действия ни к чему не приведут", — добавил эксперт.

Как заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников "и Россия, и Украина, выходя из этих соглашений, теряют, конечно", но Россия уже создала свою продукцию, аналогичную той, которую производили совместно с Украиной.

"Так что они нанесут ущерб прежде всего себе, но у Киева сейчас политика такая: назло маме уши отморожу, но лишь бы не сотрудничать", — сказал Калашников.

"Никакого ущерба такой шаг Киева России не нанесет, мы давно уже не рассчитываем в Украину в этом смысле. Урон грозит самой Украине", — сказал и.о. председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

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По его словам, это решение является "необдуманным и противоречащим здравому смыслу".

"В последнее время мы видим целый ряд таких решений, наносящих ущерб самой Украине", — отметил сенатор.