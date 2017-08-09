Порошенко посетил Сумы: опоздания, обещания и провал полиции

РИА Новости Украина

Последний раз Петр Порошенко побывал в Сумах в мае 2014 г. ещё как кандидат в президенты. И вот 12 июля 2017 г. он впервые приехал в областной центр в качестве главы государства. Визит имел статус рабочего, т.е. весьма краткого во времени, пишет Сергей Бондаренко.

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Программа визита предусматривала участие Петра Порошенко только в торжественных мероприятиях, без долгих встреч и совещаний. Почему она была именно такой — непонятно. Сначала президент должен был дать старт работе нового завода по производству упаковки для детского питания, построенного компанией "Гуала Пак", потом открыть памятный знак — крест возле Воскресенского собора и, наконец, перерезать ленточку возле нового центра реабилитации воинов АТО в бывшем военном городке.

Своеобразный ажиотаж вокруг визита начался еще за два дня до него — некоторые сумские СМИ писали о якобы показухе, с которой городские власти готовятся к приезду первого лица государства. Причём акцент негатива смещался с городских властей, которые постоянно демонстрируют неготовность содержать город в чистоте и порядке, на личность президента.

Сайт президента Украины Визит Петра Порошенко в Сумы

На самом деле городские власти не очень и старались: разбитый вдрызг фрагмент тротуара в 10 метрах от креста, который должен был открывать президент, так и не заасфальтировали, хотя разметку на проспекте Курском, по которому должен был ехать глава государства, все-таки обновили.

В день визита внимание сумчан привлекли меры безопасности, предпринятые к визиту Государственной службой охраны: отключённые ещё с утра светофоры, перекрытое движение в центре, магнитные рамки, через которые пропускали сумчан, временный запрет парковки вдоль улицы Герасима Кондратьева и, наконец, проезд кортежа президента по ул. Соборной и Воскресенской. Были ли эти меры ГСО адекватными обстановке — неизвестно — чтобы оценить это, необходима информация, которая является закрытой. Можно сказать одно: несмотря на внешний мир вне Донбасса, в стране продолжается скрытая террористическая война. Стоит только вспомнить события последних нескольких месяцев — подрывы автомобилей с офицерами СБУ и разведки в Мариуполе и Киеве, убийство в столице бывшего депутата Госдумы Вороненкова и покушение на убийство добровольца Адама Осмаева.

А вот поистине неприятным фактом стали вялые действия полицейских, которые при отключенных светофорах и не пытались регулировать движение. Этот несомненный провал сумской полиции ещё ждёт своей оценки. Впрочем, ни одного ДТП, непосредственного связанного с этим, зафиксировано не было.

На открытие завода фирмы "Гуала Пак" президент опоздал ровно на час, напомнив этим своего предшественника Виктора Ющенко. Очевидно, поэтому его участие в церемонии было максимально сокращено — визит в цех, запуск производства, краткая речь со сцены и прощание. Благодаря этому открытие памятника возле Воскресенского собора началось почти вовремя, не выбилось из графика и открытие центра реабилитации воинов АТО.

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Во время визита президент произнес три речи, содержание которых во многом перекликалось: благодаря Вооруженным силам мы выстояли, экономика понемногу оживает, за последние годы в Украине, несмотря на кризис, открыто 60 предприятий, наконец ратифицирована ассоциация с Евросоюзом и получен безвиз. Петр Порошенко также пообещал работникам СНПО (бывший Фрунзе) отечественные заказы, а ветеранам АТО — создание министертва, которое будет решать их проблемы.