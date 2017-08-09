Ничего не меняется, свобода прессы в Украине в опасности

РИА Новости Украина

Павел Шеремет, известный журналист, родившийся в Беларуси, ехал на работу в студию "Радио Вести" в Киеве, когда его "Субару" взорвалась на оживленном перекрестке. Вздрогнули окна в соседних домах, вспорхнули в воздух птицы. 44-летний Шеремет умер практически мгновенно.

Убийство — это финальная форма цензуры в СМИ. Об этом пишет координатор Комитета защиты журналистов в странах Европы и Центральной Азии Нина Огнянова (Nina Ognianova) для Project Syndicate.

Прокуратура Украины сразу подтвердила, что причиной взрыва стала бомба. Но прошел год, а убийство Шеремета остается нераскрытым.

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"Если бы это был просто взрыв автомобиля, моя организация, "Комитет защиты журналистов" (сокращенно CPJ), не стала бы тратить год на изучение этого дела и требовать от украинских властей полноценного расследования. Но дело в том, что Шеремет был стойким защитником принципов прозрачности и демократии, работая журналистом сначала в своей родной Белоруссии, затем в России, а в последнее время — в Украине. До тех пор пока его убийство не раскрыто, правда, которую он искал всю свою жизнь, будет скрыта от его соотечественников в его смерти", — пишет Огнянова.

По ее словам, когда журналистов убивают, они начинают подвергать себя самоцензуре. И если страна, а особенно такая страна, как Украина, которая стремится вступить в Евросоюз, не способна привлечь убийц к правосудию, тогда ее заявления о приверженности принципам демократии и верховенства закона превращаются в пустой звук.

Огнянова напоминает, что за год украинские власти много чего пообещали, но не провели ни одного ареста, не идентифицировали ни одного подозреваемого и не представили никаких убедительных мотивов убийства Шеремета.

twitter.com/ChristopherJM "Год без Павла". В Киеве прошла акция к годовщине убийства Павла Шеремета

Как выяснил комитет CPJ в ходе недавней адвокатской миссии в Киеве, такая затянувшаяся безнаказанность привела к трудностям в освещении прессой чувствительных вопросов — коррупция, злоупотребление властью, продолжающийся конфликт на востоке Украины.

"Более того, с тех пор как был убит Шеремет, свобода прессы в Украине подвергается нарастающим нападкам. Расследовательская журналистика объявлена непатриотичной, а репортеры, которые критикуют решения властей — Шеремет занимался этим ежедневно —подвергаются угрозам и насилию, за ними устанавливается слежка", — говорится в статье.

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Украинские чиновники утверждают, что продолжают работать над делом Шеремета. Президент Петро Порошенко, встретившийся 11 июля с делегацией комитета CPJ, который занят выяснением фактов по этому делу, заявил, что по-прежнему твердо намерен привлечь убийцу (или убийц) Шеремета к суду. Порошенко даже предложил усилить следствие, которое ведет его правительство, международным партнером, чтобы он взбодрил ход расследования.

"Однако, хотя такой шаг и позитивен, он слишком запоздал и делается после многих месяцев ошибок, поколебавших доверие общества", — пишет Огнянова.

По ее словам, фактически некорректные заявления высших чиновников страны, в том числе министра внутренних дел Украины, Арсена Авакова, подрывают доверие к следствию.

Аваков заявил о причастности России к убийству Шеремета и предположил, что этот случай вряд ли будет раскрыт. Однако на встрече с представителями следствия комитету CPJ заявили, что у Авакова был ограниченный доступ к материалам дела, и что его заявления не подтверждаются имеющимися свидетельствами.

"Нашей делегации рассказали, что власти анализируют вероятность нескольких мотивов убийства, причем ни один из них не исключен и не является основным. Почему же тогда Аваков продолжает делать свои противоречивые заявления и подыгрывать на руку малообоснованной конъюнктуре?", — задается вопросом Огнянова.

В равной степени тревожат сообщения, что следствие стало жертвой плохой работы полицейских: сюда относится отсутствие допросов ключевых свидетелей, проверки камер наружного наблюдения, адекватного объяснения присутствия на месте преступления бывшего офицера внутренней безопасности в ночь перед убийством.

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Главный редактор сайта новостей "Украинская правда" заявила представителям CPJ, что за несколько месяцев до смерти Шеремета, за ним и его партнером, Аленой Притулой, одним из основателей этого сайта, началась слежка. Более того, сотрудники сайта получали угрозы с требованием прекратить писать о конкретных, очень острых сюжетах. Между тем, украинские власти не смогли адекватно ответить на вопросы CPJ по поводу расследования этих заявлений.

В совокупности все эти пробелы в следствии и необъяснимые события вызывают серьезные вопросы к честности и законности проводимого Украиной расследования. Если Порошенко серьезно настроен раскрыть убийство Шеремета, понадобятся серьезные изменения. Украинские власти должны будут установить четкую иерархию и назначить человека, ответственного за раскрытие этого дела. Кроме того, Порошенко должен публично пообещать предоставить больше ресурсов данному следствию и решительно осудить любые атаки на журналистов. Но самое трудное — понадобится новый подход к расследованию этого дела, который поможет снизить внутриведомственную предвзятость, особенно в условиях, когда доказательства будут указывать на чиновников или государственные органы, что, по мнению некоторых, вполне возможно, отмечает Огнянова.

"Несмотря на активное участие президента, мы пока не убеждены в том, что украинские власти будут заниматься этим делом настолько активно, насколько это необходимо. Именно поэтому потребуется еще и внешнее давление. Евросоюз находится в уникальной позиции для применения такого давления. Объявив Украину приоритетным партнером для расширения политических и экономических связей, ЕС получил рычаги, которые позволяют требовать отчета от властей Украины", — сказано в статье.

В частности, в 2014 году ЕС пообещал Украине 12,8 млрд евро ($15 млрд) на помощь в развитии ряда важных сегментов, в том числе правового и гражданского общества. Прогресс на обоих направлениях окажется серьезно заторможен, если дело Шеремета останется нераскрытым.

Шеремет более двух десятилетий занимался журналистикой в трех бывших государствах СССР. В 1998 году за его стойкость комитет CPJ присудил ему "Международную премию свободы прессы". Однако он продолжал подвергаться угрозам, нападениям, заключался в тюрьму и даже был лишен гражданства в Белоруссии. У Шеремета было много друзей, обожавших его харизматичную натуру, его ум и заразительный оптимизм. Но у него были и враги, которым не нравилась его бескомпромиссная журналистика.

Sputnik Беларусь Похороны Павла Шеремета в Минске

Пять лет назад Шеремет переехал в Украину, потому что думал, что здесь он найдет более свободные и безопасные условия для работы. Сегодня, когда в его родной стране нападки на прессу продолжаются, а его собственное убийство остается нераскрытым, надежды, которые он возлагал на Украину, оказываются обманутыми.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля утром 20 июля 2016 года. Машина принадлежала руководителю издания "Украинская правда" Алене Притуле, которой на момент инцидента в транспортном средстве не было. По факту гибели журналиста было открыто уголовное производство с квалификацией "умышленное убийство".

Президент Петр Порошенко поручил тогда правоохранительным органам немедленно расследовать преступление.