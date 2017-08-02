Море, жди меня, я еду! Но доеду ли...

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Учитывая, что до конца периода летних отпусков остается чуть меньше месяца, те из украинцев, кто еще не успел оздоровиться на морских курортах начали массово мигрировать на юг.

Азов в цене

Хотя, вариантов для отдыха на теплом морском побережье в нынешних реалиях осталось не так много. Южный берег Крыма пока доступен, но по известным причинам трудно досягаем. Преодоление двух границ туда и обратно займет уйму времени и денег, испортив впечатления от самого лучшего отпуска. Ставшая после событий 2014-го альтернативой Крыму Одесса отпугивает своей нешуточной популярностью. Побывав в роли шпрот в консервной банке во время отдыха на пляжах Южной Пальмиры, мало кому хочется повторить этот опыт.

Очевидно, что здоровой альтернативой в такой ситуации становится не обласканное любовью отдыхающих Азовское море. Если раньше здесь отдыхали в основном жители близлежащих областей да пары с маленькими детьми, для которых теплый мелкий Азов стал благословением, то сейчас регион стремительно набирает популярность.

Хотя и здесь хватает минусов, на которые так или иначе придется закрыть глаза.

Несмотря на то, что в претендентах на звание курорта пока значатся только Кириловка, Геническ и Бердянск, в части инфраструктуры этой тройке еще есть над чем поработать. С жильем у туристов проблем не возникает — в зависимости от размера кошелька можно снять как барак с койкой, так и номер-люкс. Но вот, над тем, чтобы добраться до пункта назначения придется помозговать.

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Геническ: долго и дорого

Райцентр в Херсонской области, знаменитый своими геотермальными источниками, расположился напротив окончания косы Арабатская стрелка. Из Киева в Геническ можно уехать на поезде. Стартуя днем из Хмельницкого, он собирает людей в Виннице, столице, Днепр и Запорожье почти через сутки прибывает к месту назначения.

Впрочем, время в дороге — не самый главный недостаток варианта с железнодорожным путешествием. Билетов по этому направлению не сыщешь днем с огнем — на ближайшие три недели все билеты раскуплены. Есть и прямой поезд из Киева в Геническ, который проходит свой путь за семнадцать часов. Но учитывая, что ближайшая дата на которую можно купить билет — 26 августа, курортникам с детьми этот вариант можно не рассматривать. Кусаются и цены на билеты — за один "квиток" в купейном вагоне придется выложить 336 гривен.

Чуть лучше ситуация обстоит с автобусным сообщением. Хотя и здесь не обойдется без приключений. Стартуя с Центрального автовокзала столицы курортник сначала должен будет доехать до Кривого Рога, а потом после пересадки и двух часов простоя отправится в Геническ. Вся дорога обойдется в 17 часов и 500 гривен с человека.

Преодолеть 760 километров до Арбатской стрелки помогут и водители популярного в Украине сервиза BlaBlaCar. Стать попутчиком человека, который едет в этом, достаточно "ходовом", направлении можно в среднем за 335 гривен.

Бердянск: поездом дешевле

Несмотря на то, что город расположившийся на стыке Азовского моря и Бердянского залива называют одним из самых красивых приазовских курортов, добраться сюда легче, чем в Геническ. Да, в ближайшие две недели билеты на прямой поезд "Киев-Бердянск" в кассах отсутствуют, но уже начиная с 17-го августа можно смело планировать поездку к морю.

Немного дешевле и стоимость проезда, которую установила "Укрзализныця" — в 185 гривен обойдется "плацкарт", в 290 — купе.

В качестве альтернативного варианта, можно предложить доехать до не столь популярного в летний сезон Запорожья, а уже оттуда без особых проблем добраться на "маршрутке" до пункта назначения.

На порядок дороже обойдется поездка из Киева в Бердянск на автобусе. Перевозчик ООО "Авто-експрес" предлагает довести в курортный городок "с ветерком" — за тринадцать с половиной часов и 600 гривен. По дороге придется остановиться в Полтаве, Днепре и Запорожье. Конкурирующая фирма везет напрямую в Бердянск, без остановок, но берет за это удовольствие уже почти 700 гривен.

Дороже, чем поездом и на BlaBlaCar — к берегу Азовского моря водители везут не меньше, чем за 500 гривен.

Думская.net Курортный сезон в Одессе

Кирилловка: только "маршруткой"

Из трех приазовских курортов Кирилловка считается наиболее привлекательным для туристов. Городок получил признание благодаря большим песчаным пляжам без глиняных обрывов. Из-за отсутствия поблизости промышленных портов и грузового судоходства море здесь на порядок чище. Да и с инфраструктурой проблем не возникает — в плане развлечений Кирилловка даст большую фору остальным курортам на Азовском море. Впрочем, все очевидные плюсы перекрывает очевидный минус — у Кирилловки нет прямого сообщения с крупными городами. Попасть сюда можно только доехав до Запорожья и пересев на какой-нибудь транспорт областного значения.

Можно выйти и в Мелитополе, где на площади возле ж/д вокзала дежурят "маршрутки", которые согласно графику отправляются в Кирилловку.