Украина.ру считает преследование Муравицкого политическими репрессиями

РИА Новости Украина

Главный редактор сайта Украина.ру Искандер Хисамов считает политическими репрессиями преследование в Украине житомирского журналиста Василия Муравицкого и других работников СМИ.

Пресс-служба СБ Украины в среду сообщила, что подозревает житомирского журналиста в государственной измене, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По утверждению ведомства, подготовленные журналистом статьи якобы "публиковались на шести интернет-сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины".

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"Украина.Ру также публиковала материалы этого публициста. В этих статьях, которые доступны читателям на страницах нашего сайта, не содержится никаких противозаконных призывов", - говорится в сообщении на сайте Украина.Ру, сообщает РИА Новости.

По утверждению сайта, Муравицкий всегда выступал в публикациях в качестве "искреннего патриота Украины, который боролся против братоубийственной гражданской войны, выступал за мир и внутреннее согласие в стране, протестовал против раскалывающей ее националистической пропаганды, являлся последовательным сторонником дружбы между Украиной и соседними странами".

Редакция отметила, что известному редактору и публицисту предъявлены обвинения политического характера. "Фактически, ему вменяется в вину его профессиональная деятельность — острые статьи с критикой политики украинской власти. Они постоянно выходили на страницах различных украинских и международных изданий, получив широкое общественное признание", - сообщили в редакции Украины.Ру.

Главный редактор сайта Искандер Хисамов отметил, что дело Муравицкого, наряду с другими фактами преследований работников СМИ — "очередное наглядное свидетельство политических репрессий против независимых журналистов на Украине".

"С помощью этой "охоты на ведьм" украинская власть пытается закрыть рот недовольным представителям украинской общественности, окончательно запугать сотрудников украинских медиа и предъявить обществу вымышленных "агентов российского влияния", перекладывая на них вину за разрастающийся в стране кризис", - считает Хисамов.

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Украина.ру высказала протест против преследования Муравицкого и пообещала привлечь к этому делу внимание международных журналистских и правозащитных организаций.

По сообщению СБУ, во время досудебного расследования в отношении Муравицкого были проведены лингвистические и судебно-психологические экспертизы текстов журналиста.

"По заключению экспертов, материалы… содержат призывы к разжиганию национальной розни внутри страны, между Украиной и соседними дружественными государствами", — говорится в сообщении.

В рамках уголовного дела правоохранители провели обыски по месту жительства журналиста, они обнаружили компьютерную технику с якобы "доказательствами переписки с "российскими кураторами". СБУ также утверждает, что изъяты якобы копии соглашений на подготовку заказных статей, акты приема-передачи работ по обусловленному гонорару и банковские карточки, на которые перечислялись деньги.

"Журналисту сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьей 111 ("государственная измена"), статьей 110 ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"), статьей 161 ("нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам") и статей 258-3 ("создание террористической группы или террористической организации") Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании в отношении журналиста меры пресечения, досудебное расследование продолжается, заключили в СБУ.

Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что украинские власти пытаются дискредитировать журналистов, публикующих критические материалы в их адрес, называя их "агентами Москвы".

"Мы сейчас наблюдаем опасную тенденцию политизации любого материала с элементами критики власти. Вместо прогресса в защите прав журналистов проще всего обвинить, дискредитировать их. Например, сказать, что они не придерживаются стандартов журналистики при подготовке материалов, что они связаны с олигархами, а еще лучше — с Москвой", — сказал Томиленко.

В Украине ранее был задержан редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва. По утверждению правоохранителей, он требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Гужва ранее заявлял, что из-за публикации им критических материалов об украинской власти против него пытаются сфабриковать уголовное дело. Союз журналистов Украины потребовал объяснений в связи с задержанием журналиста.

В середине июля украинское издание "Вести" заявило, что в его офисе в ТРЦ "Гулливер" в центре Киева спецслужбы проводят обыски, работа редакции заблокирована.

Обвинение житомирского журналиста в государственной измене является очередным доказательством того, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения на события в стране, заявил, в свою очередь, секретарь Союза журналистов России (СЖР), член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир.

"Процесс стерилизации и зачистки информационного пространства на Украине продолжается, усиливаются репрессии против журналистов, имеющих иную "чем положено" точку зрения на происходящие в стране события. Обвинения, выдвигаемые против них, стандартны: измена, сепаратизм, переписка с "российскими кураторами", - отметил Шафир.

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