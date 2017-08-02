Петиция против Шухевича и другие петиции. Голосуй - не голосуй...

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Решение о переименовании проспекта Ватутина в проспект Шухевича, принятое Киевсоветом под давлением добробатов и ветеранов АТО стало одним из самых противоречивых событий лета. После ряда судебных решений у киевлян еще оставалась надежда на сервис петиций, где было зарегистрировано требование оставить проспекту его прежнее название.

Опять фальсификации?

Но несмотря на то, что петиция достаточно быстро набрала необходимые для отмены решения 10 тысяч голосов, власти все равно поступили по своему.

Как заявил лидер фракции "Свобода" в Киевсовете Юрий Сиротюк, Комиссия по вопросам культуры отклонила петицию об отмене переименования проспекта Ватутина в проспект Шухевича в Киеве. С выдумыванием причины, судя по всему, решили не заморачиваться — депутаты считают, что голоса в поддержку петиции были сфальсифицированы

"Я предлагал обратиться в СБУ по вопросу проверки антигосударственной деятельности инициаторов петиции и наглой подделки ее результатов, и привлечь их к ответственности за пособничество российским оккупантам", — написал Сиротюк на своей странице в Facebook, предложив обратиться к семье Ватутина о передаче его останков, похороненных в Мариинском парке или перезахоронения их на одном из кладбищ Украины".

Скиншот сообщения Юрия Сиротюка

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Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда столичные власти отклоняют петицию, набравшую необходимое количество голосов киевлян. Год назад что-то похожее наблюдалось в процессе переименования Московского проспекта в проспект Степана Бандеры. Тогда Киевсовет точно также проигнорировал мнение более десяти тысяч киевлян, выступивших против того, чтобы один из центральных проспектов носил имя командира УПА.

По мнению политического эксперта, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, подобные решения Киевсовета убивают идею петиций как таковую.

"Это показывает, что вся идея и история петиций — это не более чем имитация. Те настроения в обществе, которые не устраивают власть попросту игнорируются. Более того, власть не чувствует какой-то обязанности перед людьми, перед киевлянами. Политики говорят о фальсификации голосования, но утверждать это можно только после расследования правохранителей, судебного решения. Но никак не по заявлениям людей, которые свои политические комплексы пытаются навязать всему обществу", — подытожил Бортник.

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