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    Петиция против Шухевича и другие петиции. Голосуй - не голосуй...

    Тема:

    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве (198)

    (обновлено: )55694
    История со скандальным переименованием столичного проспекта Ватутина в проспект Романа Шухевича стала очередным подтверждением того, что власти глубоко наплевать на мнение простых киевлян.
    Здание Киевского городского совета
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Решение о переименовании проспекта Ватутина в проспект Шухевича, принятое Киевсоветом под давлением добробатов и ветеранов АТО стало одним из самых противоречивых событий лета. После ряда судебных решений у киевлян еще оставалась надежда на сервис петиций, где было зарегистрировано требование оставить проспекту его прежнее название.

    Проспект Романа Шухевича, бывший - пр. Генерала Ватутина
    wikipedia
    Дела проспектные: так Шухевич или все-таки Ватутин?

    Опять фальсификации?

    Но несмотря на то, что петиция достаточно быстро набрала необходимые для отмены решения 10 тысяч голосов, власти все равно поступили по своему.
    Как заявил лидер фракции "Свобода" в Киевсовете Юрий Сиротюк, Комиссия по вопросам культуры отклонила петицию об отмене переименования проспекта Ватутина в проспект Шухевича в Киеве. С выдумыванием причины, судя по всему, решили не заморачиваться — депутаты считают, что голоса в поддержку петиции были сфальсифицированы

    "Я предлагал обратиться в СБУ по вопросу проверки антигосударственной деятельности инициаторов петиции и наглой подделки ее результатов, и привлечь их к ответственности за пособничество российским оккупантам", — написал Сиротюк на своей странице в Facebook, предложив обратиться к семье Ватутина о передаче его останков, похороненных в Мариинском парке или перезахоронения их на одном из кладбищ Украины".

    Скиншот сообщения Юрия Сиротюка

    Безответственность и имитация

    В Одессе протестовали против переименования проспекта Маршала Жукова в честь Небесной сотни. Архивное фото
    Думская.net
    Декоммунизация и внутреннее сопротивление

    Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда столичные власти отклоняют петицию, набравшую необходимое количество голосов киевлян. Год назад что-то похожее наблюдалось в процессе переименования Московского проспекта в проспект Степана Бандеры. Тогда Киевсовет точно также проигнорировал мнение более десяти тысяч киевлян, выступивших против того, чтобы один из центральных проспектов носил имя командира УПА.

    По мнению политического эксперта, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, подобные решения Киевсовета убивают идею петиций как таковую.

    "Это показывает, что вся идея и история петиций — это не более чем имитация. Те настроения в обществе, которые не устраивают власть попросту игнорируются. Более того, власть не чувствует какой-то обязанности перед людьми, перед киевлянами. Политики говорят о фальсификации голосования, но утверждать это можно только после расследования правохранителей, судебного решения. Но никак не по заявлениям людей, которые свои политические комплексы пытаются навязать всему обществу", — подытожил Бортник.

    Смотрите также: Нападение на пожилых участников акции против переименования пр-та Ватутина

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