Лишенный гражданства Саакашвили и преемники Порошенко

Фото Петра Порошенко в Twitter

РИА Новости Украина

Ключевым (по крайней мере, для автора этих строк) выводом из новости о том, что Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, является следующий: слухи о том, что экс-глава Одесской ОГА воюет с Банковой лишь для виду, являясь на деле средством по размыванию ультралиберального электората, не соответствуют действительности, пишет Юрий Ткачев.

А слухи такие ходили – особенно после того, как экс-президент Грузии отказался сливаться в экстазе с "антикоррупционерами" Найемом, Лещенко, Залищук и прочими под знамёнами "Демократического альянса". Правда, тот факт, что слухи эти исходили в основном из близких к самому "Демальянсу" кругов изначально заставлял относиться к ним с определённым недоверием.

Однако в целом всё звучало логично: чем больше партийных проектов действует на одном электоральном поле, тем меньше голосов получит в итоге каждый из них. Ультралиберально-"антикоррупционный" электорат в Украине и так не слишком многочисленный. Если его начнут делить между собой и Садовый с "Самопомичью", и "Демальянс", и Саакашвили, и Гриценко с его гражданской позицией, и Ющенко с Наливайченко, то каждой из этих сил достанутся в лучшем случае крохи от и без того не слишком пышного пирога. Недаром практически все представители этого направления призывают соратников к единению – однако самого этого единения не происходит.

Объяснить отсутствие "согласия в товарищах" интригами Банковой – очень соблазнительно. Особенно в условиях, когда Администрация президента вполне успешно реализует эту стратегию на другом политическом фланге, благополучно "раздёргивая" электорат между "Оппозиционным блоком" (также далеко не монолитным), проектом "За жизнь" Мураева-Рабиновича, "Нашим краем" и т. п. Некоторые аналитики даже считают, что на том же поле будет играть новорождённый проект Надежды Савченко, риторика которой о смене конституционного строя в общем и целом совпадает с чаяниями определённой части избирателей.

Как бы там ни было, если некие интриги такого рода в Администрации президента и ведут, то решение Порошенко о лишении Саакашвили гражданства показывает, что экс-президент Грузии в них участия, похоже, не принимает. Ведь лишение украинского паспорта действительно до крайности затруднит борьбу Саакашвили за завоевание определённых позиций на киевском политическом олимпе.

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Дело в том, что в создавшейся ситуации Саакашвили, который встретил новость о лишении его гражданства в США, банально небезопасно возвращаться в Украину. Его, не являющегося украинским гражданином, теперь запросто могут выдворить в Грузию, где его не ждёт ничего, кроме тюремной камеры. И тот факт, что решение об аннулировании гражданства Саакашвили Порошенко принял вскоре после визита в эту самую Грузию, не может не наводить опального грузинского лидера на самые неприятные умозаключения о причинно-следственной связи двух этих событий.

С другой стороны, устраивать "антиолигархическую революцию" в Украине, находясь за её пределами, Саакашвили также будет затруднительно – по крайней мере, когда он в прошлом году попытался проделать аналогичный номер в Грузии, ничего хорошего из этого не получилось. В конце концов, львиная доля политических активов Саакашвили – его своеобразная харизма, являющаяся, безусловно, приёмом "ближнего боя" и плохо применимая на удалении от объекта воздействия.

А между тем и по другим направлениям дела у Саакашвили идут не блестяще. К примеру, благополучно накрылся медным тазом проект объединения с "Гражданской позицией" Анатолия Гриценко, о котором ещё недавно говорили как о деле вполне решённом. Что не поделили между собой два "антикоррупционера" – остаётся только гадать. Злые языки утверждают, что Гриценко рассчитывал воспользоваться финансовыми ресурсами для ведения предвыборной кампании, которые якобы планировали предоставить Саакашвили из США. Те же злые языки добавляют, что этих ресурсов не оказалось, и Гриценко перестал видеть в союзе какую-либо пользу.

Куда более успешно, судя по всему, продвигаются переговоры Саакашвили со "Справедливостью" Валентина Наливайченко. Последний уже заявил, что присоединяется к объявленному Саакашвили "крестовому походу" против киевского режима и уже готов создавать совместные штабы общих действий.

Приобретение, надо признать, так себе: раскрученным и популярным проектом "Справедливость" не назовёшь, да и имя экс-главы СБУ вызывает ассоциации в основном с Виктором Ющенко (и неспроста). Правда, Виктор Андреевич, по слухам, до сих пор сохранил не заросшую травой тропку в Белый дом. А это ценный актив, который вовсе не повредит Саакашвили, чьи акции в Вашингтоне, по слухам, стремительно падают. И то сказать: вряд ли Порошенко рискнул бы лишать гражданства Саакашвили пару лет назад, когда тот рассекал по Одессе буквально под ручку с послом США. Теперь же это стало возможным – весьма красноречивый факт сам по себе!

Что же до самой процедуры лишения гражданства, то решение это Порошенко принял совершенно в своём духе: нагло, беспредельно и цинично. Формальным поводом, напомним, стал тот факт, что Саакашвили якобы скрыл информацию о том, что в Грузии он является разыскиваемым преступником, введя тем самым в заблуждение украинское государство в лице Петра Порошенко.

Только очень наивный человек способен поверить, что, подписывая указ о присвоении Саакашвили гражданства в 2015-м году, Порошенко не знал о том, что на родине экс-президент числится в розыске. Однако тогда Саакашвили Порошенко был нужен, и на этот факт закрыли глаза. Теперь же Саакашвили стал вреден, и глаза "открылись".

Закон, что дышло: куда повернёшь, туда и вышло – эта пословица весьма и весьма характерна для Украины вообще и для Порошенко в частности. Не помогла и "старая дружба со студенческой скамьи", о которой Саакашвили и Порошенко так сентиментально рассказывали в 2015-м году.

Впрочем, это как раз не удивляет: Порошенко уже не раз демонстрировал готовность "выкидывать на мороз" и более близких товарищей, соратников и сотрудников. В случае с Саакашвили, кстати, поступок Порошенко действительно жесток: президент Грузии уже лишился грузинского паспорта ради украинского, а теперь, потеряв и украинский, и вовсе становится человеком без гражданства. Однако морально-этические соображения вряд ли смущают Петра Порошенко.

Интересно другое: зачем же Порошенко "выключать" Саакашвили в ситуации, когда эта процедура невольно будет способствовать консолидации "антикоррупционеров"? В ситуации, когда Саакашвили практически теряет шансы добиться чего-то в украинской политике, его соратники-конкуренты могут вполне безопасно для себя выражать сочувствие репрессированному политику, зарабатывая тем самым дополнительные очки в соревновании на звание главного либерального оппонента Порошенко.

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Ответ, по всей видимости, следует искать за пределами Украины – всё в том же Вашингтоне, где, по слухам, буквально в эти дни проходит "кастинг" на роль политического преемника Порошенко, который может заменить дискредитировавшего себя "лидера нации" уже в самое ближайшее время. Но это – уже совсем другая история.