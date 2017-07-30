Под знаменем депопуляции. О населении в ЕС и Украине

Владимир Матвеев, обозреватель

Население европейских стран в среднем старше жителей других континентов. К такому результату пришли сотрудники Берлинского института населения и развития в социологическом исследовании, опубликованном во вторник, 25 июля.

Сложившаяся ситуация, как пишет DW, может привести в будущем к проблемам с выплатой пенсий и социальных пособий. По прогнозу исследователей, перед работодателями может также возникнуть проблема поиска высококвалифицированных сотрудников.

"Это очень существенно, потому что экономика XXI столетия ориентирована скорее на высококвалифицированные кадры, чем на машины", — заявил доктор Райнер Клингхольц, директор Берлинского института населения и развития, который участвовал в исследовании, в рамках которого были проанализированы 290 регионов в Европе, пишет DW.

Так, в 2015 году показатель смертности в 28 государствах-членах ЕС превысил показатель рождаемости впервые со времен Второй мировой войны. Тем не менее, согласно прогнозам, население ЕС продолжит расти и увеличится с 510 до 529 миллионов человек к середине века, говорится в новом исследовании.

Причиной тому является существенная иммиграция из других стран.

"Старение, безусловно, является самым ощутимым экономическим итогом демографического развития. Есть два варианта борьбы с этим явлением и рекрутирования новых кадров для рабочего рынка — увеличение рождаемости и привлечение мигрантов. Европа может стать пионером демографической миграции, но мы видим, что развитие в этом направлении в разных частях континента протекает по-разному", сказал Клингхольц.

Исследование подтвердило демографическую неоднородность Европы. Так, в странах Центральной, Западной и Северной Европы в ближайшем будущем ожидаются относительно высокие показатели рождаемости и иммиграции, пишет DW.

Читайте также — Rzeczpospolita: как демографические проблемы Украины бьют по Польше

В то время как северные и центральные районы Европы до 2050 года будут стабильны с точки зрения демографической ситуации, юг и восток европейского континента, ожидает стремительное старение населения, демографические утраты.

Так, демографические проблемы в Греции, Испании, Португалии, а также на юге Италии в результате долгового, финансового и миграционного кризисов усилились. Согласно прогнозам специалистов, эти страны ожидает дальнейшее снижение рождаемости и рост эмиграции в контексте прибытия новых волн беженцев, иммигрантов.

При старении населения место тех, кто не родился и тех, кто эмигрировал, занимают мигранты, преимущественно выходцы из стран Азии и Африки, что также вызывает этно-конфессиональные и социально-экономические трения и конфликты.

Исследования украинских и международных экспертов также свидетельствует о том, что население Украины стремительно сокращается, а молодежь уезжает за рубеж (трудовая и вынужденная миграция).

Согласно официальной статистике в целом за 25 лет независимости население страны сократилось более чем на 9 млн человек. Если в 1991 году в Украине проживало более 51 млн человек, то по состоянию на 1 июня 2017 года – 42,482 млн. Перепись населения в Украине не проводилась с 2001 г.

Сложная ситуация с четкой фиксацией миграций и территориальным определением фактических границ нынешней Украины приводит к тому, что согласно официальным данным Укрстата население страны составляет 42,5 млн чел., а поданным исследований ряда известных экспертов, колеблется в пределах 36 млн чел. и ниже.

Читайте также — Кравченко о медицине на селе: произвол — это не спасение и не лечение

"Депопуляция стала характерной чертой для Украины, и тенденцию сокращения населения преодолеть уже практически невозможно", — полагает ведущий научный сотрудник института демографии и социальных исследований НАН Украины Лидия Ткаченко. По ее словам, по "среднему" варианту – 37 миллионов человек к 2050 году, по "высокому" – сохраняется численность населения на уровне нынешней, по "низкому" варианту — сохранится 30 миллионов.

Прогнозы украинских ученых не на много отличаются от европейских и международных. При этом, уточнила Ткаченко, в ООН проводят подсчеты, учитывая показатели в Крыму и в Донбассе.

РИА Новости Украина Демографическая ситуация: как сократилось население Украины за 10 лет. Инфографика

Экономический кризис, военные действия, инфляция, обесценивание доходов, высокая смертность, безработица, возрастающая нестабильность приводят к падению рождаемости. Большой проблемой являются социально-психологические установки в обществе.

Согласно статистическим данным за 2016 год, в рейтинге стран с высоким уровнем смертности Украина находится на четвертом месте. С 2016 года в стране умерло на 184,3 тысячи граждан больше, чем родилось. И такая тенденция имеет место на протяжении последних десятилетий, что по данным экспертов, фактически угрожает физическим вымиранием населения Украины.

Так, по мнению экономиста Ларисы Шеслер, в Украине сейчас реально проживает не более 24-24,5 млн чел. К такому выводу она пришла в результате расчетов, сделанных на основе анализа потребляемого в стране хлеба и муки, сообщает newsli.ru.

При этом исследователи не всегда учитывают ожидаемое усиление потока украинских мигрантов после ухудшения экономической ситуации в стране и открытия "безвиза". Население Украины через 30 лет может быть менее 20 млн чел., сообщает сайт Украинского института будущего.

Так, согласно данным института демографии и социальных исследований 65% украинцев в наиболее трудоспособном возрасте от 14 до 35 лет хотят покинуть страну. Наиболее активные и мотивированные молодые люди в возрасте 25-35 лет стремятся найти высокооплачиваемую работу за рубежом и уезжают на ПМЖ в Польшу, Венгрию и другие страны.

В целом депопуляция в Украине, по прогнозам экспертов, продолжится и в обозримом будущем вряд ли можно ожидать изменения этой тенденции. Прогноз связан с низкой тенденцией рождаемости и высоким уровнем смертности. Исчерпан потенциал демографического роста.