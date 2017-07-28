Новые и бывшие украинцы. Кому дали и у кого забрали гражданство

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Паспорта для реформаторов

После Евромайдана власти взяли курс на формирование новой команды реформаторов. Тогда в постреволюционном правительстве Арсения Яценюка впервые появилась группа министров-иностранцев, которым щедро раздавали украинские паспорта, и на которых возлагали большие надежды. Однако к концу ноября 2016 года в силу различных обстоятельств почти все они ушли из власти.

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За последние три года больше всего украинских паспортов иностранцам и лицам без гражданства президент Петр Порошенко выдал в 2014 году — 1339, в 2015 — 978. В 2016 году Порошенко успел предоставить украинское гражданство 809 иностранцам и лицам без гражданства: 131 из них – россияне, 97 – сирийцы, 47 – грузины.

Одними из первых, в декабре 2014 года, украинские паспорта получили американка Наталия Яресько (экс-министр финансов), грузин Александр Квиташвили (экс-министр здравоохранения) и литовец Айварас Абромавичус (экс-министр экономики). В тот же период гражданство получили грузинки Эка Згуладзе (экс-замминистра внутренних дел) и Хатия Деканоидзе (экс-глава Нацполиции).

Позднее, в 2015 году, украинские паспорта получили Михаил Саакашвили (экс-глава Одесской областной администрации), Давид Сакварелидзе (экс-заместитель генпрокурора) и Гизо Углава (первый замдиректора Национального антикоррупционного бюро).

В июле 2015 года нынешний и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун и ее муж получили украинское гражданство.

Формально у министров-иностранцев, получивших украинское гражданство, есть два года на то, чтобы отказаться от любых других имеющихся у них паспортов. В противном случае Украина может аннулировать их гражданство.

Однако спустя два года, так и неизвестно, подтвердила ли Супрун свое украинское гражданство.

При этом Наталия Яресько за полтора года работы на посту главы Минфина так и не отказалась от американского гражданства. Сейчас Яресько работает научным сотрудником Евразийского центра Атлантического совета.

Двойным гражданством упрекали и министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса. Министр одновременно был гражданином Литвы и Украины.

Что касается экс-главы Нацполиции Хатии Деканоидзе, то в июле 2017 года она подтвердила, что вернула себе грузинское гражданство, которого она лишилась, когда поступила на службу в МВД Украины.

Новые украинские русские

В августе 2015 года Петр Порошенко подписал указ о предоставлении украинского гражданства двум россиянам – бывшему главному редактору Forbes Украина, главе фонда Кахи Бендукидзе "Bendukidze Free Market Center" Владимиру Федорину и российской оппозиционерке Марии Гайдар.

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Последней гражданство нужно было для того, чтобы работать заместителем главы Одесской областной администрации. На эту должность ее пригласил Михаил Саакашвили (после его ухода с поста Гайдар продолжила работать в ОГА). Незадолго до прихода на госслужбу в эфире телеканала "Дождь" Мария Гайдар призналась, что подала заявление на получение израильского паспорта, а вот от российского гражданства отказываться не собирается.

Позднее, 7 августа 2015 года, Гайдар заявила, что таки написала заявление об отказе от гражданства России.

Кроме того, 20 июля 2016 года российский журналист Матвей Ганапольский получил украинское гражданство.

6 декабря 2016 года украинское гражданство получил экс-депутат Госдумы РФ от КПРФ Денис Вороненков. Вороненков давал показания для следствия по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича.

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23 марта 2017 года экс-депутат Госдумы был убит в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. В МВД считают, что у убийцы были сообщники. Генпрокуратура Украины заявила о задержании 36-летнего жителя Павлограда Днепропетровской области по подозрению в причастности к убийству Вороненкова. Суд арестовал его на два месяца без права внесения залога.

Польские реформаторы

24 октября 2016 года стало известно, что скандальный экс-министр транспорта и водного хозяйства Польши, а сегодня глава "Укравтодора" Славомир Новак получил украинское гражданство, хотя от польского не отказался.

Напомним, Новак ранее отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. Однако у себя на родине фамилия министра фигурировала и в ряде скандалов, один из которых стал причиной его отставки. Так, в 2013 году журналисты заметили на министре часы Maxi Marine Chronometer от швейцарской фирмы Ulysse Nardin за $5,5 тыс., не указанные в его декларации. Как известно, польское законодательство обязывает чиновников указывать в декларации все имущество, стоимость которого превышает 10 000 злотых, что по тогдашнем курсу составляло около $ 3,5 тыс. Скандальная история закончилась тем, что прокуратура выдвинула против Новака обвинения в коррупции. Сам министр своей вины не признал, хотя и подал в отставку в ноябре 2013 года. http://rian.com.ua/analytics/20161024/1018039629.html

Бывшие украинцы

В среду, 26 июля, СМИ потрясла новость, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который также был главой Одесской ОГА, лишился украинского гражданства. Указ об аннулировании украинского паспорта подписал президент Петр Порошенко.

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По данным СМИ, причиной лишения гражданства стал обман: якобы при получении украинского паспорта Саакашвили указал недостоверные данные. Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства, у него остался только украинский паспорт. Если это действительно так, то после указа Порошенко Саакашвили официально стал лицом без гражданства.

29 апреля 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о лишении гражданства народного депутата Андрея Артеменко и депутата Одесского горсовета Александра Боровика.

Сообщалось, что Порошенко прекратил гражданство депутата Боровика якобы из-за отказа сдать немецкий паспорт.

"Он добровольно вышел из украинского гражданства. Мне кажется, в 2011 году, когда получал гражданство Германии. Потом один из министров правительства внес предложение вернуть ему украинское гражданство. Так как процедура была соблюдена, указ был подписан. Также была подпись, что Боровик берет обязательство перед украинским государством сложить другое гражданство. Он об этом обязательстве забыл", — заявлял президент.

В начале 2015 году Боровик получил украинский паспорт, намереваясь стать заместителем министра экономики в Украине. Назначение не состоялось, и в итоге он вошел в одесскую команду Михаила Саакашвили.

Тем временем, нардеп Артеменко также признавался, что является гражданином Канады и Украины, хотя владеет только украинским паспортом. От канадского удостоверения личности он якобы отказался еще в 2014 году по настоянию юристов, когда баллотировался в Раду.

Кто еще не получил

Как известно, поляк Войцех Балчун, который с 20 апреля 2016 года возглавил "Укрзализныцю", так и не получил украинское гражданство.

22 апреля 2016 года Петр Порошенко назначил поляка Лешека Бальцеровича своим предствителем в Кабмине. Он входит группу международных советников во главе с экс-министром экономики и финансов Словакии Иваном Миклошем.

Однако Бальцерович с самого начала завил, что не планирует получать украинское гражданство.

Сделали исключение и для Ивана Миклоша, который дал согласие на вхождение в правительство Гройсмана при условии сохранения за ним словацкого гражданства.

Что гласит закон

Как сообщают в Госмиграционной службе, украинское гражданство за последние пять лет было прекращено у 314 человек.

"Прекращения гражданства Украины в случаях, предусмотренных законом является конституционной нормой. Основания для потери гражданства Украины перечисленные в ст.19 закона Украины "О гражданстве Украины", — говорится в заявлении.

По стандартной процедуре для получения паспорта с трезубцем иностранец должен, во-первых, не менее 5 лет проживать на территории Украины или не менее 2 лет состоять в браке с гражданином/гражданкой Украины. Во-вторых, иностранец должен как минимум понимать украинский "в объеме, достаточном для общения", а также иметь "законные источники существования".

Однако согласно закону президент может делать исключения и даровать гражданство лицам, "имеющим выдающиеся заслуги перед Украиной". А также лицам, "принятие которых в гражданство Украины составляет государственный интерес". На таких лиц вышеприведенные требования не распространяются.

По материалам из открытых источников интернет