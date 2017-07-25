EN: кому-то нужен закон об оккупированных территориях и гибридной войне

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"На следующий день после предоставления Украине безвизового режима с Европейским Союзом группа народных депутатов собралась в Украинском институте будущего, чтобы с независимыми экспертами обсудить перспективы реинтеграции временно неподконтрольных территорий Донбасса. Предметом горячего обсуждения стали три законопроекта, и по сути три разных подхода к решению проблем так называемых "отдельных районов Донецкой и Луганской областей" (ОРДЛО), контролируемых пророссийскими сепаратистами и, по данным украинского Генштаба, десятками тысяч регулярных военнослужащих Российской Федерации", — пишет Петр Бурковский в статье для EurasiaNet.

Законопроект оппозиционной фракции "Самопомощи", которая в начале года поддержала гражданскую блокаду ОРДЛО, предлагает установить режим государственной границы на линии разграничения, говорится в публикации. По словам одного из авторов, Егора Соболева, это позволит избежать трагедий, подобных той, что произошла в Одессе, в мае 2014 года.

"Мы исходим из того, что ограничение некоторых прав граждан, которые проживают на оккупированных территориях, является правовым решением. Поскольку речь идет о сохранении государства, права граждан на жизнь", — так пояснил мотивы авторов закона сам Соболев.

"Во-вторых, закон возлагает ответственность за состояние прав и свобод на Россию как страну-оккупанта. Соболев убежден, что "чем тяжелее будет экономическое бремя содержания оккупированных территорий для России, тем быстрее украинские земли вернутся под юрисдикцию Украины", — продолжает автор статьи.

"Примечательно, что первый альтернативный законопроект внесла еще одна представительница "Самопомощи" Наталья Веселова. Она — уроженка Славянска Донецкой области и основательница благотворительного фонда добровольческого батальона "Донбасс"", — напомнил Петр Бурковский. Веселова предлагает различать оккупированные территории: "Это важно, потому что в Крыму Россия не скрывает того, что там находятся ее войска, действуют ее законы, что там заставляют граждан Украины принимать гражданство РФ. Тогда как на Донбассе Россия отрицает, что там есть ее войска и администрация, но утверждает, что там появились самопровозглашенные государства. То есть там оккупация является опосредованной".

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Наталья Веселова считает территорию Донбасса "временно неподконтрольной вследствие действий террористических группировок, получающих поддержку извне", и категорически выступает против режима государственной границы, говорится в статье. "Если остаются крепкие связи на гуманитарном уровне, это позволяет сохранять там прослойку лояльного населения и подготавливать реинтеграцию территорий", — объясняет свою логику Веселова.

"Кроме того, она указывает на то, что любые блокады ОРДЛО приведут к потере Украиной влияния на настроения граждан. Веселова также сомневается в том, что принятие какого-либо закона поможет привлечь Россию к ответственности за агрессию. По ее мнению, "только после того, как международное сообщество признает российскую агрессию, Украина сможет начать правовое оформление статуса оккупированных территорий", — пишет Петр Бурковский.

"Третью альтернативу предлагает независимый депутат, формально входящий в президентскую фракцию, бывший журналист Мустафа Найем. Он настаивает на том, что "с точки зрения Украины, территории Крыма и Донбасса одинаково недоступны, одинаково оккупированы Россией". Поэтому Украина должна признать одинаковые права как для своих граждан в Крыму, так и в ОРДЛО в соответствии с международным правом", — продолжает автор статьи.

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"Найем обращает внимание на то, что его законопроект создает правовые рамки для сбора доказательств о нарушениях прав человека и подготовки исков к России в международные судебные инстанции. "При этом мы возлагаем на Россию ответственность за нарушение и препятствование правам граждан Украины", полагает Найем. В противном случае, предупреждает депутат, граждане с оккупированных территорий будут судиться с Украиной", — отмечается в публикации.

Ситуация на Донбассе создает определенные риски для Украины, соглашается юрист правозащитной группы Global Rights Compliance Анна Микитенко. В качестве примера она приводит иски против Молдовы: "Нужно помнить, что международные обязанности Украины относительно населения оккупированных территорий никуда не деваются. И нужно доказать, что Украина сделала все возможное, чтобы обеспечить права своих граждан. Эксперт сослалась на решения ЕСПЧ в "деле Иляшко" и "деле Мозера", в которых граждане Молдавии судились против своей страны. Несмотря на то, что Приднестровье было оккупировано, Молдова должна была сделать все для доступности государственных услуг".

"Стоит отметить, что во всех предложенных законопроектах имеются слабые места. В первую очередь, это определение даты начала оккупации Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Например, законопроект "Самопомощи" предлагает считать АР Крым оккупированной с 26 февраля 2014 (отсылая к захвату здания крымского парламента), Донецкую область — с 7 апреля (когда была провозглашена так называемая ДНР), а Луганскую — с 27 апреля (дня провозглашения ЛНР)", — пишет Петр Бурковский.

"Мустафа Найем и Наталья Веселовская одинаково определяют дату начала оккупации Крыма — 20 февраля. В этом случае оба автора, очевидно, ссылаются на данные российских СМИ об официальной награде Минобороны РФ "За возвращение Крыма" (20.02.2014 —18.03.2014). А вот что касается ДНР и ЛНР, то Найем предлагает начать отсчет оккупации Донбасса с 7 апреля, а Веселова отдает право принять это решение кабинету министров", — продолжил автор статьи.

Если говорить о Крыме, то предложение "Самопомощи" выглядит более обоснованным, особенно если учитывать откровенное признание Владимира Путина о решении задействовать спецподразделения Генштаба ВС РФ "для защиты русских людей и всей страны" 22-23 февраля, напомнил публицист.

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"В отношении Донбасса ситуация выглядит сложнее с политической и правовой точки зрения. Если принять начало оккупации с апреля 2014 г., тогда украинские депутаты косвенно признают действия отдельных групп граждан, которые захватили здание госадминистрации в Донецке и здание СБУ в Луганске, как выражение воли соседнего государства. В то же время, в отличие от Крыма, российское руководство до сентября 2014 г. официально не демонстрировало поддержку тех, кто решился на самопровозглашение новых "государств", и последовательно заявляла о внутреннем кризисе в Украине. С этой точки зрения, у Украины не много шансов связать появление ДНР и ЛНР с волей и действиями российской власти", — полагает Петр Бурковский.

"Другое дело, прямое участие России в начале так называемых переговоров в "минском формате". Как указывают эксперты украинского Национального института стратегических исследований (НИСИ) в специальной англоязычной монографии The World Hybrid War: Ukrainian Forefront, именно при участии представителей России в работе трехсторонней контактной группы 5 сентября 2014 г. был подписан Минский протокол, который обусловил прекращение активных боевых действий на Донбассе после Иловайского котла. В результате на линии разграничения появились независимые наблюдатели ОБСЕ, которые начиная с сентября 2014 г. в своих отчетах документально зафиксировали многочисленные факты, указывающие на отсутствие эффективного контроля над оккупированными территориями со стороны украинской власти", — говорится в статье.

"Несмотря на указанные проблемные моменты законопроектов об оккупированных территориях, законодательное оформление политики государства в отношении занятого Россией Донбасса необходимо для противодействия попыткам новой администрации США возобновить сотрудничество с Владимиром Путиным за счет украинских интересов", — продолжает автор публикации.

"В последнее время Киев получает тревожные сигналы из Вашингтона. Например, новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время слушаний в Палате представителей заявил, что Америка не должна "приковывать" себя к Минским соглашениям, если вдруг Киев и Москва найдут иной выход из конфликта", — отмечает публицист.

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"Украина объективно не в состоянии соревноваться с Россией во влиянии и силе на международной арене. Более того, Россия постоянно на переговорах в "нормандском формате" давит на Киев, Берлин и Париж с целью навязать свое видение прекращения войны. Чтобы избежать неприемлемых условий примирения (…), Украина готовится законодательно закрепить границы возможного компромисса в специальном законе. Показательно, что президент Украины Петр Порошенко накануне переговоров с новым руководством США заявил о подготовке закона о реинтеграции Донбасса", — подчеркнул Петр Бурковский.

"В основу такого закона, который, по данным СМИ, готовится Советом национальной безопасности и обороны, лягут разработки НИСИ, подготовленные по результатам анализа последствий блокады Донбасса в феврале-марте сего года. В отличие от депутатов, эксперты предлагают совместить шаги по конкретной поддержке граждан с оккупированных территорий (выплата пенсий, финансовая помощь переселенцам, работа с молодежью) с активным противодействием российскому влиянию, например, путем введения визового режима и ограничения российского капитала в экономике страны. К слову, секретарь СНБОУ Александр Турчинов уже спрогнозировал рассмотрение в парламенте вопроса о визовом режиме", — напомнил автор публикации.

"Похоже, что украинские власти решили проверить реакцию общественного мнения и международных партнеров на отдельные положения закона, прежде чем вносить его в Верховную Раду. Если реакция в целом будет позитивной или нейтральной, закон постараются принять до октября, ко времени новых переговоров в "нормандском формате", — говорится в статье.