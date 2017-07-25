Одесса бандитская. Лето 2017 года – как 100 лет назад

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Криминальная обстановка по всей Украине оставляет желать лучшего, но Одесса, как всегда, готовит сюрпризы, как коренным жителям, так и приезжим отдыхающим. Время от времени Одесса притягивает взгляды политиков и силовиков и после этого на улицах города появляются люди в военной форме, БТРы. Но со временем страсти утихают, и город начинает жить свой обычной жизнь. Впрочем, как отмечают одесситы, наличие военных в городе никак ни отражается на безопасности. В регионе традиционно правит бал криминал, на подтанцовке у которого силовики. Покой одесситам только снится.

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Ах, Одесса…

В понедельник, 24 июля, утром в центре Одессы произошел взрыв, в результате которого автомобиль марки ВАЗ 2101 получил значительные повреждения и загорелся. Прибывшие спасатели потушили пожар, следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции расследует обстоятельства взрыва.

facebook.com/Inna Starchikova Взрыв автомобиля в Одессе

К счастью, никто не пострадал. Но возникли вопросы, так как по предварительной информации, в машине рванула взрывчатка – приблизительно 600 грамм тротила. От ВАЗ 2101 зарегистрированного на 68-летнего жителя города Днепра, ничего не осталось. С какой целью и для кого готовилась бомба, выясняют в полиции.

Думская.net Взрыв автомобиля в Одессе

По сути спокойным город назвать нельзя. Недавно, в одном из домов Одессы несовершеннолетние игрались гранатой и случайно выдернули чеку – один погиб, двое были госпитализированы. В доме у 12-летнего пацана, который принес и подарил 16-летнему погибшему гранату, обнаружили еще немало боеприпасов из АТО, где служит отец.

timer-odessa.net На месте взрыва в Одессе

На днях в квартиру 72-летней одесситки среди ночи пробрались грабители. Пенсионерку связали скотчем и вынесли из квартиры денег и ценностей на полмиллиона долларов. А на улице трое молодых людей ночью напали на 60-летнюю одесситку и отобрали у нее сумку, где самым ценным был мобильным телефон.

Налет на бизнесменов из Киева приехавших на закупки с тремя миллионами гривен на рынок "7-й километр", запомнится им надолго. Хорошо вооруженные и организованные бандиты на "Мерсах", за считанные минуты обобрали бизнесменов до нитки.

Кроме одесситов, не легче и гостям города, которых постоянно обворовывают. К примеру, в Затоке с автомобилей снимают номерные знаки и предлагают владельцам вернуть их за деньги. Если авто было припарковано на охраняемой территории отеля, выкуп требуют с хозяина. В любом случае воры в выигрыше, без номеров отдыхающие не уедут.

А с наступлением курортного сезона в Одессу, словно мухи на мед, слетаются со всей страны и зарубежья воры и грабители.

Одесса бандитская

К сожалению, не обо всех криминальных происшествиях становится известно. Полиция предает огласки только те, по которым есть подозреваемые или же те, которые из-за своего резонанса утаить не получается. В общем и целом, хвастаться нечего. Но при этом львиная доля происходящего в городе и его окрестностях остается за кадром.

А воров в законе Одесса притягивала как магнитом всегда. Часть местного криминалитет ждет возвращения в Одессу со дня на день криминального авторитета Омара Уфимского, который недавно вышел из тюрьмы в России и, следовательно, новой войны.

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После депортации Антимоса (Антимоса Кухилавы) из Украины в Одессе не осталось единственного смотрящего за всем преступным миром, а на криминальный трон стали претендовать (и претендуют до сих пор) уже два клана – Омара Бекаева по прозвищу Омар Уфимский и Миндии Горадзе по прозвищу Лавасоглы Батумский. У обоих воров есть и более короткие клички – Омара зовут "Дядей", а Миндию – "Хромым".

Оба авторитета в городе сейчас отсутствуют. Омар Уфимский в 2013 году вышел на свободу в Одессе, где отбывал срок за хранение оружия, и тут же был депортирован в Россию. Миндия "Хромой" был в 2015 году задержан в Молдове, откуда его депортировали в 2016-м в Грузию. Там "Хромой" подтвердил свой воровской титул и получил за это срок по известному грузинскому закону.

Как пишет "Думская", отсутствие лидеров воровских кланов вовсе не мешает им руководить своими людьми дистанционно, в данном случае из тюремных камер. А помогают "Дяде" и "Хромому" в этом нелегком деле так называемые "положенцы" — представители интересов. Кланы Омара и Миндии конфликтуют друг с другом с 2011 года, когда впервые были обозначены претензии каждого на корону одесского "смотрящего", а по совместительству и хранителя одесского воровского общака.

Поговаривают, что Омар поставил своих людей в Ровенской области, где добывают янтарь. На этом он зарабатывает 300 тыс. долларов в год. Омар контролирует все это из России и желает как можно скорее вернутся в Одессу.

Ранее смотрящий за Одессой вор в законе "Антимос" (Антимос Кухилава), отошел от дел и сейчас сидит в Стамбуле и занимается своим бизнесом – автоперевозками.

Помимо двух конкурирующих кланов, в Одессе присутствует еще несколько преступных группировок, как правило, межэтнических. Их специализация – кражи, угоны, разбои и грабежи. А так же торговля наркотиками.

При этом, как заявили с нацполиции, за этот год в Одессе задержали 6 ОПГ. Но есть ли среди них подконтрольные одесским криминальным авторитетам, не уточнили.