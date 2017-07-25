К концу света готов! К Земле на опасное расстояние приближается комета Энке

Владимир Матвеев, обозреватель

Несмотря на сообщения в ряде СМИ о том, что фрагменты кометы Энке могут привести в случае столкновения в ближайшие годы с Землей к разрушительным последствиям, исследователи весьма скептически относятся к подобным прогнозам. Однако они не исключают возникновение в будущем новых угроз из космоса для нашей планеты.

По сообщению ряда СМИ, к Земле на опасное расстояние приближается комета Энке, которая может столкнуться с Землей, вызвав "разрушительные последствия".

Так, примерно, в 2022 или 2025 гг, фрагменты кометы под названием Энке приблизятся на опасное расстояние к Земле, и, согласно сообщениям ряда средств массовой информации со ссылкой на ученых, есть риск, что обломки этого объекта столкнутся с Землей, вызвав серьезные разрушения. Согласно сообщениям, если столкновение не произойдет через пять лет, Земля снова будет грозить опасность в 2025 и 2032 годах. Сравните графики на сайте.

Высказываются также предположения, что в 1908 году фрагмент данной кометы упал в районе реки Подкаменная Тунгуска в России, вызвав взрыв, мощность которого можно сравнить с взрывом водородной бомбы.

Напомним, комета Энке была впервые обнаружена в 1786 году. Период обращения кометы Энке составляет 3,3 года и является наименьшим среди всех известных сегодня ярких комет.

Это уже 63-ий из зафиксированных "визитов" кометы в нашу часть космического пространства. Главное заключается в том, что проходя мимо Солнца, объект каждый раз разрушается. Лишь за период наблюдения комета потеряла 85% массы, а диаметр её уменьшился с 4,8 до 2 километров.

В связи с этим, даже в случае возможного падения обломков кометы на Землю, они едва ли приведут к масштабным разрушительным последствиям. Хотя исследователи не исключают возникновение новых астероидов и их возможное столкновение с Землей в будущем, вызывающее беспокойство, говорится в исследовании специалистов из Института астрономии АН Чехии, опубликованном весной 2017 года.

Читайте также: Китай возродит космическую отрасль Украины — эксперт

Существует также предположение, согласно которому фрагментом кометы Энке может быть объект под названием 2004 TG10. Диаметр этого астероида, по разным оценкам, составляет от 350 до 780 метров. Некоторые ученые считают, что он, в свою очередь, является источником ежегодного метеорного потока тауриды.

Особый интерес в данном контексте у исследователей вызывают астероиды, названные 2005 UR и 2015 TX24.

Важно подчеркнуть, что официальных заявлений астрономов, касающихся возможного столкновения кометы Энке с Землей, или серьезных научных публикаций на эту тему за последнее время нет.

Ранее радары NASA в калифорнийском Голдстоуне получили изображение достаточно крупного астероида под названием 2014 JO25, который, согласно сайту аэрокосмического агентства, пролетел на расстоянии 1,8 млн. километров от Земли в ночь с 19 на 20 апреля текущего года.

Астероид, известный как 2014 JO25, был открыт в 2014 году астрономами Каталинского небесного обзора (Catalina Sky Survey) – проекта программы NASA в сотрудничестве с Аризонским университетом. Согласно NASA, диаметр его большего полушария приблизительно равен 620 метрам, а размер меньшей части пока не удалось установить.

Напомним, в 2012 году астрономы отменили "Апокалипсис", который ранее предвещали 5 февраля 2040 года. С помощью гавайского телескопа Gemini North ученые установили, что астероид 2011 AG5 не столкнется с Землей, разминувшись с нашей планетой.

Вместе с тем, в связи существующими угрозами жизни на Земле, ученые продолжают теоретизировать и дискутировать об основных рисках для человечества, сроках пригодности Земли для его жизни и возможностях "колонизации" других планет.

Так, известный британский физик-теоретик Стивен Хокинг рассказал ранее каналу BBC, что люди скоро будут вынуждены переселиться с Земли на другие планеты. Затем он прогнозировал, что через 100 лет миру может угрожать гибель.

Позднее Хокинг высказал предположение, что катастрофа на Земле, "конец света" наступит через 1,000 лет из-за ядерной войны, искусственного интеллекта или генетически созданного вируса пишет The Daily Mail.