По левому политическому флангу политики топчутся все, кому не лень

Евгений Стримов, Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Подавляющее большинство украинских избирателей бедны, но не осознают свою принадлежность к единому классу и не собираются объединяться. По этой причине в стране нет настоящих левых сил, но есть партии, действующие под вывеской "левых". Однако нельзя исключать, что идея, как писали классики, однажды "овладеет массами"… К таким умозаключениям пришли политологи, комментируя на пресс-конференции в РИА Новости Украина, ситуацию, сложившуюся в старейшей левой политсиле — Соцпартии Украины.

Ранее советник главы МВД Украины Илья Кива объявил о своем решении возглавить Социалистическую партию Украины (СПУ). Он сообщил, что на пост главы СПУ его избрал съезд. Некоторые политики заявили по этому поводу, что легитимного съезда не было.

В пятницу Илья Кива провел совместную пресс-конференцию с лидером СПУ (такой пост также существует в партии — Ред.) Петром Устенко, который подтвердил, что новое руководство избрано на партийном съезде. Он также сообщил, что СПУ начинает "активную фазу борьбы… за разрушения олигархического устройства" на Украине. А сам Кива заявил, в частности, что партия будет бороться за социальное обеспечение незащищенных слоев населения и… за восстановление контроля над границей.

Считать "обновляемую" сейчас Социалистическую партию Украины (СПУ) принадлежащей к левому флангу не приходится, отметил политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Павел Рудяков

По его словам, "Кива — это не левый фланг, Кива — это… надо еще термин поискать, попридумывать. Точно, что к левому сегменту политического поля это (возглавленная Кивой Соцпартия — Ред.) не имеет никакого отношения, ни он персонально, ни те люди, которые остались в этой Соцпартии".

Эксперт подчеркнул, что печальна судьба всего левого сегмента украинской политики.

"И это, с одной стороны, показательно вообще для всего этого постсоветского мира, почти во всех странах это произошло, переродилось левое движение, это отдельная серьезная тема… Но, мне кажется, связывать Киву и левых — это уже такой глубочайший постмодерн. Мы в этом смысле могли бы быть мировыми первооткрывателями", — сказал политолог, добавив, что такими политическими новациями украинцы могли бы даже Европу удивить.

"Ну, может еще и удивим", — предположил Рудяков.

С этим согласилась политолог, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Елена Дьяченко

"Мне кажется, то, что произошло с Кивой (и с СПУ — Ред.) нельзя считать "левым", "правым", "политической партией" или чем-то еще… Я называю это так — у кого орган регистрации общественных объединений, т.е. Минюст, у того и Соцпартия, "Оппоблок", "Блок Петра Порошенко", у того и все печати. То есть, нам "Народный фронт" продемонстрировал, что, в принципе, он может захватить и перерегистрировать любую партию, и ему за это ничего не будет", — сказала эксперт.

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Отметим, Минюст возглавляет "народофронтовец" Павел Петренко.

Что касается левого фланга в целом, то, отметила Дьяченко, "кроме идеологических маркеров… есть еще одно системное отличие по принципу партстроительства".

"Левые партии обычно живут за счет большого количества своих членов и членских взносов. Поэтому я в принципе вообще скептически отношусь к тем партиям, которые называли себя левыми, социалистами, а жили за счет каких-то миллиардеров, имели какое-то скромное количество партийцев и никак не развивались. Это очень и очень условно левые", — сказала эксперт, добавив, что есть также партии, "которые имеют абсолютно левую риторику, а называют себя правыми".

Дьяченко назвала еще одну причину, по которой невозможно создать в Украине настоящее левое движение: "потому что бедные, которые составляют 90% нашего электората, на сознают себя как класс".

"Они никогда не объединятся. Вот еще одна причина, по которой настоящих левых в Украине никогда не будет и нет сейчас", — резюмировала политолог.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что «не все левое находится слева — и Кива (во главе СПУ — Ред.) является этому одним из самых ярких примеров".

При этом политолог подчеркнул, что все-же ситуация вокруг Соцпартии не такая уж и простая.

"Кива — это такой политический конструктор… Он просто является набором противоречий. И я бы так с маху не говорил бы, что из него не получится левый. Из него может получиться левый. Вот представьте себе, что через полгода Кива начнет цитировать Карла Маркса и вождей мировой революции — и вы не удивитесь абсолютно, потому что Кива постоянно говорит противоречивые вещи…", — сказал Бортник, предложив не торопиться: при определенных обстоятельствах "из Кивы может еще получиться хороший радикальный левый".

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По мнению эксперта, нынешняя правая риторика Кивы, которая связана, преимущественно, с конфликтом в Донбассе, может ему при этом абсолютно не мешать.

"В крайнем случае, можем констатировать, что у власти появился свой левый правый… А насколько он действительно левый, насколько имеет отношение к левому флангу? Поживем — увидим", — резюмировал политолог.