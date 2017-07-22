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    Аналитика и комментарии

    По левому политическому флангу политики топчутся все, кому не лень

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    Левый фланг украинского политического поля опустошен и стал добычей тех, кто контролирует Минюст, однако некоторые, внезапно ставшие "левыми", персонажи могут в будущем действительно полеветь, предполагают эксперты.
    Илья Кива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Подавляющее большинство украинских избирателей бедны, но не осознают свою принадлежность к единому классу и не собираются объединяться. По этой причине в стране нет настоящих левых сил, но есть партии, действующие под вывеской "левых". Однако нельзя исключать, что идея, как писали классики, однажды "овладеет массами"… К таким умозаключениям пришли политологи, комментируя на пресс-конференции в РИА Новости Украина, ситуацию, сложившуюся в старейшей левой политсиле — Соцпартии Украины.

    Ранее советник главы МВД Украины Илья Кива объявил о своем решении возглавить Социалистическую партию Украины (СПУ). Он сообщил, что на пост главы СПУ его избрал съезд. Некоторые политики заявили по этому поводу, что легитимного съезда не было

    Илья Кива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    В пятницу Илья Кива провел совместную пресс-конференцию  с лидером СПУ (такой пост также существует в партии — Ред.) Петром Устенко, который подтвердил, что новое руководство избрано на партийном съезде. Он также сообщил, что СПУ начинает "активную фазу борьбы… за разрушения олигархического устройства" на Украине. А сам Кива заявил, в частности, что партия будет бороться за социальное обеспечение незащищенных слоев населения и… за восстановление контроля над границей. 

    Считать "обновляемую" сейчас Социалистическую партию Украины (СПУ) принадлежащей к левому флангу не приходится, отметил политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

    По его словам, "Кива — это не левый фланг, Кива — это… надо еще термин поискать, попридумывать. Точно, что к левому сегменту политического поля это (возглавленная Кивой Соцпартия — Ред.) не имеет никакого отношения, ни он персонально, ни те люди, которые остались в этой Соцпартии".

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    Эксперт подчеркнул, что печальна судьба всего левого сегмента украинской политики.

    "И это, с одной стороны, показательно вообще для всего этого постсоветского мира, почти во всех странах это произошло, переродилось левое движение, это отдельная серьезная тема… Но, мне кажется, связывать Киву и левых — это уже такой глубочайший постмодерн. Мы в этом смысле могли бы быть мировыми первооткрывателями", — сказал политолог, добавив, что такими политическими новациями украинцы могли бы даже Европу удивить.

    "Ну, может еще и удивим", — предположил Рудяков.

    С этим согласилась политолог, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.

    "Мне кажется, то, что произошло с Кивой (и с СПУ — Ред.) нельзя считать "левым", "правым", "политической партией" или чем-то еще… Я называю это так — у кого орган регистрации общественных объединений, т.е. Минюст, у того и Соцпартия, "Оппоблок", "Блок Петра Порошенко", у того и все печати. То есть, нам "Народный фронт" продемонстрировал, что, в принципе, он может захватить и перерегистрировать любую партию, и ему за это ничего не будет", — сказала эксперт.

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    Отметим, Минюст возглавляет "народофронтовец" Павел Петренко.

    Мужчины в балаклавах. Архивное фото
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    Что касается левого фланга в целом, то, отметила Дьяченко, "кроме идеологических маркеров… есть еще одно системное отличие по принципу партстроительства".

    "Левые партии обычно живут за счет большого количества своих членов и членских взносов. Поэтому я в принципе вообще скептически отношусь к тем партиям, которые называли себя левыми, социалистами, а жили за счет каких-то миллиардеров, имели какое-то скромное количество партийцев и никак не развивались. Это очень и очень условно левые", — сказала эксперт, добавив, что есть также партии, "которые имеют абсолютно левую риторику, а называют себя правыми".

    Дьяченко назвала еще одну причину, по которой невозможно создать в Украине настоящее левое движение: "потому что бедные, которые составляют 90% нашего электората, на сознают себя как класс". 

    "Они никогда не объединятся. Вот еще одна причина, по которой настоящих левых в Украине никогда не будет и нет сейчас", — резюмировала политолог.

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что «не все левое находится слева — и Кива (во главе СПУ — Ред.) является этому одним из самых ярких примеров". 

    При этом политолог подчеркнул, что все-же ситуация вокруг Соцпартии не такая уж и простая.

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    "Кива — это такой политический конструктор… Он просто является набором противоречий. И я бы так с маху не говорил бы, что из него не получится левый. Из него может получиться левый. Вот представьте себе, что через полгода Кива начнет цитировать Карла Маркса и вождей мировой революции — и вы не удивитесь абсолютно, потому что Кива постоянно говорит противоречивые вещи…", — сказал Бортник, предложив не торопиться:  при определенных обстоятельствах "из Кивы может еще получиться хороший радикальный левый".

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    По мнению эксперта, нынешняя правая риторика Кивы, которая связана, преимущественно, с конфликтом в Донбассе, может ему при этом абсолютно не мешать.

    "В крайнем случае, можем констатировать, что у власти появился свой левый правый… А насколько он действительно левый, насколько имеет отношение к левому флангу? Поживем — увидим", — резюмировал политолог. 

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