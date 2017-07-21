Хроника 20 июля: новый глава "ПриватБанка", фонд энергоэффективности, год без Шеремета

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 20 июля, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о Фонде энергоэффективности, был назван новый руководитель "ПриватБанка", в санатории Бердянска отравились более 260 детей. Помимо этого российский журналист и ведущий телепередачи "В мире животных" Николай Дроздов внесен в базу данных сайта "Миротворец". Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Годовщина убийства Павла Шеремета

Украинские журналисты, друзья и родственники убитого в Киеве журналиста Павла Шеремета провели в четверг в украинской столице акцию с требованием от властей скорейшего расследования этого преступления. Участники акции колонной прошли от места взрыва автомобиля журналиста по улицам Богдана Хмельницкого и Крещатик до администрации президента Украины. Там они провели непродолжительный митинг с требованием скорейшего расследования убийства Шеремета.

Порошенко подписал закон о Фонде энергоэффективности

Президент Украины Петр Порошенко во время посещения Национального технического университета "КПИ" подписал закон "О Фонде энергоэффективности". Также президент подписал закон "Об энергетической эффективности зданий", предусматривающий введение системы обязательного аудита энергоэффективности зданий, который будут проводить сертифицированные компании, и определяющий основные энергоэффективные мероприятия для сооружений.

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Назван новый руководитель "ПриватБанка"

Члены наблюдательного совета "ПриватБанка" удовлетворили просьбу Александра Шлапака об отставке с должности председателя финучреждения. "Александр Шлапак покидает "ПриватБанк", исполняющим обязанности председателя правления банка стала член правления Галина Пахачук", — сообщили в "ПриватБанке". Указанные решения были приняты 20 июля. Об уходе Шлапака из банка сообщалось еще 26 июня, позже сам он анонсировал соответствующее заседание набсовета на 20 июля.

В Украине появится единый реестр получателей субсидий

Кабинет министров Украины принял решение до конца 2017 года создать единый реестр получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. "Речь идет о создании единого реестра получателей субсидий, который будет в распоряжении у Минсоцполитики", — заявил премьер-министр Владимир Гройсман. По его словам, это решение является важным для верификации субсидий. Премьер подчеркнул, что реестр будет создан до конца года.

В санатории Бердянска отравились более 260 детей

В Бердянске Запорожской области в санатории "Лазурный" отравились дети военнослужащих — участников АТО из Днепра. По последним данным, зафиксирован 261 случай отравления. Рабочая комиссия, созданная мэрией, провела ряд обследований санатория и выявила несоответствие учреждения требованиям в сфере организации детского оздоровления. В Бердянском горсовете сообщили, что "в заведении были выявлены дети, отдыхающие вопреки Актам приемки детского оздоровительного лагеря, где указано о неготовности учреждения к принятию детей".

Суд не разрешил властям Киева переименовать проспект Ватутина в Шухевича

Киевский апелляционный административный суд оставил в силе решение о запрете подписывать и публиковать решение Киевсовета о переименовании проспекта генерала Ватутина в честь националиста Романа Шухевича. Ранее Окружной административный суд запретил киевским властям подписывать и публиковать решение о переименовании до рассмотрения судом иска гражданских организаций о его законности, на что власти города подали апелляцию, которую в четверг рассматривал суд.

"Всегда в соцсетях": Порошенко общается под чужими именами

Президент Петр Порошенко активно пользуется социальными сетями. Об этом сообщил дипломат, бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный. "Есть люди, которых он постоянно читает. Причем он заходит в друзья под чужими именами", – заявил он. При этом он назвал трудоспособность лидера государства "уникальной", отметив, что график у президента "с 18:00 до 6:00 утра".

Николай Дроздов попал в базу данных "Миротворца"

Российский журналист и ведущий телепередачи "В мире животных" Николай Дроздов внесен в базу данных украинского сайта "Миротворец". Как сообщается на сайте, Дроздов попал в черный список за "сознательное нарушение государственной границы Украины", а также за участие в мероприятиях на территории Крыма. Позже сам Дроздов заявил, что для него "честь и радость" быть внесенным в базу сайта "Миротворец", и добавил, что и в дальнейшем с удовольствием будет ездить в Крым на любые мероприятия.

Суицид в день рождения: смерть солиста Linkin Park

Солист американской группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой в день рождения своего друга — лидера группы Soundgarden Криса Корнелла, который скончался 18 мая в одном из отелей Детройта. Музыкант в течение нескольких лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. Ранее он заявлял, что хотел покончить с собой из-за того, что в детстве подвергся сексуальному насилию со стороны мужчины.

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Мощное землетрясение в Турции и Греции

Подземные толчки в Эгейском море произошли в ночь на пятницу. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,7 находился в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов. В Бодруме за медицинской помощью обратились около 70 человек, о погибших не сообщается. Меньше повезло грекам: по последним данным на острове Кос погибли два человека, еще более 120 получили ранения.

Уже много лет, начиная с 1966 года, во всем мире 20 июля отмечают Международный день шахмат. Этот праздник проводится по решению ФИДЕ — Всемирной шахматной федерации, основанной в 1924 году. Помимо этого 20 июля отмечается интересный и пока еще молодой праздник – Международный День Торта, посвященный дружбе и миру между людьми, странами, народами. Он проходит под девизом I CAKE YOU, что значит – "Я приду к тебе с тортом".