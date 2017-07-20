Отмена ЧП в энергетике и бонус - новый рост тарифов

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Кабмин не продлил чрезвычайное положение в энергетике, которое было введено с 17 февраля 2017 года из-за блокады поставок угля с неподконтрольных территорий. Вначале этот режим был введен на месяц, после чего его регулярно продлевали. Теперь энергорынок начнет работать в обычном режиме.

Ожидается, что для населения должны прекратиться временные отключения электроэнергии (так называемые "веерные отключения"), которые применялись в случае, если центральный диспетчер энергосистемы ощущал дефицит энергетических мощностей.

Исполняющий обязанности директора украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что по объективным причинам, на данный момент энергосистема Украины не нуждается в режиме чрезвычайных мер в энергетике. "Если будут сорваны графики поставок угля, возможно, этот вопрос станет актуальным на уровне октября месяца. Но пока об этом говорить рано, мы смотрим в будущее с оптимизмом", — сказал Ковальчук.

"Украина получила одну вещь — это то, что можно было управлять энергетикой вручную, таким образом, что больше работали ТЭС, которые сжигают уголь газовой группы, а меньше те, которые сжигают дефицитный антрацит. То есть, большие нагрузки давались на ТЭС, которые работают на угле марки "Г". Это, собственно, то, ради чего ЧП и вводилось. Было много страшилок, что будут веерные отключения электроэнергии, ничего такого не было, потому это были просто политические спекуляции. Потребитель этого вообще никак не почувствовал", — отметил эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус в эфире радиостанции Голос Столицы.

По мнению экспертов, решение о не продлении ЧП в энергетике означает, что Минэнерго считает ситуацию менее критической.

"Чрезвычайка" была невыгодной и дискриминационной по отношению к "тепловикам", потому, что те ТЭЦ, которые работали на антраците, у них был какой то безумный тариф — в 3-10 раз больше, чем у других. Сейчас антрацит идет, поэтому нагрузка на антрацитовые блоки снижена и перегружена на блоки, которые работают на марке "Г". Баланс перераспределения производства переложен на производство марки "Г", — сообщил РИА Новости Украина энергетический эксперт Валентин Землянский.

Если отмена ЧП в энергетике мало отразится на населении, то вот планы НАК "Нафтогаз Украины" повысить с октября цены на газ почти на 20% существенно отразятся на расходах большинства украинцев. В среду Кабмин рассмотрел финансовый план "Нафтогаз Украины", в котором планировалось с октября повысить цену на газ для населения на 18,84% — до 5 873 гривны за 1 тыс. куб. м без НДС. В самый последний момент правительство вынуждено было отказаться от этой идеи, однако накануне отопительного сезона может вернутся к вопросу повышения тарифов.

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"Это политическая игра. Есть меморандум с Международным валютным фондом, где Украина взяла на себя обязательства скорректировать уровень тарифов. Министерство энергетики первого июля должно было выставить новую цену в отопительный сезон, но этого не произошло. Никто уровень тарифов не зафиксировал. Правительство само не выполняет взятые на себя обязательства. Чиновники прекрасно понимают последствия в случае подъема тарифов, ведь в таком случае они получат вал запросов по субсидиям или рост неплатежей. Люди всеми правдами и неправдами будут уходить от потребления газа. Если вы поднимаете цену на товар на 20% и рассчитываете получить на 20% больше прибыли, то этого не произойдет. Люди просто откажутся от потребления. Я бы это назвал социальным экспериментом в стиле социального дарвинизма — потянут или нет, проглотят или не проглотят.

Думаю, осенью правительство вернется в вопросу поднятию тарифов, потому, что им нужно объяснить МВФ, почему они уклоняются от выполнения меморандума. Я думаю, что это пробный шаг. Они смотрят, как отреагирует общество на новое поднятие тарифов", — заявил Землянский.