В бой идут одни старики. Соцсети о совете экс-премьеров Гройсмана

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Совет бывших… премьер-министров. Очень скоро в Украине может появится и такое. Премьер Владимир Гройсман поручил создать консультационный совет премьер-министров, куда войдут бывшие главы правительств Украины. Об этом он заявил в ходе торжественного заседания Кабмина по случаю 100-летия украинского правительства. На таких советах можно было бы рассматривать вопросы, которые являются стратегически важными для развития страны, полагает Гройсман.

Читайте также: Необыкновенное чудо. Соцсети о реформах и ответственности Гройсмана

Столь необычное предложение премьера вызвало в украинском сегменте соцсетей немало конструктивных отзывов: "Только как-то странно то будет смотреться. Вот сидят с ним Кучма, Ехануров, Марчук… А Лазаренко как родоначальника коррупционных стратегий привлекут? А Фьодрича и МиколуЯнича?"; "Я так понимаю, Гройсман таким образом решил помочь правоохранительным органам найти беглых премьеров (в том числе и.о.)". "Полезное начинание. Серьезно. Учитывая итоги деятельности всех этих премьеров, нужно очень внимательно слушать их советы. Записывать. Благодарить. И никогда так не делать. Никогда", — нашлись в сетях и такие версии.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook