Люди из стали. От чиновников и политиков отлетают пули и шрапнель

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В субботу, 15 июля, в Коростышеве Житомирской области на улице в центре города около 15.30 неизвестные на мотоцикле открыли огонь по 29-летнему местному предпринимателю. На глазах у детей и друзей. Мужчина получил проникающие ранения брюшной полости и попал в реанимацию.

По заключению экспертов, стреляли из револьвера типа "Флобер". Пострадавший – владелец завода по обработке камней "Royal-Stone", член партии УКРОП Евгений Дидковский. Ранее, в апреле, на Житомирщине избили брата Евгения Дидковского – Виктора. По факту нападения на бизнесмена начато уголовное производство по ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение). Как покушение на убийство этот случай полиция не рассматривает.

В огне не горят, в воде не тонут

В отличии от обычного провинциального предпринимателя, инцидент с народным депутатом Евгением Дейдеем, который получил ранение под Авдеевкой в то время, когда там не было обстрелов, расследуют как теракт. При том, что ранение ранее судимого бравого подполковника полиции не то что незначительное, больше похоже не на осколочное, а на прокол шампуром, о чем свидетельствуют многочисленные фотографии, выложенные в сети.

И ради такого "смертельного" ранения за Дейдеем гоняли из Днепра вертолет?!

"Всё, что могу сказать сейчас по поводу истерики вокруг моего ранения- ребята, от@@@сь! Да, ранение не тяжелое. И я со своей семьей и друзьями этому рады! Да, я не писал о происшедшем, потому что понимал что начнется грязь! Да, я, будучи народным депутатом, находился в зоне АТО. Потому что нужен здесь! И мне плевать что все думают по этому поводу! Я делаю то, что считаю нужным делать! Делаю и буду делать! И если кому-то это не нравится, то оставьте свой цинизм и "остроумие" при себе. Не утруждайтесь. Займитесь своими делами и своей жизнью… Повторюсь — от@@@сь! Это мерзко……", — написал Дейдей на свой странице в Facebook.

Но в списке чиновников, на которых организовывали покушения, Дейдей далеко не первый и не единственный. "Под прицелом" уже успели побывать почти все сторонники главы МВД Арсена Авакова. Одно только покушение на нардепа Антона Геращенко, которое предотвратила СБУ, чего стоит.

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Как заявил Геращенко, в январе этого года российские спецслужбы подослали к нему двух ранее судимых граждан Украины, которых готовили в специальном центре, для того чтобы убить особо важную персону – Антона Геращенко. Убийство предотвратили, двух киллеров задержали.

В июне в пресс-центр Службы безопасности Украины обвинительный акт против двух подозреваемых направили в суд и заявили, что им грозит пожизненное заключение.

Просто чудом избежал гибели одиозный советник Авакова, подполковник со справкой из психоневрологического диспансера, Илья Кива. Год назад в Херсоне экс-руководитель департамента противодействия наркопреступности Нацполиции, кандидат в народные депутаты Кива сообщил, что его машину обстреляли и бросили гранату. Пресс-служба не поскупилась на подробности, расписав ситуацию буквально как голливудский блокбастер.

"Первые пули попали в крышку багажника и заднее стекло автомобиля. В этот момент Илья Кива выскочил из машины, производя ответные выстрелы из своего именного пистолета и одновременно пытаясь скрыться в соседней улочке. Когда Илья Кива оказался скрыт бетонным забором, произошел взрыв гранаты. Взрывотехники предполагают, что это была граната РГД-5. Осколки попали в бампер автомобиля", — расписали в пресс-службе.

Но взрыв, перестрелка с неизвестными не помогли тогда Киве пройти в Раду. Город подумал – ученья идут, погудел и успокоился. К слову, силовики так никого и не задержали, что и не удивительно: так все происходящее было похоже на инсценировку.

А недавно Кива признался журналистам, что по сей день "меняет маршруты, меняет автомобили и каждый день знает, что за ним могут прийти". Потому что, по словам Кивы, "те, кто действительно имеет четкую и однозначную позицию, кто является носителем определенной информации и эффективен в борьбе с противником, попадает под прицел и погибает".

Везет не всем

К слову, после покушения на Дейдея заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука рассказал о случае, когда военным заказали его убийство.

"Не хочу, честно говоря, раскрывать все карты, потому что журналисты на куски разорвут. Скажу так: я точно знаю про один раз, когда определенные люди заказали мое убийство", — сказал Тука в интервью "Апострофу".

Инцидент, по словам чиновника, имел место уже в Киеве и был связан с его нынешней деятельностью на посту заместителя министра.

"Просто так сложилось, что я много общаюсь с военными, еще со времен волонтерства. И по счастливому стечению обстоятельств именно к моим знакомым военным и обратились определенные люди – чтобы им заказать мое убийство", — рассказал Тука, отметив, что проблему удалось устранить без привлечения правоохранительных органов.

Но если чиновники избегают пуль, гранат и шрапнелей, некоторые украинцы не смогли избежать встречи с киллером. Так, в мае киллер расстрелял в упор экс-директора ГП "Укрспирт" Виктора Панкова. Неизвестные взорвали автомобиль полковника ГУР Максима Шаповала.

И они – далеко не единственные в этом печальном списке.