Хроника 16 июля: подземная забастовка шахтеров, пожар в центре Львова

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В воскресенье, 16 июля, в Луганской области шахтеры устроили забастовку под землей из-за невыплаты зарплаты с 2015 года, в центре Львова горело трехэтажное здание, а в Виннице во время вооруженного ограбления ювелирного магазина ранили охранника. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

В ДНР задержали журналиста Станислава Васина

Задержание журналиста Станислава Асеева, который также известен под псевдонимом Станислав Васин, официально подтвердили в ДНР. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший народный депутат Украины Егор Фирсов. Асеев исчез 2 июня на территории, контролируемой ДНР. С тех пор не было достоверной информации о его судьбе и местонахождении.

Ополченцы объявили Седово "зоной с особым статусом"

В Донецкой области ополченцы не пустили членов миссии ОБСЕ к населенному пункту Седово и заявили, что он является "пограничной зоной, в которой действует особый статус въезда-выезда", говорится в отчете миссии ОБСЕ. "Они отказались представиться и в агрессивной форме требовали, чтобы наблюдатели покинули этот район. Патруль СММ уехал с блокпоста", — отметили в миссии. Перед этим СММ обратилась к СЦКК с просьбой сопровождать патруль в Седово, но просьба была отклонена.

В сети возмущены недостойным поведением "экс-бойца АТО" в супермаркете Днепра

В Facebook пользователи опубликовали видео, как охранники одного из торговых центров Днепра столкнулись с человеком в камуфляже, который называл себя бойцом АТО. На видео видно, что изначально перепалка завязалась между человеком в камуфляже и еще одним мужчиной. Перепалку попытался остановить охранник Торгового центра. Человек в камуфляжной форме утверждал, что 1,5 года воевал в АТО в подразделении ВДВ.

Пожар в центре Львова

После обеда воскресенья, 16 июля, в центре Львова загорелось трехэтажное здание. Дымом окутало весь центр города. К тушению привлекли семь пожарных отделений и девять единиц техники. Пожар распространился на второй, третий этажи здания и чердак. На первом этаже дома расположены магазин ювелирных изделий и магазин пуговиц. На втором и третьем этажах, судя по объявлениям на профильных сайтах, апартаменты сдают в посуточную аренду.

В Луганской области шахтеры устроили забастовку под землей

В Луганской области на шахте им. Капустина ГП Лисичанскуголь 70 шахтеров устроили забастовку из-за невыплаты заработной платы с 2015 года. "Шахтере вторые сутки не выезжают из шахты: вчера первая смена шахтеров отказалась выезжать из шахты, а другие смены спускаться. Цель – выплата задолженности по зарплате начиная с 2015 года", – сообщил председатель Федерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец.

Дерзкое ограбление в Виннице: в результате стрельбы ранен человек

В Виннице трое вооруженных мужчин совершили нападение на ювелирный магазин, они ранили охранника и вынесли золотые изделия, однако при попытке бегства на автомобиле они были задержаны. По данным полиции, продавец магазина успела нажать тревожную кнопку. "В машине находились похищенные золотые вещи. У преступников изъяли три пистолета, нож, рацию и другие доказательства их преступной деятельности", — доложили в ведомстве.

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Жуткое ДТП на мотофестивале в Киеве

В Киеве на автодроме "Чайка" во время чемпионата по мотокроссу и кантри-кроссу MotoOpenFest произошло ужасное столкновение мотоциклов Даниила Вишемирського и Александра Полюховича. На кадрах видно, как мотоциклы сталкиваются на повороте, а затем мотоциклисты вылетают из-за руля и делают несколько переворотов через голову по траве, а за ними летят их транспортные средства.

Авария на американских горках в Мадриде

В парке развлечений в Мадриде столкнулись два состава на американских горках аттракциона "Поезд из шахты". Как минимум 26 человек пострадали в результате инцидента. Все пострадавшие, среди которых есть дети, получили легкие травмы, все они доставлены в больницы. На месте работает полиция, которая выясняет причины аварии.

Ежегодно 16 июля в Украине отмечается профессиональный праздник — День бухгалтера. Дата праздника была выбрана в связи с тем, что 16 июля 1999 года был принят Закон Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине". Помимо этого ежегодно в третье воскресенье июля отмечают свой праздник люди мужественной профессии – металлурги.