Эпицентр политики. Самые громкие скандалы VI сессии парламента

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Поскандалить успели, а поработать…

Шестая сессия Рады, которая началась 7 февраля, подходит к концу, совсем скоро депутаты уйдут на летние каникулы. Наобещать народные избранники успели, как обычно, много, а вот с выполнением обещаний не торопяться.

Читайте также: Драку заказывали? Стартует самая скандальная сессия Верховной Рады

В то же время шестая сессия парламента успела стать одной из самых скандальных за всю каденцию этого парламента. Поводов для выяснения отношений у народных депутатов нашлось более чем достаточно.

РИА Новости Украина вспоминает самые громкие скандалы шестой сесии Рады.

Барна vs Мельничук vs Лещенко

Не успела шестая сессия Верховной Рады начаться, как общественность уже наблюдала скандалы и потасовки.

Так, 9 февраля в Раде сначала депутаты БПП Олег Барна и Иван Мельничук устроили потасовку в ВР с Сергеем Лещенко и порвали ему пиджак за то, что он у себя в Facebook назвал их "прогульщиками" и "шестерками" президента. А затем Еврооптимисты во главе с депутатами Мустафой Найемом и тем же Сергеем Лещенко совместно с "Батькивщиной" заблокировали трибуну Рады, пригрозив новым Майданом.

Скандал из-за аудитора НАБУ

В феврале в Раде возник скандал из-за аудитора деятельности Национального антикоррупционного бюро.

На заседании 23 февраля депутаты не смогли определиться с кандидатурой. Многие возмущались, что на эту должность претендует американец Роберт Сторч (заместитель генерального инспектора департамента юстиции США).

При этом внезапно парламенту от имени фракций "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" предложили вторую кандидатуру — британца Найджела Брауна (бывшего работника Скотланд-Ярда). Это вызвало взрыв возмущения среди депутатов.

Несмотря на негодование в зале, Браун выступил, но не смог сказать, кто предложил его кандидатуру и кто пригласил его в Украину. Он заверил, что сам оплатил свой самолет в Киев и отель в столице Украины.

В итоге — Ни Сторч, ни Браун не получили поддержки нардепов, а парламент отправил этот вопрос на доработку.

Языковой скандал

В очередной раз "зерном раздора" в Раде стал и языковой вопрос. На заседании парламента 14 марта депутаты поскандалили из-за русского языка.

Депутат от "Оппоблока" Александр Вилкул с трибуны начал выступление на русском языке, после чего к нему подошли депутаты из "Народного фронта" и начали требовать, чтобы тот разговаривал на украинском. Между депутатами завязалась словесная перепалка, в которую вмешалась и вице-спикер Ирина Геращенко. Она призвала Вилкула продолжить выступление на украинском, но он проигнорировал ее слова.

Спикер ВР Андрей Парубий тогда заявил, что подал в Раду законопроект, который предлагает, чтобы все выступления в парламенте были исключительно на украинском языке.

Скандал с силовиками в Раде

16 марта утреннее заседание Рады началось со скандала после того, как в парламент пришли правоохранители и бойцы Нацгвардии. Накануне между ними и депутатом Владимиром Парасюком произошла потасовка на блокпосту в Славянске.

Перед закрытием заседания две фракции — "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" — попросили предоставить слово полицейским. Однако председательствующая вице-спикер Оксана Сыроид объявила утреннее заседание закрытым и вышла из зала, что вызвало волну возмущения у нардепов.

На своей странице в Facebook она объяснила, что действовала в соответствии с регламентом, который позволяет только депутатам присутствовать на пленарном заседании.

Но представители полиции остались возле трибуны, представив свою версию событий на блокпосту в Славянске, обвинив в возникновении конфликта Парасюка.

Впоследствии Сыроед обратилась в СБУ и прокуратуру с требованием расследовать пребывания полицейских в зале пленарных заседаний парламента и их выступление с трибуны, что она назвала незаконным.

Бравый казак Гаврилюк

Успел отличится выходкой перед коллегами во время шестой сессии Рады и активист Майдана, а ныне нардеп "Народного фронта" Михаил Гаврилюк.

18 мая в кулуарах Рады Гаврилюк ударил в лицо журналиста Василия Крутчака, когда тот пытался у него взять интервью по последним новостям в стране. О скандальном эпизоде сообщил сам журналист, выложив на своей странице в Facebook видео. По словам журналиста, у него был разбит телефон и порвана рубашка.

На кадрах видео видно, что Гаврилюк несколько раз предупредил журналиста. Тот, в свою очередь, напомнил, что месяц назад нардеп заявил о решении больше не общаться с прессой, и поинтересовался, не передумал ли он.

На уточнение, как парламентарий может не давать комментарии, если его избрал народ, Гаврилюк ответил: "На все воля божья. Василий, отстань от меня!". После этого последовал удар.

Сам Гаврилюк изложил свою версию конфликта с журналистом. По его словам, он не нападал на него, а наоборот, хотел поддержать, когда тот начал падать.

"Цветы" и "кактусы". Луценко vs Пинзеник

3 июля генпрокурор Юрий Луценко и первый зампредседателя комитета ВР по вопросам регламента Павел Пинзеник ("Народный фронт") устроили словесную перепалку в кулуарах парламента. Это произошло после заседания комитета ВР, на котором рассматривалось представление ГПУ на нардепа от "Народного фронта" Евгения Дейдея, которого подозревают в незаконном обогащении.

Луценко раскритиковал работу регламентного комитета и лично его председателя Павла Пинзеника и обвинил руководство комитета в "позорном прикрытии" своего коллеги Дейдея.

"Вы превратили их в кактусов, которых нельзя трогать, потому что вы на комитете, не выходя в Верховную Раду, решили, что вы знаете лучше закон, чем все остальные. Вы не суд, вы здесь должны делать технические вещи — передавать эти документы на рассмотрение в зал Верховной Рады", — сказал ему Луценко и добавил: "Идите уже к спонсору".

В то же время Пинзеник вспомнил Луценко его слова о том, что "жаль, что депутаты не цветы, потому что они не хотят добровольно сажаться".

"Превратите депутатов в растения, пусть они выполняют вашу волю и не выпендриваются", — добавил он.

Шашки, файера и вопрос неприкосновенности

В четверг, 14 июля, в предпоследний день работы парламента было все: активисты жгли файеры, бросали дымовые шашки и петарды, а также блокировали здание парламента, требуя снять неприкосновенность с нардепов.

Несмотря на жаркую погоду, около 100 мужчин, одетых в футболки с надписью "Нацкорпус", заняли часть дороги на улице Грушевского возле парламента и зажгли файеры. Движение по улице Грушевского в направлении Европейской площади было частично затруднено. Часть протестующих начала бросать дымовые шашки и петарды в правоохранителей.

Читайте также: Вопрос неприкосновенности. Под Радой зажгли файеры и бросают дымовые шашки

Кроме того, под Радой активисты закидали яйцами нардепа от БПП Олега Барну, а нардепы Егор Соболев и Олег Ляшко устроили потасовку на трибуне Рады, не поделив микрофон для выступления.

Под Радой активисты требовали: принять новый закон о выборах, провести досрочные выборы в парламент, снять неприкосновенность с нардепа от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина, а также отменить неприкосновенность депутатов вообще.

Читайте также: Трибуна Верховной Рады заблокирована

Перед этим нардепы от "Самопомочи" и "Радикальной партии" блокировали трибуну Рады, требуя чтобы Луценко прибыл в Раду на рассмотрение вопроса о снятии неприкосновенности с нардепов.

В итоге — Рада таки дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина, сняла неприкосновенность с народных депутатов Олеся Довгого, Максима Полякова и Бориса Розенблата, но Андрея Лозового и Евгения Дейдея оставила с иммунитетом.

По материалам из открытых источников интернет