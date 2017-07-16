Хроника 15 июля: арест Добкина, подробности резни в Египте, подорожание проезда

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В субботе, 15 июля, суд арестовал Добкина на два месяца с правом залога в 50 миллионов гривен. По факту ранения Дейдея заведено дело по статье "теракт". В Киеве с субботы подорожал проезд в транспорте. Порошенко отправляется в Грузию. На туристов в Египте напали по указанию ИГ. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Добкин прокомментировал решение суда о своем аресте

Депутат Верховной Рады Украины от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин, комментируя решение суда, отметил, что размер залога необоснованно большой. Он также заявил, что не будет вносить за себя деньги.

В субботу суд в Киеве арестовал Добкина на два месяца с правом залога в 50 миллионов гривен (около 1,9 миллиона долларов).

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Суд арестовал директора Львовского бронетанкового завода

Соломенский районный суд Киева арестовал директора ГП "Львовский бронетанковый завод" Романуа Тымкива на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме 2 млн грн, сообщает "112 Украина".

"Прокуроры просили установить 28,5 млн грн залога. По их словам, именно на такую сумму был нанесен ущерб государству в результате действий директора Львовского бронетанкового завода. Тымкива обязали сдать заграничные паспорта. Он будет находиться в СИЗО", — говорится в сообщении.

Комитет защиты журналистов возмущен обысками в "Вестях"

Международная организация "Комитет защиты журналистов" (CPJ) призвала украинские власти прекратить преследование сотрудников медиа-холдинга "Вести".

"Мы призываем власти Украины прекратить преследование журналистов и перестать препятствовать их коммуникации со своими источниками", — цитируют "Вести" исполнительного директора CPJ Джоэла Саймона.

В Киеве с субботы подорожал проезд в транспорте

С субботы, 15 июля, в Киеве подорожал проезд в общественном транспорте по распоряжению Киевской городской государственной администрации.

Так, дорожает проезд в метрополитене, а также на всех видах столичного наземного общественного транспорта. Согласно документу, стоимость проезда в метро будет составлять 5 гривен, а в наземном городском транспорте (в троллейбусах, трамваях, автобусах, на фуникулерах) – 4 гривны.

Порошенко посетит Грузию

Президент Украины Петр Порошенко 17-19 июля осуществит государственный визит в Грузию.

Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление стратегического сотрудничества между Украиной и Грузией. Также главы двух государств откроют работу бизнес-форума в городе Тбилиси.

Поездки в ЕС: украинцам придется получить новые водительские права

С 1 января 2018 года так называемые "международные" водительские права перестанут действовать на территории Европейского Союза. Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на AUTO-Consulting.

По факту ранения Дейдея заведено дело по статье "теракт"

Прокуратура Донецкой области открыло дело по факту получения ранения народным депутатом Украины Евгением Дейдеем, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Предварительно установлено, что Евгений Дейдей получил ранение во время боевых действий 14 июля 2017 года примерно в 18.00 часов, в районе промышленной зоны г. Авдеевка.

Минобороны решило в этом году значительно довооружить войска

В этом году запланировано поставить в войска более 10 тысяч единиц вооружения и военной техники, заявил заместитель министра обороны Украины генерал-майор Олег Шевчук во время брифинга. По его словам, предполагается закупить новейшие и модернизированные образцы ВВТ, в том числе от концерна "Укроборонпром" и других предприятий.

Геращенко заявил, что обнаружил в Раде "агентов Кремля"

Член коллегии МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что в нынешнем парламенте есть "агенты России", но их меньше, чем было ранее.

Суперкубок Украины достался "Шахтеру"

В матче за Суперкубок Украины, который прошел в субботу в Одессе, победу одержал "Шахтер". Матч завершился со счетом 2:0. Встреча проходила на стадионе "Черноморец". Голы сумел забить на 8 и 56 минутах нападающий клуба "Шахтёр" Факундо Феррейра.

Резня в Египте: на туристов напали по указанию ИГ – СМИ

Мужчина, который атаковал туристов в египетской Хургаде, действовал по указанию террористической группировки "Исламское государство". Об этом пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на источник в спецслужбах в Каире.

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Нападение в метро Тегерана: 15 человек ранены

В тегеранском метро человек напал с ножом на священнослужителя и других людей, сообщает Reuters. Инцидент произошел на станции, находящейся в пригороде иранской столицы — городе Рей.

В Турции прошли многотысячные шествия в связи с годовщиной переворота

Сотни тысяч жителей Турции участвуют в митингах и шествиях в первую годовщину попытки военного переворота; мероприятия, приуроченные ко Дню демократии и национального единства 15 июля, проходят в десятках городов Турции, основные из них – в Анкаре и Стамбуле.