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    Аналитика и комментарии

    Хроника 15 июля: арест Добкина, подробности резни в Египте, подорожание проезда

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    В субботу суд избрал меру пресечения для народного депутата Украины Михаила Добкина, появились подробности кровавой резни в египетском отеле, в Киеве подорожал проезд в городском транспорте.
    Михаил Добкин в суде
    УНИАН

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    В субботе, 15 июля, суд арестовал Добкина на два месяца с правом залога в 50 миллионов гривен. По факту ранения Дейдея заведено дело по статье "теракт". В Киеве с субботы подорожал проезд в транспорте. Порошенко отправляется в Грузию. На туристов в Египте напали по указанию ИГ. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    Добкин прокомментировал решение суда о своем аресте

    Прямая трансляция из зала суда, где избирают меру пресечения Михаилу Добкину
    Канал "112 Украина" на Youtube
    Добкин выступил на заседании суда

    Депутат Верховной Рады Украины от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин, комментируя решение суда, отметил, что размер залога необоснованно большой. Он также заявил, что не будет вносить за себя деньги. 

    В субботу суд в Киеве арестовал Добкина на два месяца с правом залога в 50 миллионов гривен (около 1,9 миллиона долларов).

    Смотрите также: Арест Добкина и залог в 50 миллионов. Комментарий депутата

    Суд арестовал директора Львовского бронетанкового завода

    Соломенский районный суд Киева арестовал директора ГП "Львовский бронетанковый завод" Романуа Тымкива на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме 2 млн грн, сообщает "112 Украина". 

    "Прокуроры просили установить 28,5 млн грн залога. По их словам, именно на такую сумму был нанесен ущерб государству в результате действий директора Львовского бронетанкового завода. Тымкива обязали сдать заграничные паспорта. Он будет находиться в СИЗО", — говорится в сообщении.

    Комитет защиты журналистов возмущен обысками в "Вестях"

    Обыск в холдинге Вестей завершен, силовики покинули здание
    Facebook Богдана Приходько
    Как силовики покидали здание медиа-холдинга "Вести"

    Международная организация "Комитет защиты журналистов" (CPJ) призвала украинские власти прекратить преследование сотрудников медиа-холдинга "Вести". 

    "Мы призываем власти Украины прекратить преследование журналистов и перестать препятствовать их коммуникации со своими источниками", — цитируют "Вести" исполнительного директора CPJ Джоэла Саймона.

    В Киеве с субботы подорожал проезд в транспорте

    С субботы, 15 июля, в Киеве подорожал проезд в общественном транспорте по распоряжению Киевской городской государственной администрации. 

    Так, дорожает проезд в метрополитене, а также на всех видах столичного наземного общественного транспорта. Согласно документу, стоимость проезда в метро будет составлять 5 гривен, а в наземном городском транспорте (в троллейбусах, трамваях, автобусах, на фуникулерах) – 4 гривны.

    Порошенко посетит Грузию

    Президент Украины Петр Порошенко 17-19 июля осуществит государственный визит в Грузию.

    Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление стратегического сотрудничества между Украиной и Грузией. Также главы двух государств откроют работу бизнес-форума в городе Тбилиси.

    Поездки в ЕС: украинцам придется получить новые водительские права

    Загранпаспорт
    УНИАН
    Безвиз, туризм и глупость

    С 1 января 2018 года так называемые "международные" водительские права перестанут действовать на территории Европейского Союза. Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на AUTO-Consulting.

    По факту ранения Дейдея заведено дело по статье "теракт"

    Прокуратура Донецкой области открыло дело по факту получения ранения народным депутатом Украины Евгением Дейдеем, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

    Предварительно установлено, что Евгений Дейдей получил ранение во время боевых действий 14 июля 2017 года примерно в 18.00 часов, в районе промышленной зоны г. Авдеевка.

    Минобороны решило в этом году значительно довооружить войска

    В этом году запланировано поставить в войска более 10 тысяч единиц вооружения и военной техники, заявил заместитель министра обороны Украины генерал-майор Олег Шевчук во время брифинга. По его словам, предполагается закупить новейшие и модернизированные образцы ВВТ, в том числе от концерна "Укроборонпром" и других предприятий.

    Геращенко заявил, что обнаружил в Раде "агентов Кремля"

    Член коллегии МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что в нынешнем парламенте есть "агенты России", но их меньше, чем было ранее.

    Суперкубок Украины достался "Шахтеру"

    Матч Шахтер - Динамо
    Канал N&S Football в Youtube
    "Шахтер" - "Динамо". Матч за Суперкубок Украины

    В матче за Суперкубок Украины, который прошел в субботу в Одессе, победу одержал "Шахтер". Матч завершился со счетом 2:0. Встреча проходила на стадионе "Черноморец". Голы сумел забить на 8 и 56 минутах нападающий клуба "Шахтёр" Факундо Феррейра.

    Резня в Египте: на туристов напали по указанию ИГ – СМИ

    Мужчина, который атаковал туристов в египетской Хургаде, действовал по указанию террористической группировки "Исламское государство". Об этом пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на источник в спецслужбах в Каире.

    На месте резни в Египте
    alriyadh.com
    Резня в отеле Египта: первые кадры с места трагедии (18+)

    Читайте также: Египетские СМИ: есть три причины резни на пляже в Хургаде

    Нападение в метро Тегерана: 15 человек ранены

    В тегеранском метро человек напал с ножом на священнослужителя и других людей, сообщает Reuters. Инцидент произошел на станции, находящейся в пригороде иранской столицы — городе Рей. 

    В Турции прошли многотысячные шествия в связи с годовщиной переворота

    Сотни тысяч жителей Турции участвуют в митингах и шествиях в первую годовщину попытки военного переворота; мероприятия, приуроченные ко Дню демократии и национального единства 15 июля, проходят в десятках городов Турции, основные из них – в Анкаре и Стамбуле.

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