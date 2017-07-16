Лагард намекнула на новый мировой финансовый кризис

Владимир Матвеев, обозреватель

"Может возникнуть новый кризис", — сказала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард в эфире телеканала, сообщает CNBC.

Лагард выступила в эфире CNBC по сути, в ответ на комментарий, ранее сделанный главой ФРС Джанет Йеллен, которая сказала, что она не верит, что будет другой финансовый кризис, по крайней мере, пока она жива, благодаря реформам банковской системы после финансового кризиса 2007-2009 гг.

Директор МВФ подчеркнула, что "есть циклы, которые мы видели в последние десять лет", и не исключила возможности возникновения кризиса.

Лагард также отметила, что для того, чтобы быть готовыми к возможным потрясениям в финансовой системе мира, мировые правительства должны быть осторожными и убедиться в том, что финансовый сектор их стран находится под контролем, и хорошо отрегулирован, и финансовые институты здоровы.

"Необходимо предвидеть и подготовить защитные меры, чтобы противостоять потенциальному кризису", — сказала глава МВФ. "Как правило, кризис никогда не приходит оттуда, откуда мы ожидаем", — отметила она.

Директор-распорядитель МВФ призывает к действиям по укреплению роста мировой экономики и формированию инклюзивной экономики стран.

Так, Лагард сделала следующее заявление по завершении саммита G20 в Гамбурге, в котором подчеркнула, что "текущий период роста следует использовать как возможность для дополнительной защиты финансового сектора путем наращивания буферов капитала и укрепления балансов предприятий и банков; преодоления проблемы застоя реальных заработных плат, которая может подорвать подъем и породить недовольство; решения проблемы чрезмерных дисбалансов счетов текущих операций, где свою роль предстоит сыграть как странам с профицитом, так и странам с дефицитом", сообщается на сайте МВФ.

Одним из поводов для пессимизма на рынках послужили результаты очередного двухдневного заседания ФРС на минувшей неделе, на котором не были приняты существенные стимулирующие меры.

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Напомним, председатель Федеральной резервной системы Йеллен заявила о намерении постепенно повышать ставку в ближайшие несколько лет для поддержания экономического роста и для достижения уровня инфляции в 2%.

Наряду с этим, Йеллен заявила, что достижение 3%-ных темпов роста экономики США в течение ближайших несколько лет является трудной задачей, поставив тем самым под сомнение способность администрации Трампа достичь этой цели путем отмены госконтроля, расходов на инфраструктуру и проведения налоговой реформы.

Двухдневное выступление перед конгрессменами может стать последним для Джанет Йеллен в качестве главы ФРС, так как ее полномочия истекают в январе 2018 года. Президент США Дональд Трамп едва ли выдвинет ее кандидатуру на второй срок в качестве главы Федеральной резервной системы в следующем году. По данным американских источников и СМИ, Трамп рассматривает в качестве кандидата этот пост главу Национального экономического совета при Белом доме и экс-президента Goldman Sachs Гэри Кона.

Напомним, в ходе своей предвыборной кампании Трамп предупреждал, что осторожная политика главы ФРС может ввергнуть США в новый кризис, сравнимый по масштабам с коллапсом 2008 года.

Наряду с этим, речь главы Федрезерва Йеллен в Сенате мало отличалась от выступления в Палате представителей, где она подтвердила курс ФРС на постепенное повышение ставок и медленное сокращение баланса.

Рынки по-прежнему сохраняют скептическое настроение относительно еще одного повышения процентной ставки в этом году. Согласно прогнозу от Investing.com, вероятность повышения процентной ставки до конца года составляет приблизительно 41%.

Выступая в Палате представителей Конгресса, Йеллен заявила, что "существует неопределенность в отношении того, как и насколько отреагирует инфляция" на изменения в экономике США.

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Курс доллара США к 10 основным мировым валютам в четверг опустился до минимального уровня с сентября на заявлениях Йеллен об инфляции в стране.

Американский доллар, начинавший 2017-й в статусе одного из главных фаворитов G10, в начале второго полугодия превратился в "аутсайдера".

"Скандалы вокруг Дональда Трампа, утрата инвесторами веры в способность президента США воплотить в жизнь собственные обещания, слабая макроэкономическая статистика по США и смещение сроков третьего повышения ставки по федеральным фондам с сентября на декабрь заставили индекс доллара падать на протяжении четырех месяцев подряд, чего не случалось с начала 2011-го…", — сообщает Investing.com