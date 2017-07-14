Будет команда — будут и обыски в СМИ, и аресты блогеров

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Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Верховная Рада на днях чуть было не приняла законопроект №6688 О противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере. По которому СБУ предоставляется право без решения суда с помощью провайдера блокировать доступ к любому информационному ресурсу по решению прокурора, следователя, СНБО. По сути, те, кто не согласен с каким-либо решением власти и выступает против него, автоматически приравниваются к "технологическим террористам". А сайт, опубликовавший статью в поддержку альтернативной точки зрения, подлежит закрытию, что являлось бы абсолютным давлением на свободу слова в стране.

К счастью пока пронесло. Но и без этого уголовных дел, фигурантами которых стали граждане Украины, чьи высказывания СБУ трактовала как угрозу национальной безопасности, уже сотни.

Экс-атошник пошел под статью

По данным СБУ с начала года в отношении создателей и (или) администраторов сообществ в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", которые распространяли призывы к свержению конституционного строя и государственной власти в стране, проведению массовых беспорядков и других противоправных действий, зарегистрировано 34 уголовные производства. Сообщения о подозрении получили уже 27 человек.

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В ведомстве отчитались, что Служба безопасности Украины уже заблокировала деятельность около десятка пророссийский сайтов, которые якобы использовались страной-агрессором для дестабилизации ситуации в Украине. Так же, по данным СБУ, суд вынес 27 приговоров гражданам Украины за насильственное изменение или свержение конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на территориальную целостность Украины и создание террористической группы.

В Луцке за призывы к насильственному изменению, свержению конституционного строя или захват государственной власти, был приговорен 27-летний Василий Соломонюк.

Как установила СБУ, с мая 2015 по март 2017 года, с помощью специально созданных в сетях "Вконтакте" и "Facebook" аккаунтов "Вася Соломонюк" распространял материалы, содержащие публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и к захвату государственной власти.

Так, в соцсетях он написал сообщение "Если мы не уничтожим власть, власть уничтожит нас", которое в СБУ расценили как "публикацию пропагандистско-агитационного характера, направленную на организацию вооруженного восстания против действующей власти".

Также особое внимание силовиков привлекло его сообщение "НА ЗАКАРПАТЬЕ НАЧАЛСЯ обыск в квартире националистов", которое заканчивалось словами: "… Смерть режиму внутренней оккупации — пусть живет националистическая революция!". По мнению следователей СБУ, «в указанном тексте содержится инвективная (содержащая острую критику) оценка режима Порошенко, то есть его образа правления, а также государственной власти в целом, которую автор призывает уничтожить насильственным, вооруженным способом". Поэтому они решили, что Василий Соломонюк подстрекает общественность выйти на "Национальную революцию" и призывает к насильственному восстанию против действующей власти. А вот в третьей заметке Василий Соломонюк и вовсе призвал всех выходить на новый Майдан 21 июля.

В общем, ему инкриминировали 15 эпизодов распространения сообщений на своих страницах в соцсетях "ВКонтакте" и "Facebook", содержащих призывы к свержению власти в стране.

Как пишет Волынское агентство расследований, Василий Соломонюк в свое время был сторонником НацАльянса, а с начала войны на востоке Украины воевал в 51-й Владимир-Волынской ОМБР. После демобилизации пытался вести активную общественную деятельность, вел страницы в социальных сетях и посещал национал-патриотические мероприятия. в марте этого года в 6:00 к Василию домой ворвались сотрудники СБУ, которые скрутили парня и забрали на допросы.

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В суде Василий Соломонюк заключил соглашение о признании вины и суд приговорил его к 3 годам без конфискации. Однако, учитывая заключенное соглашение, Соломонюка освободили от отбывания наказания с условным сроком 2 года. Также ему придется оплатить 4 900 грн за проведение судебно-лингвистической экспертизы и 2 900 грн за привлечение эксперта для проведения компьютерно-технической экспертизы.

Показательно, что Василий Соломонюк в основном делал перепост чужих публикаций на свой странице в соцсети. Так сказать, делился чужими мыслями, но получил за это приговор.

Был бы человек, а статья найдется

Чего стоит приговор вынесенный во Львове студенту 3-го курса Львовского университета, которого приговорили к 2,5 года с отсрочкой на год за цитаты вождя мирового пролетариата в соцсети.

10 мая пресс-служба Львовской областной прокуратуры опубликовала новость о том, что осужден юноша, который, "пропагандировал коммунистическую идеологию".

По мнению экс-начальника главного следственного управления СБУ Василий Вовка, сегодняшняя власть боится одного – свержения власти.

"Призыв выйти на Майдан, не значит, что незаконным путем свергнуть власть. Ведь прошлый Майдан привел их к власти, и они заявляют, что они законно занимают власть. Тут нельзя проводить аналогию. У нас много непонятного. Вот взять ГРУшников Ерофеева и Александрова обвинили в ведении агрессивной войны. То есть прапорщик и старший лейтенант вели агрессивную войну в Украине, при том что по этой статье надо судить военное руководстве какой-то из стран. И по приговору прошло. Если у нас приговор направлен на якобы изменение территориальной целостности, захват власти, то судьи не задумываясь выносят людям приговор. Служители Фемиды сидят как на иголках, они заложники режима и, если они что-то не так делают, иголки эти поднимают. Это надо объективно признавать. Сегодня судьи, когда рассматривают дела по статьям 109, 110 и 111 УК Украины, принимают решение на основе боязни быть обвиненными в том, что они защищают "врагов" Украины", — рассказывает РИА Новости Украина Василий Вовк.

Как отмечает генерал СБУ, сегодня в Украине регистрируется 10 дел по терроризму ежедневно. Сегодня задача наказать за инокомыслие, так как ведется работа с людьми, беседы, уговоры перестать публично писать, что думаешь – превентивные меры.

"Но а если кто-то не соглашается или же уверяет, что он ничего не делал, тут же начинается регистрация уголовного дела. При назначении лингвистической экспертизы сотрудники идут к своему эксперту. Он пишет, что тут есть "признаки к призыву к незаконном захвату власти". Вот и все. Дело есть. Это как в деле Януковича, есть одно письмо и два свидетеля и больше ничего. Это делается, чтобы припугнуть население. Вот даже Госдеп США осудил блокировку сайтов. Вот сейчас если я скажу, что я не приветствую блокировку сайтов, меня тут же припишут к агентам Кремля. У нас все в стране происходит с перебором", — подчеркивает Вовк.

Нет сомнений, что аресты за призывы к свержению конституционного строя и государственной власти в стране продолжатся. Ведь Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на днях заявил о необходимости нарастить усилия по выявлению агентуры РФ и российских военных преступников для обмена на украинцев, захваченных Россией в качестве заложников. Фактически была дана команда "фас!"