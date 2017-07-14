Кризис ультраправых. Молодчики остались без революции и идей

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Если депутаты ВР идут на каникулы, то украинским националистам не до отдыха, они только успевают придумывать себе занятия. При этом, они так быстро переключаются с одного объекта травли на другой, что за ними сложно уследить. Что и говорить, ребята, называющие себя общественными активистами, ищут приключений на свою голову.

И вновь продолжается бой…

Во вторник под Верховной Радой собрались представители двух движений – ВО "Свобода" Тягнибока и движения "Новая сила" под предводительством Саакашвили с требованием снять депутатскую неприкосновенность. Собравшиеся неистово лупили в барабаны и жгли файеры. Обещают стоять до конца. Расставили агитационные палатки. Немного потолкались друг с другом из-за политических противоречий, перекрыли движение транспорта. Собственно, пошумели на славу. Но сказать, что положительно повлияли на ход голосования, нельзя. Из пяти кандидатов на снятие депутатской неприкосновенности только трех ее лишили и только. Ни на привлечение к уголовной ответственности, ни на задержание добро депутаты не дали.

А в это другие, те, кто не попал в объективы телекамер, грызли локти и придумывали, как выйти из ситуации. Некоторые тоже подтянулись в Раде, но только ума хватило на то, что бы забросать нардепа Барну яйцами и просто по тому, что он под руку попался. Решил мимо пройти.

Украинские националисты в постоянном движении, вот только движения довольно странные. Вот, к примеру, молодцы из С14 в Черниговской области не поленились найти лестницу, залезть на столбы и снять "символы коммунистического прошлого" — железные серп и молот, пятиконечные звезды. При этом не только проявили гражданскую позицию, но и как юные пионеры помогли городу с металлоломом.

Во Львове их же братья по членству в организации прошвырнулись по магазинам в одном из торговых центров города, где выявили ценники на русском языке, а еще и товар из РФ не выделенные жирным шрифтом. О чем тут же написали гневный отзыв в книгах жалоб и предложений некоторых торговых сетей.

Смотрите также: Жара под Радой. Националисты требуют снять неприкосновенность с нардепов

Берегись националиста!

А один из духовных вдохновителей С14, в недавнем прошлом боец Нацгвардии, которого уволили из МВД Александр Войтко призвал бороться с барыгами занимающимися незаконными автоперевозками.

"Зафиксировали массовые перевозки пассажиров без продажи билетов, за черный нал, на центральном автовокзале Киева. Алчные барыги, в сговоре с контроллерами и администрацией учреждения, нагло творят беззаконие.

Господин министр Volodymyr Omelyan, давайте вместе расчистим эти Авгиевы конюшни. Один из главных транспортных узлов столицы не может быть рассадником грязных схем, которые угрожают безопасности пассажиров и наносят ущерб государству", — написал Войтко.

Но больше их возмутил шкурный вопрос. То, что водители часто отказывают в бесплатном проезде на дальние расстояния ветеранам АТО. Министр транспорта Омелян поддержал идею. А Войтко, с единомышленниками уже прошлись по автобусам пытаясь вычислить безбилетников. Но проблема в том, что они не представляют официальный государственный орган и перед ними автоперевозчики, которые за частую частные лица, не обязаны отчитываться.

"Конечно, водители не должны возить зайцев. Но уже не советская система, когда с каждого водителя спрашивали за любое нарушение. Существовали контролеры, которые проверяли в наличии ли билеты у пассажиров. Сейчас ничего этого нет. Воители – частные предприниматели. Это их заработок. Они лезут туда, где невозможно навезти порядок. Это раз. Но и кроме этого, есть масса других областей, где их помощь может пригодиться. Но это не уровень ультраправых. Если они собираются добиваться справедливости, то делать это на уровне государства. При том, что проблем в государстве много. Уровень нынешних активистов все ниже и ниже", — отмечает генерал СБУ Василий Вовк.

Что и говорить, но нынешние националисты измельчали. Бросаются уже на что попало, уже не придерживаясь никакой стоящей националистической идеи. В Виннице молодчики из С14 уже провели супер-акцию — под покровом ночи сорвали баннер рекламирующий автоперевозки в Москву показав свою борьбе против "русского мира". А с учетом того, как быстро они разочаровываются в своих целях, и это скоро пройдет. Но нервы кому-то они, безусловно, попортят.