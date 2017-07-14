Хроника 13 июля: блокада Рады, саммит Украина-ЕС, с Добкина сняли неприкосновенность

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 13 июля, под Радой митинговали за отмену депутатской неприкосновенности, ВР приняла закон о реформе Конституционного суда, изменения в Госбюджет, а пенсионную реформу – только первом чтении. Помимо этого парламент дал согласие на арест нардепа Добкина, а "Борисполь" решил возобновить переговоры с Ryanair. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Блокада Рады

"Нацкорпус" и другие активисты общественных организаций, которые собрали в четверг на акцию протеста, заблокировали выходы из Верховной Рады. Активисты требовали от парламента проголосовать законопроект о снятии неприкосновенности со всех народных депутатов. Во время протеста в правоохранителей полетели дымовые шашки и петарды.

Рада приняла закон о реформе Конституционного суда

Верховная Рада приняла закон "О Конституционном суде (КС) Украины", который предусматривает изменение структуры, полномочий и процедуры отбора судей. Документ еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе. Принятие закона в целом позволит завершить в стране судебную реформу.

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Рада приняла изменения в Госбюджет, и пенсионную реформу первом чтении

Верховная Рада Украины в четверг, 13 июля, приняла во втором чтении и в целом предложенные Кабинетом министров изменения в государственный бюджет Украины на 2017 год. Изменения касаются увеличения доходов в связи с перевыполнением плановых показателей и распределением сверхплановых поступлений. Помимо этого ВР приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. Закон позволит с 1 октября повысить пенсии для 12 млн украинских пенсионеров, не повышая при этом пенсионный возраст.

Нардепы дали добро на задержание и арест Добкина

Верховная Рада Украины в четверг, 13 июля, дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности, на задержание и арест народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина. Михаил Добкин считает, что власть преследует цель держать депутатов в страхе, а он был выбран жертвой. Так он прокомментировал снятие с него депутатской неприкосновенности и разрешение взять его под арест.

Нардепа Барну забросали яйцами а Богомолец — потеряла сознание

Народного депутата от "Блок Петра Порошенко" Олега Барну забросали яйцами у здания Верховной Рады. Помимо этого народный депутат от фракции БПП и глава комитета Верховной Рады по здравоохранению Ольга Богомолец потеряла сознание в туалете в кулуарах парламента. Ее увезли в больницу ГУД "Феофания", где уточнили, что у Богомолец диагностировали "обострение хронической болезни".

ГПУ расследует присвоение 100 млн грн при строительстве "Стены"

Генеральная прокуратура Украины расследует присвоение бюджетных средств в сумме более 100 миллионов гривен при строительстве проекта "Стена" на границе с Россией, сообщила пресс-служба прокуратуры. Как отмечается, правоохранители выявили схему растраты бюджетных средств с последующим их присвоением при проведении закупок в интересах пограничной службы.

Саммит Украина-ЕС

В Киеве 12-13 июля состоялся очередной 19-й саммит Украина-ЕС. Президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер во время пленарного заседания саммита отметил значительный прогресс Украины в проведении реформ, однако выразил недовольство скоростью борьбы с коррупцией. Однако итоговый документ саммита Украина-ЕС не был подписан. В Администрации президента объяснили, что декларацию не приняли из-за отсутствия консенсуса между сторонами.

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"Борисполь" решил возобновить переговоры с Ryanair

Международный аэропорт "Борисполь" решил возобновить переговоры с ирландским лоукостером Ryanair. Об этом сообщил гендиректор "Борисполя" Павел Рябикин. Ранее сообщалось, что авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила запланированный выход на украинский рынок. В пресс-службе авиакомпании выразили сожаление, что киевский аэропорт занимает сторону "авиакомпаний с высокими тарифами, включая "Международные авиалинии Украины", и лишает украинских потребителей доступа к самым низким тарифам в Европе и самой широкой сети маршрутов.

Именно 13 июля 1728 года мореплаватель Витус Беринг отправился в плавание от берегов Камчатки на север. Во время экспедиции был открыт пролив между Америкой и Азией, названный его именем. В этот же день в 1772 году английский мореплаватель Джеймс Кук начал первое в истории кругосветное плавание с запада на восток. Помимо этого 13 июля 1897 года Гульельмо Маркони получил патент на радио, а 1908 году — в Лондоне открылись IV Олимпийские игры, в которых впервые приняли участие женщины.