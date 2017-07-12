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    C файерами и под барабанный бой. Радикалы под Радой против власти

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    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов (95)

    (обновлено: )28110
    Во вторник под Радой было "горячо": националисты перекрыли дорогу, жгли файеры, требуя снять неприкосновенность с нардепов. Их требования так и не услышали, а значит – покой нардепам только сниться.
    Националисты требуют снять неприкосновенность с нардепов
    twitter.com/ukrpravda_news

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    C файерами и под барабанный бой

    Во вторник, 11 июля, "свободовцы" и "Азов" устроили под Радой дымовую завесу: жгли файеры и перекрыли улицу Грушевского, требуя лишить неприкосновенности с депутатов (Евгения Дейдея, Олеся Довгого, Михаила Добкина, Андрея Лозового, Максима Полякова и Борислава Розенблата).

    Верховная Рада. Архивное фото
    УНИАН
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    Некоторые участники акции разметили на импровизированной сцене пять 3-литровых банок с фото нардепов внутри, относительно которых есть представление.

    Свои митинг "азовцы" начали с шествия от улицы Грушевского к Верховной Раде. Они шли, выкрикивая лозунги и под исполнение песни "Воины света". Затем активисты перекрыли дорогу и жгли файеры. Из-за действий митингующих автомобильное движение по улице оказалось заблокированным

    И это несмотря на то, что правопорядок возле парламента охраняли усиленные отряды полиции и Нацгвардии.

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    Полиция попросила митингующих освободить проезжую часть, что они сделали, а после — продолжили митинг под барабанный бой.

    Часть участников акции разбила палатки на площади перед Радой. При этом некоторые назвали себя участниками "Всеукраинским объединением участников АТО".

    Позже в полиции отрапортовали, что не зафиксировали нарушений общественного порядка в ходе митинга. 

    Подобные акции за последние полгода националисты уже устраивают не впервой. Ранее в конце февраля 2017 года они провели файерное шествие у Рады, требуя прекратить тарифный "геноцид", не приватизировать стратегические и прибыльные предприятия, не отменять мораторий на торговлю украинской землей и остановить торговлю с неподконтрольными территориями.

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    Остались не услышаны

    Однако требования ура-патриотов так и остались не услышаны, поэтому, вероятно, впереди покой депутатам лишь снился.

    Рада сняла неприкосновенность лишь с трех нардепов из пяти: с депутата Борислава Розенблата (внефракционный, вчера вышел из БПП), Олеся Довгого ("Воля народа") и Максима Полякова ("Народный фронт").

    Еще одно представление – на Михаила Добкина – будет рассматриваться в среду, и есть вероятность, что за него проголосуют до конца недели.

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    Представления на них были направлены Генеральной прокуратурой.

    А вот Андрей Лозовой ("Радикальная партия") неприкосновенность сохранил. За ее отмену проголосовали только 177 депутатов.

    Верховная Рада. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich
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    Также Рада не поддержала представление Генпрокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности с нардепа Евгения Дейдея ("Народный фронт"). "За" проголосовали лишь 192 депутата при необходимых 226.

    В то же время генпрокурор Юрий Луценко заверил, что уже в сентябре повторно внесет все представления на нардепов, которые Рада не поддержала. 

    "С сентября все представления будут внесены повторно. Никто не избежит ответственности", — сказал генпрокурор.

    При этом он отметил, что недоволен решением Рады. По словам Луценко, суд может избрать меру пресечения для народных депутатов только после того, как Рада даст на это согласие.

    В свою очередь руководитель САП Назар Холодницкий назвал рассмотрение представлений ГПУ во вторник сюрреализмом. При этом он отметил, что Розенблат и Поляков оставили за собой возможность влияния на свидетелей, возможность уничтожения доказательств, а также возможность покинуть страну.

    По материалам из открытых источников интернет

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