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    Москаль всему голова. Соцсети о битве за улицы Мукачево

    (обновлено: )10110
    Из-за переименования улиц Бандеры и Шухевича губернатор Геннадий Москаль хочет не только распустить Мукачевский горсовет и намерен обжаловать в суде его решение. Как отреагировали на такие новости простые украинцы и что пишут они об этом в соцсетях?
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В Мукачево не утихает полномасштабное сражение властей за переименование декоммунизированных улиц. В борьбе за улицы Бандеры и Шухевича председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль готов даже судиться с горсоветом Мукачево. Решение горсовета о переименовании улиц принято с нарушениями и будет обжаловано в судебном порядке, заявил Москаль: "Распоряжение председателя ОГА обязательно к исполнению на всей территории области и может быть отменено только президентом Украины или окружным административным судом. Поэтому переименование улиц в рамках декоммунизации остается в силе".

    Читайте также: Мукачево: декоммунизация и Москаль

    Стоит напомнить, что 6 июля 2017 года горсовет Мукачево решил переименовать улицы Степана Бандеры в улицу Любомира Гузара, а улицу Романа Шухевича — в Андрея Шептицкого, хотя получили они эти названия всего то три месяца назад (в рамках декоммунизации). Кроме этого в городе появился тупик имени губернатора Москаля.

    Но и это не финал истории: отдельного повествования в сетях удостоился легендарный ответ губернатора на официальное обращение о переименовании улицы — автору этого письма Москаль посоветовал обратиться к психиатру. В том же письме губернатор указал точный адрес областной психбольницы. В соцсетях за событиями с переименованием мукачевских улиц следят пристально и с неподдельным интересом:

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

     

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