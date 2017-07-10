Кива и Социалистическая партия: олигархат в борьбе за "права трудящихся"

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Внезапно полузабытая Социалистическая партия Украины (СПУ) переместилась в центр информационных баталий: небезызвестный Советник главы МВД Илья Кива объявил о своем решении возглавить эту политсилу. Более того, по утверждению советника, не только он сам так решил, но и партийный съезд.

"Я принял решение возглавить Социалистическую партию Украины. Это одна из самых известных украинских партий с длинной партийной историей. Соответствующее решение было только принято на съезде партии", — сообщил Кива на своей странице в Facebook.

Кива пояснил свое решение тем, что, по его убеждению, "именно политическими средствами можно улучшать и реформировать государственный аппарат, облегчать жизнь трудящихся, восстанавливать социальную справедливость, преодолеть власть олигархов", а также укрепить обороноспособность Украины.

По словам советника главы МВД, "в ближайшее время СПУ вернет себе лидирующие позиции на украинском политическом поле, станет важным инструментом изменений в стране".

"Мы защитим право народа на достойную и безопасную жизнь", — пообещал Кива.

Это заявление вызвало бурную реакцию в соцсетях – больше в юмористическом тоне (появились изображения нового лидера социалистов в виде вождя мирового пролетариата и пр.).

А был ли съезд?

Тут же последовали опровержения. Так, экс-глава фракции Социалистической партии Иван Бокий заявил, что съезда не было, следовательно, нет и нового лидера СПУ.

"Никакого съезда не было, а значит и никакого лидера нет. А что есть? Есть интриги различных приблуд после решения Высшего админсуда, который партия выиграла и сделала этих приблуд нулями", – написал Бокий в своем блоге.

Читайте также: Небезопасная жизнь. Бригада Кивы получила лицензию на убийство

Нардеп Сергей Каплин сообщил, что он говорил с руководством СПУ и узнал, что "партия выиграла Высший админсуд и изгнала из руководства банду Авакова и Петренко, попрощавшись с крайним незаконным руководителем СПУ Устенко".

"По Устенку начато ряд криминальных производств за фальсификацию съезда и сдачу СПУ Аваковским. Устенко, лишаясь статуса, сфальсифицировал проведение съезда из, якобы, "назначил" Киву, подразумеваем Авакова", — написал Каплин на своей странице в Facebook.

Спрос на идеологию

По словам Каплина, "никто Киву не избирал лидером СПУ", но сам этот "анекдот" говорит об актуальности запроса на идеологические партии.

Нардеп отметил, что сегодня в Украине левых презентует союз СДП и профсоюзов, правых – "Свобода".

"Все остальное — солянки и банальный маркетинг", — считает Каплин.

По его мнению, у власти нет идеологических партий, нет понятного курса — "отсюда политическая проституция и коррупция".

По словам политика, суть происходящего сводится к тому, что "Аваков и Яценюк готовятся к выборам" и поэтому "приобрели печать СПУ" у человека, который был до недавнего времени главой партии… А съезд партии будто бы и был, но — "ненастоящий, незаконный и фейковый".

Политический эксперт Вячесла Пиховшек напомнил, что пост лидера партии в СПУ был ранее ликвидирован, потому возникает вопрос: "что там возглавил Кива?". Это если не ставить другой вопрос: "Кива приобрел тухлую собственность в интересах Авакова?".

"Люди проиграли. Обезьяны правят"

Но что, если если Кива действительно возглавит некую партию, которую обществу будут позиционировать как "СПУ"? Такое тоже вполне может быть.

Лидер "Союза левых сил" Василий Волга в связи с этим предложил согражданам подумать о том, "что же это такое произошло с нами – с людьми, еще недавно думающими, людьми разумными, людьми, живущими не в зоопарке, а в благоустроенных квартирах, что же это такое произошло, что обезьяны захватили власть в нашем общественном медийном пространстве и уверенно и комфортно разместились в наших головах, и управляют нами – людьми, некогда разумными; управляют развлекаясь, с наслаждением обмазывая нас продуктами своей жизнедеятельности, и визжат от этого, как поросята…".

Смотрите также: Политолог прокомментировал угрозу Кивы сжечь известный телеканал

"Вопрос не в них. Вопрос в нас. Если информация о том, что Кива возглавил СПУ, не является фейком, если эта информация соответствует действительности, то обезьяний бунт в Украине достиг своего апогея. "Революция обезьян" удалась окончательно. Люди проиграли. Обезьяны правят", — написал Волга в своем блоге.

А журналист и общественный деятель Андрей Манчук призвал не удивляться Киве во главе "отжатой государственными рейдерами Соцпартии".

"Это скромное обаяние пелевинской демократуры — если захотят, поставят завтра Тягнибока во главе КПУ, без проблем", — отметил Манчук на своей странице в Facebook.

Действительно, в нынешней политической реальности в Украине ничему не стоит удивляться. Ясно одно: "облегчать жизнь трудящихся" на деле никто не собирается…