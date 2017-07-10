Корнейчук: "смотрящий" из США — плохой знак для Порошенко

РИА Новости Украина

Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон прибыл с визитом в Украину. В Киеве американский гость провел встречу с президентом Петром Порошенко, после чего сделал ряд заявлений. В частности, он заверил, США настроены "помочь восстановить территориальную целостность Украины", но разочарованы отсутствием прогресса в реализации минских соглашений.

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, Тиллерсон дал в Киеве "пинка" Порошенко для выполнения минских соглашений.

"Как заявил на совместном брифинге Порошенко, в июле состоится телефонный разговор "нормандской четверки", по итогам которой будет организован саммит. И вдруг резко пропал ультиматум Порошенко, который он выставил даже для проведения телефонного разговора", — пишет эксперт на своей странице в Facebook.

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В общем, отмечает Корнейчук, "Трамп показал Путину, что киевская марионетка под контролем, и можно дальше выполнять договоренности в Гамбурге".

"Плюс — теперь очередь Путина продемонстрировать, что он контролирует ЛДНР и делает шаг навстречу США. А значит — ЛДНР должны уменьшить интенсивность обстрелов. И да — никакой же "Большой сделки", конечно, нет)))", — добавил аналитик.

Отдельно Корнейчук прокомментировал заявление, что Тиллерсон на несколько дней оставляет в Украине "смотрящего" от Госдепа Курта Волкера. Политэксперт уверен, что это "очередной плохой знак для Порошенко".

Скриншот со страницы Facebook

"Во-первых, Волкер будет досконально изучать всю ситуацию вокруг минского процесса с украинской стороны. Какие законы не приняты и почему. Кто и где стреляет на Донбассе на основе разных источников информации, а не только версии Порошенко. Он должен понять досконально, как у Порошенко работает система дезинформации и провокаций, дабы подробно пояснить потом Тиллерсону", — подчеркнул Корнейчук.

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Во-вторых, Волкер остается в качестве напоминания Тиллерсона, что за каждым словом Порошенко теперь следят, добавил эксперт, "и если он обещал телефонный разговор "нормандской четверки" — надо выполнять".

"И главное: с Волкером на голове Порошенко уж очень страшно заниматься провокациями на Донбассе. Ведь или сам Волкер увидит, или враги Порошенко донесут. Это ведь не то, что высокие гости из Вашингтона раз в сто лет приедут, а дальше — ты царь в стране. А Обаме и Меркель достаточно сказки рассказывать", — пишет Корнейчук.

Скриншот со страницы Facebook

При этом, добавляет политический эксперт, можно только представить сейчас эмоциональное состояние Порошенко: "три года он в стране расставлял "смотрящих", а в итоге — получил "смотрящего" из Вашингтона".

"Собственно, а ведь все из-за того, что Трамп не верит ни одному слову и обещанию Порошенко…", — подытожил Корнейчук.