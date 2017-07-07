Завод "Радикал": киевляне дышат ртутью, или На грани ртутного Чернобыля

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Киев в опасности

Неработающий завод "Радикал", который находится неподалеку от ст. метро "Лесная", грозит столице экологической катастрофой. До сих пор на территории заброшенного завода находятся тонны отходов с ртутью и опасных реагентов, угрожающих жизни киевлян.

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Жители близлежащих домов почти 20 лет жалуются на неприятные запахи, доносящиеся со стороны заброшенного завода, а местный микрорайон — один из лидеров по числу онкологических и легочных заболеваний.

Тем временем, городские власти вот уже 20 лет не могут решить вопрос утилизации отходов.

mesta.kiev.ua Завод "Радикал" в Киеве. Архивное фото

Отравленная столица

На территории бывшего завода "Радикал" в некоторых точках концентрация ртути в воздухе превышает предельно допустимую норму аж в 30 раз! В почве концентрация ядовитого вещества в некоторых местах превышает допустимую норму в 14,5 раза. Об этом в четверг, 6 июля, сообщил представитель Госпотребслужбы Дмитрий Байраченко во время совместного брифинга с главой фракции "Самопомич"– Киев Сергеем Гусовским и депутатом Анной Сандаловой, сообщает 24 канал.

При этом Сандалова отметила, что еще после ликвидации завода в 2000 году, его территорию признали экологически опасным объектом для Киева.

"В 2006 году с этой территории удалось вывезти 127 тыс кг ртути и 96 тонн загрязненного ртутью оборудования. И все же, примерно 6-7 тонн ртути никуда не делось. Если посчитать это обычными термометрами, то из этого количества ртути можно сделать их для всех жителей планеты", – сказала она.

Вместе с тем, последние мероприятия по очистке территории завода происходили лишь в 2012 году.

В свою очередь глава фракции "Самопомич" в Киевсовете Сергей Гусовский напомнил, что при температуре воздуха, превышающей +15, ртуть начинает испаряться. Поэтому в последние годы киевляне дышат ядовитым веществом, которое вызывает развитие онкологических заболеваний.

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"Очистка завода "Радикал" от ртути происходит благодаря легким киевлян… Зная об этой проблеме и ничего не решая, власти в течение последних трех лет совершает преступление против людей. Власти сейчас не стоит говорить о том, что столица развивается. Более того, не стоит "тянуть" через Киевсовет утверждения новой Стратегии города, которая включает экологическую составляющую, но никак не решает опасную для жизни и здоровья киевлян ситуацию с "Радикалом", – отметил Гусовский.

Ранее зампредседателя КГГА Петр Пантелеев заявлял о выделении 4,5 млн грн на вывоз опасных отходов с территории завода "Радикал". По его словам, эту сумму потратят на вывоз хлороорганических соединений, а также на корректировку технико-экономического обоснования демеркуризации промышленной площадки завода.

Однако депутаты Киевсовета обращают внимание на то, что на данный момент программа, которая предусматривает эти средства, официально не утверждена.

Новые лабораторные исследования на территории завода проводили 23 и 29 июня 2017 года. 3 июля на территории завода "Радикал" состоялось выездное заседание постоянной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА. Поводом стало то, что в пробах атмосферного воздуха и почвы эксперты Минздрава обнаружили превышение предельно допустимых концентраций ртути.

"Радикал" – бомба замедленного действия

Завод "Радикал" был введен в эксплуатацию еще в 1951 году. Предприятие было монополистом по производству некоторых видов синтетических материалов, в частности пенополиуретана, бертолетовой соли, гермобутила, химических средств защиты растений.

В 1996 году работа завода была прекращена, однако токсические вещества, в частности радиоактивные, так и не были вывезены с предприятия.

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После ликвидации завода в 2000 году территорию "Радикала" признали экологически опасным объектом. Однако городские власти вот уже 20 лет не могут решить вопрос утилизации отходов.

В октябре 2012 года первые 4,5 тонны токсичных веществ вывезли из завода, а в декабре 2013 года еще 48 тонн хлорсодержащих токсичных отходов.

По словам бывшего главы КГГА Владимир Бондаренко, в июне 2014 года с "Радикала" вывезли 200 с лишним тонн хлора, но остаются еще "более тысячи кубометров грунтов, зараженных ртутью".

В сентябре 2016 года Киевсовет обратился в Кабмин с требованием осуществить демеркуризацию столичного завода "Радикал", то есть удаление ртути и ее соединений.

В то же время зампредседателя комиссии КГГА по вопросам экологической политики Анна Сандалова отмечала, что утилизировать ядовитые химические отходы с завода "Радикал" в Украине может только предприятие, которое находится на неподконтрольной территории в зоне АТО.

По материалам из открытых источников интернет