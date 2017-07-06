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    Аналитика и комментарии

    Хроника 5 июля: скандал на переговорах в Минске, Рада защитила Лозового

    (обновлено: )27410
    Накануне стало известно, что экс-президент Виктор Янукович Янукович намерен подать заявление против судей, рассматривающих дело о госизмене. В этот же день президент США Дональд Трамп прибыл в Польшу, а в Каракасе начались беспорядки.
    Андрей Лозовой на заседании регламентного комитета ВР, 5 июля 2017
    УНИАН

    Людмила Калита, РИА Новости Украина

    В среду, 5 июля, переговоры в Минске по Украине прошли со скандалом: делегации ЛНР и ДНР, а также России покинули переговоры из-за позиции Киева по обмену пленными. В этот же день в парламенте не поддержали обвинения против нардепа Лозового, к тому же взрыв и пожар произошли на нефтебазе под Одессой. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    Скандал на переговорах в Минске 

    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приветствует премьер-министра Украины Владимира Гройсмана на двусторонней встрече
    AP Photo/Frank Augstein, pool
    Фотоитоги 5 июля: Гройсман в Лондоне, протест под КГГА, пожар на нефтебазе

    Делегации самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также России покинули переговоры гуманитарной подгруппы по Донбассу в Минске в знак протеста против позиции Киева по обмену пленными. Об этом сообщила представитель ЛНР в подгруппе Ольга Кобцева. В ДНР заявили, что делегация республики была вынуждена покинуть переговоры в Минске, поскольку Киев отказался от обмена пленными. Позже спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что стороны конфликта в Донбассе завершили уточнение списков пленных для обмена. 

    Украина передаст Нидерландам право провести суд по крушению MH17 на Донбассе 

    Украина и Нидерланды планируют 7 июля подписать соглашение о международно-правовом сотрудничестве, которое даст право голландской стороне провести суд по делу о крушении малайзийского самолета Boeing в Донецкой области в июле 2014 года. Ранее в Амстердаме сообщили, что суд по делу о крушении в Донецкой области в июле 2014 года малайзийского самолета Boeing пройдет в Нидерландах. 

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    Янукович подаст заявление против судей, рассматривающих дело о госизмене 

    Экс-президент Украины Виктор Янукович намерен подать заявление в правоохранительные органы против судей Оболонского райсуда Киева из-за якобы нарушения ими законов. Ранее Янукович сообщил, что отзовет своих защитников из судебного процесса по делу о госизмене и отказывается участвовать в нем. 

    В парламенте не поддержали обвинения против Лозового

    Акция протеста против предложенного КГГА проекта застройки Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    "Прочь лапы от озера". Под КГГА бунтуют противники застройки столицы

    Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады не поддержал снятие неприкосновенности с народного депутата от Радикальной партии Андрея Лозового. Комитет признал представление генпрокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Лозового законно мотивированным, однако недостаточно обоснованным. 

    Крестный ход УПЦ МП в центре Харькова 

    В среду, 5 июля, жители Харькова приняли участие в крестном ходу от Благовещенского собора до Свято-Покровского мужского монастыря. Шествие священнослужителей и верующих Украинской православной церкви Московского патриархата было посвящено памяти равноапостольного князя Владимира и 1029-й годовщине Крещения Руси. На время его проведения в центре Харькова временно перекрыли движение и изменили маршруты 14 автобусов и одного троллейбуса. 

    Взрыв и пожар на нефтебазе под Одессой

    Накануне спасатели потушили пожар на территории нефтебазы под Одессой. В ГСЧС уточнили, что около 11:30 на железнодорожной станции на территории нефтебазы возник пожар бензовоза на сливной эстакаде. Предварительно пострадали два человека — водитель бензовоза и сотрудник нефтебазы. К тушению пожара привлекались 15 единиц техники и 60 человек личного состава. 

    Беспорядки в Каракасе

    В Каракасе жгут полицейские участки и автомобили
    @ReporteYa
    Беспорядки в столице Венесуэлы: бойня у парламента и поджоги авто

    В столице Венесуэлы Каракасе подожгли несколько полицейских участков и автомобилей. Беспорядки начались после окончания захвата здания оппозиционной Национальной ассамблеи группой сторонников президента Николаса Мадуро. ​Всего в здании удерживались порядка 350 человек. В результате нападения пострадали семь депутатов, пятеро из которых были госпитализированы, сообщалось также о нескольких пострадавших рядовых сотрудниках парламента.

    Трамп прибыл в Польшу с визитом

    Президент США Дональд Трамп прибыл в Польшу. Официальные мероприятия, связанные с визитом, начнутся в четверг, 6 июля. А в пятницу утром стартует серия встреч Трампа с руководством страны, в частности, с польским президентом Анджеем Дудой. Также американский лидер примет участие в саммите стран Трехморья, присутствие на котором подтвердили десять руководителей стран Центральной Европы, Балтии и Балкан. 

    Читайте также: Трамп в Польше: спецкор об историческом визите

    Именно 5 июля 1687 года были опубликованы "Математические начала натуральной философии" Исаака Ньютона, в которых ученый сформулировал закон всемирного тяготения. В этот же день в 1748 году ученый Михаил Ломоносов в письме к математику Леонарду Эйлеру впервые сформулировал закон сохранения материи и движения. 

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