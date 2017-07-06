Хроника 5 июля: скандал на переговорах в Минске, Рада защитила Лозового

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 5 июля, переговоры в Минске по Украине прошли со скандалом: делегации ЛНР и ДНР, а также России покинули переговоры из-за позиции Киева по обмену пленными. В этот же день в парламенте не поддержали обвинения против нардепа Лозового, к тому же взрыв и пожар произошли на нефтебазе под Одессой. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Скандал на переговорах в Минске

Делегации самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также России покинули переговоры гуманитарной подгруппы по Донбассу в Минске в знак протеста против позиции Киева по обмену пленными. Об этом сообщила представитель ЛНР в подгруппе Ольга Кобцева. В ДНР заявили, что делегация республики была вынуждена покинуть переговоры в Минске, поскольку Киев отказался от обмена пленными. Позже спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что стороны конфликта в Донбассе завершили уточнение списков пленных для обмена.

Украина передаст Нидерландам право провести суд по крушению MH17 на Донбассе

Украина и Нидерланды планируют 7 июля подписать соглашение о международно-правовом сотрудничестве, которое даст право голландской стороне провести суд по делу о крушении малайзийского самолета Boeing в Донецкой области в июле 2014 года. Ранее в Амстердаме сообщили, что суд по делу о крушении в Донецкой области в июле 2014 года малайзийского самолета Boeing пройдет в Нидерландах.

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Янукович подаст заявление против судей, рассматривающих дело о госизмене

Экс-президент Украины Виктор Янукович намерен подать заявление в правоохранительные органы против судей Оболонского райсуда Киева из-за якобы нарушения ими законов. Ранее Янукович сообщил, что отзовет своих защитников из судебного процесса по делу о госизмене и отказывается участвовать в нем.

В парламенте не поддержали обвинения против Лозового

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады не поддержал снятие неприкосновенности с народного депутата от Радикальной партии Андрея Лозового. Комитет признал представление генпрокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Лозового законно мотивированным, однако недостаточно обоснованным.

Крестный ход УПЦ МП в центре Харькова

В среду, 5 июля, жители Харькова приняли участие в крестном ходу от Благовещенского собора до Свято-Покровского мужского монастыря. Шествие священнослужителей и верующих Украинской православной церкви Московского патриархата было посвящено памяти равноапостольного князя Владимира и 1029-й годовщине Крещения Руси. На время его проведения в центре Харькова временно перекрыли движение и изменили маршруты 14 автобусов и одного троллейбуса.

Взрыв и пожар на нефтебазе под Одессой

Накануне спасатели потушили пожар на территории нефтебазы под Одессой. В ГСЧС уточнили, что около 11:30 на железнодорожной станции на территории нефтебазы возник пожар бензовоза на сливной эстакаде. Предварительно пострадали два человека — водитель бензовоза и сотрудник нефтебазы. К тушению пожара привлекались 15 единиц техники и 60 человек личного состава.

Беспорядки в Каракасе

В столице Венесуэлы Каракасе подожгли несколько полицейских участков и автомобилей. Беспорядки начались после окончания захвата здания оппозиционной Национальной ассамблеи группой сторонников президента Николаса Мадуро. ​Всего в здании удерживались порядка 350 человек. В результате нападения пострадали семь депутатов, пятеро из которых были госпитализированы, сообщалось также о нескольких пострадавших рядовых сотрудниках парламента.

Трамп прибыл в Польшу с визитом

Президент США Дональд Трамп прибыл в Польшу. Официальные мероприятия, связанные с визитом, начнутся в четверг, 6 июля. А в пятницу утром стартует серия встреч Трампа с руководством страны, в частности, с польским президентом Анджеем Дудой. Также американский лидер примет участие в саммите стран Трехморья, присутствие на котором подтвердили десять руководителей стран Центральной Европы, Балтии и Балкан.

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Именно 5 июля 1687 года были опубликованы "Математические начала натуральной философии" Исаака Ньютона, в которых ученый сформулировал закон всемирного тяготения. В этот же день в 1748 году ученый Михаил Ломоносов в письме к математику Леонарду Эйлеру впервые сформулировал закон сохранения материи и движения.