Кравченко: сыворотки от ботулизма на всех не хватит

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В Украину наконец-то привезли сыворотку от ботулизма, которой не было в стране три года. Первую партию – 100 доз – канадского антитоксина предоставила Программа развития ООН в качестве гуманитарной помощи. Стоимость закупленных ПРООН сывороток составила 2,5 млн грн.

По словам директора организации в Украине Янтомаса Химстра, это самая качественная сыворотка, она лечит все семь типов ботулизма, и подходит как для взрослых, так и для детей.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила, что с начала года в Украине зарегистрированы 76 случаев заболевания ботулизмом, 8 из них – со смертельным исходом. В Украине не было сыворотки от ботулизма с 2014 года, а средства на ее закупку даже не закладывали в бюджет.

"Когда месяц назад к нам обратилась министр, мы обнаружили, что невозможно быстро найти эти лекарства на рынке, поскольку государства обычно заказывают их вперед", – сказал Химстра.

Сейчас, по словам Супрун, в Украине нет людей, госпитализированных с подозрением на ботулизм, и эта поставка позволяет сформировать базовый запас, который используют для немедленного лечения новых случаев заражения ботулизмом.

При этом Супрун призвала украинцев следить за питанием, употреблять только качественные продукты, а не экономить на еде.

По словам и.о. министра здравоохранения, в Украине ежегодно ботулизмом болеет от 80 до 100 человек. Доставленной партии хватит для 25 человек. Лекарство будет храниться на спецскладах Минздрава, а области в случае необходимости будут обращаться за ними в Минздрав.

Угроза жизни сохраняется

"То, что в Украину наконец-то поставили 100 доз сыворотки от ботулизма – это прекрасно. Но кто ответит за смерти тех людей, которых уже с нами нет? И кто будет отвечать за смерти тех людей, которые еще умрут?

Госпродпотребслужбой не были проведены карантинные мероприятия, ведь супермаркеты, которые продали рыбу, которой люди отравились и умерли, работают в прежнем режиме. facebook.com/pmgroup.org.ua Медик: украинское больное общество имеет ту медицину, которую заслуживает

Никто не говорит, была ли изъята продукция и определены производитель, условия производства, транспортировки, хранения данной продукции. Производители как производили ее, так и производят, через розничную сеть она как реализовывалась, так и продолжает реализовываться.

Поэтому к чему слова госпожи Супрун о том, что не надо экономить на продуктах питания, я понять не могу, особенно если учитывать, что правительство, членом которого является Супрун, уже довело народ Украины до ручки – у людей вообще на продукты скоро денег не будет.

Вот если бы были проведены карантинные и санитарно-эпидемиологические мероприятия в соответствии с Законом о санэпидблагополучии, то мы могли бы узнать, кто является производителем той рыбы, которой отравились заболевшие ботулизмом. И народ Украины мог бы с большим удовольствием рекомендовать этого производителя для поставок продуктов питания в Администрацию президента, Кабинет министров Украины, Минздрав и Верховный Совет Украины, можно даже без участия международных закупочных организаций!", – сказал ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко в комментарии РИА Новости Украина.

При этом Кравченко обратил внимание на то, что поставленная в Украину сыворотка против ботулизма канадского производства и уточнил, что и.о.министра здравоохранения является гражданкой Канады, а срок отказа ее от этого гражданства пока не истек.

"Я хочу напомнить, что до этого Канада нам передала вакцину от полиомиелита на 20 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи, а потом оказалось, что эта вакцина просрочена. Поэтому интересно, во-первых, какие сроки годности у этих 100 доз сыворотки от ботулизма, во-вторых, зарегистрирована ли эта сыворотка на территории Украины, и насколько нам их хватит?", – отметил ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины.

Можно и не успеть

Эксперт возмущен решением Минздрава хранить сыворотки в Киеве и выдавать областям в случае необходимости. Учитывая, что в Украине насчитывается 490 районных управлений здравоохранения, 100 доз не хватит, чтобы создать запас сыворотки.

"Как правило, пациент попадает в больницу не просто в остром состоянии, а уже в затяжном периоде на второй-третий день после приема продуктов питания, содержащих бактерии ботулизма.

Согласно нормативно-директивным документам Минздрава, больных с подозрением на ботулизм должны госпитализировать не в инфекционную больницу, и даже не инфекционное отделение какой-либо больницы, а срочно в ближайший стационар.

Там должны неотложно начать проводить антидезинтаксикационную терапию и ввести антибутулимическую сыворотку. Если сыворотка будет храниться на спецбазе Минздрава "Укрвацина" или "Укрмедпостач", то время доставки по территории Украины составит от 8 до 24 часов. То есть эта сумасшедшая сама нарушает нормативы Минздрава и распоряжения местных департаментов здравоохранения.

Пациент в состоянии токсико-инфекционного шока, и при этом должен будет еще ждать от 8 до 24 часов, пока ему привезут сыворотку. Но я так понимаю, что для рентген-лаборанта Супрун это абсолютно нормальная и эффективная система оказания медицинской помощи при таких серьезных заболеваниях, как ботулизм", – подчеркнул Кравченко.

Он предположил, что и.о. главы Минздрава собирается при выявлении больных ботулизмом доставлять сыворотку вертолетом, но в Украине отсутствует санитарная авиация.

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"Вполне возможно, Супрун будет отправлять сыворотку пресловутыми дронами из грибов: отправили дроном, укололи, дроном же закусили, потом пришел священник и отпел пациента", — нарисовал нерадостную картину Кравченко.

Он напомнил, что в Украине по-прежнему нет вакцин и сывороток против других опасных заболеваний.

"Если за год от ботулизма умерло 8 человек, то сколько должно умереть от столбняка, бешенства, укусов ядовитых змей, чтобы в Украине появились вакцины и сыворотки?", — подчеркнул Кравченко.