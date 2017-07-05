Золотарев: казус "орденоносного" мэра Чернигова Атрошенко

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

На прошлой неделе Facebook разорвала новость, что мэр Чернигова Владислав Атрошенко, один из голосовавших за "диктаторские законы" 16 января 2014 года, получил орден за заслуги от президента Петра Порошенко, отмечает на своей странице в социальной сети политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Внятного ответа, почему президент сделал это, так и не было, добавляет он, но "ларчик открывается просто".

"Я уже писал, что Атрошенко начал собственную политическую игру в преддверии президентских выборов. Пробным камнем стало увольнение с должности секретаря горсовета представителя "Нашего края" Быстрова. Важно то, что "Наш край" выполняет стабилизирующую функцию во властных раскладах на Черниговщине", – подчеркнул эксперт.

И вот, очевидно, на Банковой учли риски, связанные с возможной потерей позиций в области и разыграли комбинацию, продолжил Золотарев.

"Вначале Атрошенко получил с Банковой орден, который дал неприятный публичный эффект для Порошенко. В ответ Атрошенко как бы вернул на должность секретаря горсовета представителя "Нашего края" – Максима Черненка. Что интересно, сама фракция того на должность не выдвигала и решение о его поддержке не принимала", – сообщил политолог.

Facebook Андрея Золотарева Комментарий Андрея Золотарева

По его мнению, фактически Атрошенко нашел в "Нашем крае" амбициозную и слабую фигуру, готовую ради должности и денег пойти на сговор: "таким образом Атрошенко формально сохранил политический статус-кво".

Сайт Владислава Атрошенко Владислав Атрошенко, мэр Чернигова

"При этом наблюдатели отмечают, что мэр Чернигова как раньше, так и сейчас, не делает в городе ничего для реального повышения доверия людей к Президенту. При попустительстве Атрошенко, к примеру, БПП потерял лидирующие позиции в процессе создания объединенных территориальных громад. Во многих кампаниях, к примеру, в Носовке, депутаты БПП вообще не прошли в городской совет. А ведь именно политическую силу Президента курирует Атрошенко и его ставленник на посту губернатора Кулич", – заявил Золотарев.

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Он уверен, что уход Атрошенко от президента и переход в другой лагерь – вопрос времени.

"В целом, ситуация в Чернигове становится все интереснее", – подытожил эксперт.