Василий Вовк: нет доказательств "руки Москвы" в случаях подрывов авто

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Во вторник, 27 июня, жертвой взрыва автомобиля "Mercedes-Benz", в Киеве стал 39-летний Максим Шаповал. Он руководил спецназом Главного разведывательного управления Министерства обороны. Взрывчатка была прикреплена к днищу автомобиля. Инцидент квалифицировали как теракт и передали для расследования в военную прокуратуру.

На следующий день в Константиновском районе Донецкой области был взорван автомобиль с сотрудниками СБУ. Один сотрудник погиб — полковник Юрий Возный, четверо ранены. Среди жертв — сотрудники Департамента контрразведки. Судя по характеру повреждений, было заложено взрывное устройство, все днище автомобиля разнесено. военная прокуратура сил АТО квалифицировала подрыв авто, как террористический акт.

Убийство Максима Шаповала – дело "рук Москвы", других версий не может существовать, так заявил спикер МВД Артем Шевченко. Не отрицали это и многочисленные советники главы МВД. СБУ от комментариев по гибели своего коллеги воздержалась, хотя тут же и МВД и служба безопасности переключились на новый "след Кремля" в распространении на территории Украины и стран мира вируса-вымогателя.

Заявлениями о российском следе в умышленных убийствах правоохранительные органы путаются прикрыть свою некомпетентность, считает экс-начальник главного следственного управления СБУ Василий Вовк.

Пресс-служба СБУ Василий Вовк

Василий Васильевич, взрыв автомобиля полковника ГУР в Киеве, подрыв авто сотрудников СБУ, квалифицировали как террористический акт. Как можно объяснить такое большое количество терактов в нашей стране, как и кто их должен остановить?

— Этот вопрос сегодня никого не занимает. Погиб полковник, рядовой, не важно, если погиб на фронте, это одно — это война, а офицер или солдат выполнял свой долг. Те же убийства, которые происходят далеко от линии фронта — это совсем другое. Говорить о том, что гибель полковника ГУР связано с тем, что он на Востоке проводил операции, это не версия. Нельзя останавливаться на одной военной составляющей, ведь не секрет, что его гибель может быть связана с экономическими вопросами, в зоне АТО процветает контрабанда, действует наркотрафик. И надо выяснять, не связана ли его гибель с бизнес темой.

Но в МВД уже заявили, что во взрывах криминала нет, это — "рука Москвы".

— Ну да, после убийства Вороненкова, "великого политического деятеля" и свидетеля, убитого в центре Киева, мы это уже слышали. Там никакой политической составляющей нет, там чистой воды экономика. Украинский народ дурят разного рода заявлениями. По мнению наших политиков, у нас в Украине каждый второй "агент кремля", а все бомжи — "агенты ФСБ". Это уже смешно. Вот и вирусу-вымогателю то же приписывают московскую прописку. Но доказательств того, что этот вирус пошел из РФ, нет, зато политики об этом заявляют и на этом пытаются заработать очки. Это цирк, цирк на уровне детского сада. И эти заявления звучат от тех, кто должен действовать, принимать законы по безопасности тех же банков, госучреждений, госпредприятий. А после того, как вирус их работу заблокировал, конечно же, проще сказать, что это "рука Москвы", на кого же еще спихнуть проблему, с которой столкнулась страна и которую они, из-за свой некомпетентности, не решили и не предвидели.

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Какие основные версии убийства сотрудников СБУ и ГУР надо рассматривать следствию?

— Ну, что бы понять мотивы надо найти убийцу, организатора или же пособников, которые могут хоть приблизительно рассказать, за что. Мотива без исполнителей не узнать. Проще всего сказать — это "рука Москвы" или их убийство связано с военным конфликтом на Востоке. Но если это так, тогда российская ФСБ должна убивать не полковников и майоров, а генералов. Им что сложно взорвать генералов в Киеве? Нет. С учетом того, сколько оружия и взрывчатке сегодня гуляет по стране, и найти его не составляет труда.

Если серьезно, то надо рассматривать основные версии — боевой путь на Востоке, как воевал, чем занимался. Политическая — политики часто устраняют конкурентов. Бытовая — не поделил с кем-то огород, женщину, машину, квартиру или же месть. Бизнес версия — убили за большие деньги, долги. Надо прорабатывать все. И работать по той, которая останется в ходе исключения.

Украинское фото Церемония прощания с погибшим при взрыве автомобиля сотрудником разведки Максимом Шаповалом

Не кажется ли вам, что наши следственные органы не в состоянии расследовать и поэтому им проще заявить о том, что это происки "агентов Кремля" и ничего не делать?

— Именно так и есть. За несколько часов специалисты из МДВ, такие как Геращенко и Шкиряк, все установили, отчитались и ничего не делают. А при этом, расписались в профнепригодности ведомства. Доказательств того, что совершенные убийства это "рука Москвы", нет. Все только на словах, как и в деле по убийству Шеремета в Киеве или Вороненкова, ни одного доказательства по сути, но всех пытаются уверить, что заказ поступил из Кремля, а настоящие заказчики в это время спокойно живут и смеются над ними.

К слову, на днях супруга убитого экс-депутата Государственной Думы Российской Федерации Дениса Вороненкова Мария Максакова указала на круг заказчиков убийства. Об этом Маскакова рассказала в комментарии российскому изданию "Дождь".

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"След идет к российским криминальным авторитетам, которые "крышуются" вот теми самыми людьми, о которых я говорю (сотрудниками ФСБ России, — Ред.)", — сказала она.

Так, по словам вдовы Вороненкова, убийство заказали российские криминальные авторитеты, которым покровительствует ФСБ. Кроме того, она предполагает, что заказчики могут быть связаны с бандой обнальщиков из Днепра, в состав которой входили двое из трех предполагаемых исполнителей убийства. Вместе с тем, Маскакова заявила, что не считает это дело политическим.