Хроника 29 июня: ЧП в центре Донецка, представление на арест Добкина, штраф за Евровидение

Донецкое агентство новостей

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 29 июня, генпрокурор Юрий Луценко внес в Раду представление на арест нардепа Добкина, Львовский горсовет забросали дымовыми шашками, а в Донецке обвалились несколько этажей здания университета экономики и торговли. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

В Донецке обрушилось здание университета торговли

В четверг вечером, 29 июня, представитель администрации главы самопровозглашенной ДНР заявил, что в центре Донецка произошел теракт, в результате повреждено здание Университета торговли. Позже источник сообщил РИА Новости, что это могло произойти в результате взрыва. В свою очередь другие источники сообщают, что частичное обрушение здания университета произошло в результате подмыва стены из-за обильных осадков.

Послы ЕС одобрили ассоциацию с Украиной

Постоянные представители 28 стран-членов Евросоюза одобрили соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Окончательно документ будет утвержден Советом ЕС 11 июля, сообщил журналист Рикард Йозвяк. "Послы ЕС дали "зеленый свет" соглашению об ассоциации с Украиной, министры окончательно одобрят соглашение 11 июля, оно вступит в силу 1 сентября", — написал он в микроблоге в Twitter.

Луценко внес в Раду представление на арест Добкина

Генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Михаила Добкина ("Оппозиционный блок"). "В действиях (Добкина — Ред.) усматриваются признаки умышленного заговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничества с целью завладения 78 га земельных участков г. Харькова нормативной стоимостью более 220 млн грн", — сообщил глава ГПУ.

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Львовский горсовет забросали дымовыми шашками

Митингующие зажгли дымовые шашки на площади "Рынок" возле Львовского горсовета. Представители общественных организаций требуют в ходе митинга отставки начальника управления коммунальным имуществом Львовского горсовета Инны Свистун и извинений мэра Львова Андрея Садового за оскорбление участников АТО. "Рыжий, выходи", — кричат они в мегафон.

Суд решил рассматривать дело Януковича в заочном режиме

Оболонский районный суд Киева решил рассматривать уголовное дело экс-президента Украины Виктора Януковича о госизмене в заочном режиме из-за его неявки. Напомним, в понедельник Оболонский суд Киева начал рассмотрение по существу дела Януковича. Экс-президент на заседание не явился. Коллегия судей приняла решение о переносе судебного заседания после того, как государственное обвинение зачитало ходатайство о рассмотрении дела в заочном режиме в связи с тем, что Янукович не является на судебное заседание.

Прокуратура требует в 6 раз увеличить размер залога за Гужву

Прокуратура Киева просит суд в шесть раз увеличить размер залога для главного редактора интернет-издания "Страна.UA" Игоря Гужвы — до 123 тысяч долларов, сообщила в четверг пресс-служба ведомства. Гужву задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Гужва считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве 24 июня арестовал журналиста с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен, в понедельник за него внесли залог.

Украине грозит крупный штраф из-за отсутствия России на Евровидении

Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Украине грозит крупный штраф из-за серьезных задержек при организации песенного конкурса Евровидение-2017, прошедшего в Киеве, и нежелания сотрудничать с EBU по поводу участия России в конкурсе. Ранее Женевское управление принудительного взыскания задолженности инициировало процедуру ареста 15 миллионов евро финансовых гарантий, предоставленных Украиной на проведение песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве.

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Купившая за 11 млн грн завтрак с замглавы МВД отказалась платить

Участница благотворительного аукциона, поставившая 11 миллионов гривен (около 423 тысяч долларов) на завтрак с 24-летней замглавы МВД Украины Анастасией Деевой, заявила, что ошиблась, и отказалась платить, в итоге завтрак продан следующему участнику за 10 тысяч гривен (383 доллара), сообщается в четверг на странице электронной площадки государственных публичных закупок ProZorro в Facebook.

Именно 29 июня 1888 года была сделана одна из старейших сохранившихся звукозаписей. Оратория Генделя "Израиль в Египте", исполнявшаяся хором из 4000 голосов на Генделевском фестивале в лондонском Хрустальном Дворце, была записана на усовершенствованный фонограф Эдисона. В этот же день в 1925 году американец Марвин Пипкин запатентовал электрическую лампочку с матовым покрытием.