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    Аналитика и комментарии

    Хроника 29 июня: ЧП в центре Донецка, представление на арест Добкина, штраф за Евровидение

    (обновлено: )26020
    Накануне стало известно, что послы ЕС одобрили ассоциацию с Украиной, Киеву грозит крупный штраф из-за отсутствия России на Евровидении. К тому же вчера суд решил рассматривать дело экс-президента Януковича в заочном режиме.
    Обрушение части здания университета в Донецке
    Донецкое агентство новостей

    Людмила Калита, РИА Новости Украина

    В четверг, 29 июня, генпрокурор Юрий Луценко внес в Раду представление на арест нардепа Добкина, Львовский горсовет забросали дымовыми шашками, а в Донецке обвалились несколько этажей здания университета экономики и торговли. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    Обрушение части здания Университета торговли в Донецке. Видео
    Канал на Youtube FrozenNoseStudio
    Последствия обрушения в Университете торговли в Донецке

    В Донецке обрушилось здание университета торговли

    В четверг вечером, 29 июня, представитель администрации главы самопровозглашенной ДНР заявил, что в центре Донецка произошел теракт, в результате повреждено здание Университета торговли. Позже источник сообщил РИА Новости, что это могло произойти в результате взрыва. В свою очередь другие источники сообщают, что частичное обрушение здания университета произошло в результате подмыва стены из-за обильных осадков.   

    Послы ЕС одобрили ассоциацию с Украиной 

    Постоянные представители 28 стран-членов Евросоюза одобрили соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Окончательно документ будет утвержден Советом ЕС 11 июля, сообщил журналист Рикард Йозвяк. "Послы ЕС дали "зеленый свет" соглашению об ассоциации с Украиной, министры окончательно одобрят соглашение 11 июля, оно вступит в силу 1 сентября", — написал он в микроблоге в Twitter. 

    Луценко внес в Раду представление на арест Добкина 

    Генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Михаила Добкина ("Оппозиционный блок"). "В действиях (Добкина — Ред.) усматриваются признаки умышленного заговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничества с целью завладения 78 га земельных участков г. Харькова нормативной стоимостью более 220 млн грн", — сообщил глава ГПУ.

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    Львовский горсовет забросали дымовыми шашками

    Во Львове горсовет забросали дымовыми шашками
    канал Олег Довганик на youtube
    "Рыжий, выходи!". Львовский горсовет забросали дымовыми шашками

    Митингующие зажгли дымовые шашки на площади "Рынок" возле Львовского горсовета. Представители общественных организаций требуют в ходе митинга отставки начальника управления коммунальным имуществом Львовского горсовета Инны Свистун и извинений мэра Львова Андрея Садового за оскорбление участников АТО. "Рыжий, выходи", — кричат они в мегафон. 

    Суд решил рассматривать дело Януковича в заочном режиме

    Оболонский районный суд Киева решил рассматривать уголовное дело экс-президента Украины Виктора Януковича о госизмене в заочном режиме из-за его неявки. Напомним, в понедельник Оболонский суд Киева начал рассмотрение по существу дела Януковича. Экс-президент на заседание не явился. Коллегия судей приняла решение о переносе судебного заседания после того, как государственное обвинение зачитало ходатайство о рассмотрении дела в заочном режиме в связи с тем, что Янукович не является на судебное заседание. 

    Прокуратура требует в 6 раз увеличить размер залога за Гужву

    Прокуратура Киева просит суд в шесть раз увеличить размер залога для главного редактора интернет-издания "Страна.UA" Игоря Гужвы — до 123 тысяч долларов, сообщила в четверг пресс-служба ведомства. Гужву задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Гужва считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве 24 июня арестовал журналиста с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен, в понедельник за него внесли залог. 

    Митинг с требованием отставки мэра во Львове
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Фотоитоги 29 июня: дымовая завеса во Львове, ракета " Корсар" и суд над Януковичем

    Украине грозит крупный штраф из-за отсутствия России на Евровидении

    Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Украине грозит крупный штраф из-за серьезных задержек при организации песенного конкурса Евровидение-2017, прошедшего в Киеве, и нежелания сотрудничать с EBU по поводу участия России в конкурсе. Ранее Женевское управление принудительного взыскания задолженности инициировало процедуру ареста 15 миллионов евро финансовых гарантий, предоставленных Украиной на проведение песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве. 

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    Купившая за 11 млн грн завтрак с замглавы МВД отказалась платить 

    Участница благотворительного аукциона, поставившая 11 миллионов гривен (около 423 тысяч долларов) на завтрак с 24-летней замглавы МВД Украины Анастасией Деевой, заявила, что ошиблась, и отказалась платить, в итоге завтрак продан следующему участнику за 10 тысяч гривен (383 доллара), сообщается в четверг на странице электронной площадки государственных публичных закупок ProZorro в Facebook. 

    Именно 29 июня 1888 года была сделана одна из старейших сохранившихся звукозаписей. Оратория Генделя "Израиль в Египте", исполнявшаяся хором из 4000 голосов на Генделевском фестивале в лондонском Хрустальном Дворце, была записана на усовершенствованный фонограф Эдисона. В этот же день в 1925 году американец Марвин Пипкин запатентовал электрическую лампочку с матовым покрытием.

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