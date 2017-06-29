Рейдерство - это наше всё. Соцсети о разборках под Кропивницким

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В соцсетях опять громогласно звучит подзабытое слово "Врадиевка". А впомнили об этом населенном пункте и последовавших за ним скандальных событиях неспроста. Вчера, 27 июня, в селе Бережинка Кировоградской области произошли массовые столкновения между местными жителями правоохранителями и бойцами батальона "Донбасс". Причина — продолжающийся конфликт за контроль над агропредприятием "Нива-2010".

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В соцсетях эти события вызвали немало различных эмоциональных комментариев: "Нова Україна. Рейдеры щемят фермеров. Фермеры обращаются за помощью к ветеранам АТО, рейдеры зовут полицию и Нацгвардию. Устраивают совместный веселый замес…"; "Вот даже страшно представить какие войны на селе развернутся после старта продажи земли…". "Аваков все делает для того, чтобы давно забытая всеми Врадиевка, началась опять в более крупных масштабах…", — пишут в сетях и о таком.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook