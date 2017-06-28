Украина: вечный конституционный переворот и вечный праздник

Александр Карпец, для РИА Новости Украина

Едва ли не самым лицемерным государственным праздником в современной Украине следует считать именно День Конституции. И дело не только в том, что об эту "священную корову", которой клянутся все кому не попадя, все же вытирают ноги, и трудно найти конституционную норму, которая бы хоть как-то выполнялась.

Но дело в том, что в нынешнем, 2017 году исполнилось уже 11 лет с тех пор, как в стране отсутствует полностью легитимная Конституция, принятая в установленном той же самой Конституцией порядке с соблюдением всех надлежащих норм и процедур! И это отнюдь не абстрактная казуистика…

Ведь фактически речь идет о более чем сомнительной легитимности власти в Украине на протяжении более чем десятилетия, в течение которого имеет место апофеоз неконституционности законодательных решений, государственных институций и решений властных органов.

Лицемерные клятвы политиканов на Конституции вызывают реакцию отторжения, даже просто бесят, поскольку все участники подобных "танцев на Основном Законе" прекрасно осведомлены о том, что легитимной, то есть принятой с соблюдением всех полагающихся процедурных норм, Конституции в Украине давно не существует!!! А тех политиканов, которые не ведают о том, что в стране нет полностью легитимной Конституции, вообще следует, пардон, "ср***ой метлой" гнать от власти по причине неграмотности и профнепригодности.

Все, о чем пойдет речь далее, никоим образом не является "кремлевской пропагандой". Обо всем этом приходится писать уже второй десяток лет при всех властях. И при национал-странной оперетте Ющенко. И при криминально-невнятном режимчике Януковича. И уже при нынешних "дерьмократах", которые взобрались во власть по трупам майдана и войны на Донбассе, а теперь по наездам на свободу слова и прочие гражданские права уже превзошли Януковича и взяли курс куда-то на Африку, в направлении режимов Бокассы или Мугабе.

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И все эти годы элита типа не замечает, что в стране легитимной Конституции нет!

Увертюра

Принято считать, что одним из важнейших элементов демократии является соблюдение законных процедур принятия решений. Правда, для реальной демократии этого очень мало, а процедуры есть необходимое, но далеко не достаточное условие. Принятие в декабре 2004 года редакции Конституции с грубыми нарушениями процедуры запустило процесс неконституционности, результатом которого стали неконституционные, сомнительной легитимности решения, выборы, органы высшей государственной власти. Затем в 2010 году был знаменитый антиконституционный переворот, выразившийся в незаконном возврате к Конституции 1996 года, что позволило Януковичу узурпировать власть. Потом, уже в феврале 2014 года был такой же неконституционный возврат к Конституции-2004 без малейшей попытки новой "демократической" власти придать конституционным основам государства хотя бы минимально приличный вид. В мае 2014 года прошли президентские, а в октябре того же года – парламентские выборы, которые, не смотря на свой статус внеочередных, стали очередными в бесконечном ряду антиконституционной вакханалии. В результате политиканских игрищ так называемой элиты всех мастей и оттенков, в Украине отсутствует легитимная высшая государственная власть, и вообще трудно сказать, есть ли в стране хоть что-нибудь легитимное…

Напомним, кстати, что Украина является членом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Вступая в ПАСЕ, Украина, равно как и другие страны-члены этой международной институции, берут на себя обязательство соблюдать цивилизованные конституционно-правовые нормы. Но с этим у нас как-то не складывается…

И вообще, вопреки циничным и лицемерным лозунгам о неких европейских устремлениях, многое из того, что действительно следовало бы перенять в Европе, у нас игнорируется или извращается. Это в равной мере касается как демократических правовых процедур, так и – пардон! – необходимости обустройства общественных туалетов в достаточном количестве и необходимого качества. Зато, если надо перенять на Западе какую-нибудь ненужную дрянь, здесь мы впереди планеты всей! Но это так, к слову…

Краткое содержание предыдущих серий

С рядом оговорок, можно сказать, что только в 1996 году Конституция была введена в действие легитимно. Да и то, наверное, только потому, что это была принятая "с нуля" Конституция, пришедшая на смену формально действовавшей на тот момент Конституции не существовавшего уже государства – Украинской ССР.

Это уже позднее стали говорить о том, что Конституция-1996 не просто реализует президентско-парламентскую модель государственно-политического устройства, но якобы дает едва ли не диктаторские полномочия президенту, что нашло отражение в виде "позднего кучмизма". А поначалу даже авторитетные международные институции и деятели заявляли, что Основной Закон Украины 1996 года является едва ли не "шедевром конституционного творчества", воплощающим лучшие западные "ценности".

Несколько отвлекаясь, отметим, что это не первый такой случай. В свое время сталинскую конституцию 1936 года на полном серьезе и не только в СССР считали одной из самых демократичных в мире, и по тексту этого документа так оно и было. Другое дело, что за этой красивой картинкой были массовые репрессии и архипелаг ГУЛАГ. Все это к тому, что наличие юридической бутафории в виде красиво написанной конституции еще совершенно ничего не гарантирует.

В декабре 2004 года, на волне политического кризиса и так называемой "оранжевой революции", в Конституцию были внесены существенные поправки, в корне изменившие государственное устройство страны с президентско-парламентской на парламентско-президентскую республику, в которой значительный объем полномочий был передан от президента к парламентской коалиции и правительству. Но внесение изменений в Основной Закон произошло неконституционным путем на основе политического торга с грубым нарушением процедуры установленной Конституцией.

Обе редакции Конституции, как 1996, так и 2004 года, содержат следующий механизм. Он изложен статье 155: "Законопроект про внесення змін до Конституції України, крім розділу I "Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України", попередньо схвалений більшістю від конституційного складу Верховної Ради України, вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради України за нього проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу Верховної Ради України". Статья 159 налагает на процедуру обязательное условие: "Законопроект про внесення змін до Конституції України розглядається Верховною Радою України за наявності висновку Конституційного Суду України щодо відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 цієї Конституції". Именно эта процедура была грубо нарушена в 2004 году: в проект закона о поправках были внесены изменения без рассмотрения Конституционным судом (КС) и "в один присест", то есть на одном заседании, в результате чего не была выполнена норма о рассмотрении законопроекта на двух сессиях Рады.

С декабря 2004 года до парламентских выборов, состоявшихся в марте 2006 года, было достаточно времени, чтобы выполнить все необходимые процедурные требования. Но будучи занятой политическими игрищами, политическая "элита" этого не сделала умышленно, причем отличились в этом как представители последовавшего затем режима Януковича, так и "демократы", иные из которых находятся сейчас во власти.

Это дало абсолютно законные основания для пересмотра и отмены Конституции-2004, что и было в 2010 году сделано уже "во царствование" Януковича "ручным" составом КС, сформированным тогдашней властью из "проверенных" донецких кадров. В этом не было бы ничего незаконного, если бы КС ограничился совершено справедливым решением о нелегитимности поправок в Конституцию в 2004 году и предложением к Верховной Раде о приведении Основного Закона и процедуры его введения в соответствие с нормами Конституции, а Рада в установленном порядке внесла соответствующие изменения.

Но вместо этого, тогдашний "самый донецкий конституционный суд в мире" вынес скандально-знаменитое решение. Под предлогом того, что в 2004 году изменения в Конституцию были внесены с нарушением процедуры, КС назвал Конституцию-2004 года "неконституционной" и незаконной с самого начала её введения, то есть с 1 января 2006 года, после чего КС объявил, что в Украине отныне действует Конституция 1996 года. Сии конституционные упражнения абсолютно антиконституционны и незаконны уже хотя бы потому, что, по сути, это означает внесение изменения в Конституцию, а в Конституциях и 1996 года и 2004 года однозначно записано, что такие изменения имеет право вносить только Верховная Рада и только с соблюдением указанной выше процедуры. КС имеет право только инспектировать такие изменения на предмет их конституционности, но никак не отменять одну Конституцию и вводить вместо неё другую, пусть даже ту, которая когда-то уже существовала.

Идиотизм ситуации, сложившийся после такой, с позволения сказать, "конституционной реформы" очень метко и емко охарактеризовал тогдашний секретарь Европейской комиссии за демократию через право Парламентской Ассамблеи Совета Европы, более известной как Венецианская комиссия, Томас Маркерт: "Для Европейской правовой практики это событие стало из ряда вон выходящим. Когда парламент решает усовершенствовать некоторые ранее принятые изменения в Конституцию, в этом нет ничего особенного. Но крайне необычным является отказ от конституционной реформы через несколько лет после её принятия. Тем более, если это делает не парламент, который принимал эту реформу, а Конституционный суд… Получается, что власть в Украине несколько лет работала на основании неконституционной Конституции". Подчеркнем, что само понятие "неконституционной Конституции" повергло в крайнее смятение слишком впечатлительных "европеоидов", шокированных "чисто донецким" походом к тонким материям конституционного права! Говоря о последствиях этого безобразия, Маркерт высказался в "евродипломатичной" форме: "Это создаёт проблему легитимности её (власти – Авт.) действий и легитимности в целом".

С тех пор, как были сказаны эти слова, прошло около семи лет. Кто таков этот самый Маркерт, уже давно забылось. Но актуальность этих слов со временем не меркнет, а наоборот, становится все более очевидной, а ситуация выглядит все более циничной.

Ведь подавляющее большинство нынешних представителей власти во времена Януковича рьяно и вполне справедливо критиковали и обличали его за конституционный переворот и узурпацию власти. Но после падения режима Януковича и победы "типа демократов", ранее бывших в оппозиции, проблема нелегитимности власти ничуть не разрешилась, а в чем-то даже обострилась.

Полный маразм: неконституционный возврат неконституционной конституции!

В феврале 2104 года на революционной волне, сразу после свержения и бегства Януковича, Верховная Рада в порыве энтузиазма отменила скандальное решение КС и Конституцию-1996, а вместо нее вернула Конституцию-2004 простым законом, который в этом случае был поставлен выше Конституции, что есть полнейший нонсенс, а сам закон следует считать юридически ничтожным. По сути, Конституция опять была без прохождения указанной выше процедуры изменена, причем была возвращена та ее редакция 2004 года, которая была принята с грубейшими нарушениями процедуры, а потому справедливо признана нелегитимной. Очевидно, что эта пертурбация еще более делегитимизировала конституционно-правовые основы государства, а говоря проще, привела к полному бардаку!

Но это не помешало в мае 2014 года провести внеочередные президентские выборы на основе "дважды нелегитимной" Конституции-2004. Хотя следовало в ускоренном темпе, но с соблюдением процедуры изменить Конституцию, пусть даже просто должным образом утвердить редакцию 2004 года, и лишь потом начинать досрочные выборы президента и парламента. Если спешка с выборами президента еще как-то объясняется аннексией Крыма, войной на Донбассе, необходимостью иметь верховного главнокомандующего и так далее, то срочность с парламентскими выборами объяснить трудно, если исходить из демократических норм. До проведения парламентских выборов следовало должным образом внести поправки в Конституцию, чтобы легитимность нового законодательного органа не вызывала сомнений. Времени было в обрез, но теоретически можно было бы успеть, опять-таки, если бы не политические игрища. В результате, страна получила очередной парламент, избранный на основе Конституции, введенной нелегитимным путем, а потому легитимность нынешней Верховной Рады и президента является более чем сомнительной.

Кстати, сама процедура роспуска предыдущего парламента для объявления внеочередных выборов парламента нынешнего вызвала кривую ухмылку у любого, кто дал себе труд хотя бы немного полистать "типа действующую" Конституцию-2004. Ведь конституционных оснований, предусмотренных этой редакцией Основного Закона, не было. Такие основания были созданы совершенно искусственно. Правящая парламентская коалиция была чисто формально "развалена" путем "театрализованного шоу", премьер Яценюк вроде как подал в отставку, что позволило президенту Порошенко, согласно Конституции-2004, объявить досрочные парламентские выборы, как записано в Указе от 27 августа 2014 года №690/2014, "руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины". После чего Яценюк снова уселся в кресло премьера и принялся как ни в чем не бывало рулить страной. Так он просидел до апреля 2016 года, когда его после череды скандалов сменил Гройсман.

На самом же деле, имела место весьма грубая манипуляция требованиями Конституции-2004, пусть даже она введена нелегитимно. Статья 83 предусматривает формирование коалиции депутатских фракций, избранных по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В то же время, распущенный парламент избирался по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе по незаконно введенной при Януковиче Конституции-1996, которая вообще не предполагает никакой коалиции. А та "демократическая" коалиция, которая якобы была сформирована после свержения режима Януковича, представляла собой ситуативное большинство, куда входили осколки фракций, отдельные депутаты, и все это представляло скорее "сборную солянку".

Но и это еще не все. Если исходить из того, что "дважды незаконная" Конституция-2004 все же действует, то, соответственно, действует упомянутая статья 83 о формировании коалиции депутатских фракций в новоизбранном парламенте. Но проблема в том, что действующий закон о выборах народных депутатов, такой же, впрочем, нелегитимный, как и все остальное в стране, предполагает выборы по смешанной системе. Закон резко противоречит указанной норме якобы действующей Конституции-2004 о формировании коалиции из депутатских фракций, поскольку половина парламента избирается по мажоритарной системе и имеет право вообще во фракции не вступать, а вступив, выйти, если не понравиться и/или пойти в другую фракцию. Если внесение изменений в Конституцию действительно предполагает довольно длительную и непростую процедуру, то уж для изменения закона времени было более чем достаточно, но игрища, затеянными всеми участниками нынешнего политического балагана, не позволило "элите" подогнать нормы закона к Конституции-2004, пусть даже она введена нелегитимно.

В этом смысле особо забавляет периодически вспыхивающая дискуссия, точнее склока, о том, существует ли в настоящий момент в парламенте правящая коалиция. Сие зело напоминает постановку вопроса о наличии невинности в борделе! Разговоры о партийно-фракционной коалиции парламенте являются совершенно бессмысленными, поскольку половина Рады избиралась на мажоритарной основе.

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Обращает на себя внимание тот факт, что во времена правления Януковича тогдашние оппозиционеры, многие из которых нынче крепко засели возле властного корыта, аж слюнями брызгали в припадке праведного гнева по поводу уродливых конституционных упражнений Януковича и компании, в том числе и в части избирательной системы. Более того, "демократы" мамой клялись по приходу к власти привести конституционное поле страны в соответствие хотя бы со здравым смыслом. Прошло три года, но все "кака была така есть"!

Словом, когда так называемые политологи усердно "морщат мозг", рассуждая на тему наличия и/или отсутствия коалиции, это вызывает приступы гомерического хохота.

Сразу после парламентских выборов 2014 года было очевидно, что в избранной тогда Верховной Раде будет процветать политическая коррупция, на основе которой будет формироваться и удерживаться коалиция. Так и вышло…

Заключение

В сухом остатке имеем ненастоящего президента, ненастоящий парламент, ненастоящее правительство и прочие органы власти, ненастоящую Конституцию – словом, в этом государстве все ненастоящее, включая само государство.

Впрочем, не все. Настоящими у нас являются война, разруха на Донбассе, социально-экономический кризис, разграбленная правящей верхушкой страна и прогрессирующая нищета, в которой вскоре рискует утонуть подавляющее большинство граждан.

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