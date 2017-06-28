Боевики-"правосеки" отделались легким испугом

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Коллегией судей Мукачевского горрайонного суда 26 июня 2017 вынесен приговор в отношении четырех представителей ДУК "Правый сектор", которые обвинялись в совершении ряда особо тяжких и тяжких преступлений в составе банды на протяжении 2014-2015 годов. В том числе террористического акта в Мукачево 11 июля 2015-го, повлекшего гибель человека, и последовавших за ним других уголовных преступлений на территории Львовской и Закарпатской областей. Прокуратура с решением суда не согласна, так как по тяжким статьям четыре фигуранта этого дела получили всего по 3 года и 9 месяцев лишения свободы и освобождены от отбывания наказания согласно закону Савченко.

11 июля 2015 года в Мукачево произошла перестрелка с участием близких к нардепу Михаилу Ланьо людей, местных милиционеров, а также членов "Правого сектора". Сообщалось, что в результате перестрелки погибли четыре человека, тринадцать ранены. Прокуратура квалифицировала произошедшее как теракт. В самом же "Правом секторе" объясняли свои действия борьбой с контрабандой, к которой, по их утверждениям, причастны местные чиновники.

Вскоре по факту событий в Мукачево правоохранители задержали четырех членов ПС, двое из которых решением Печерского районного суда г. Киева арестованы. Остальные же так и не были задержаны и не предстали перед судом.

Прокуратура квалифицировала действия подозреваемых по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц, повлекшее смерть потерпевшего), ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение), ч. 2 ст. 129 (угроза убийством), ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общественно опасным способом или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах), ст. 257 (бандитизм), ч.ч. 2, 3 ст. 258 (террористический акт), ч.ч. 1, 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций), ч. 4 ст. 345 (угроза убийством, насилием в отношении работника правоохранительного органа, совершенное организованной группой) УК Украины. Обвинение просило суд назначить окончательное наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества каждому подсудимому (на основании ч. 1 ст. 70 УК Украины — путем поглощения менее строгого наказания более строгим).

Суд, в свою очередь, не учел доводы прокуроров и оправдал обвиняемых по ряду тяжких статей. Окончательно дал каждому по 3 года 9 месяцев и применил к ним закон Савченко, который позволяет выйти на свободу задержанным. Прокуратура намерена оспаривать данный приговор. Юристы считают, что этого следовало ожидать, суд мог не принять собранные впопыхах доказательства вины.

"Решение суда довольно мягкое. Неоправданно мягкое. Вероятно, что оно будет изменено судом высшей инстанции. Вот это очередной негативный пример "закона Савченко", за который должны нести ответственность все проголосовавшие за него депутаты. Из-за таких товарищей, не отбывших наказание, еще может пострадать немало людей. Которые не осознали то, что они натворили. Но в данном случае надо понимать, что конкретно каждый из обвиняемых делал, в чем его вина. Нужно знать конкретное участие каждого в этом деле", — отмечает старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

К сожалению, "закон Савченко" нанес больше вреда, чем пользы. Чтобы выпустить пару лиц на свободу, открыли ящик Пандоры и повысили уровень криминогенной обстановке в стране, дали возможность безнаказанно уходить от уголовной ответственности, подчеркивает адвокат.

И, конечно же, удивляет такой маленький срок наказания.

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"Прокуратура часто просит неадекватные сроки или же суммы залогов, при этом не имея на руках документов. Но в данном случае больше вопросов к правоохранительным органам, как они собирали улики и какие доказательства представили в суд. По предъявленным обвинениям должны быть железобетонные доказательства их причастности к данному инциденту. К тому же, скорость рассмотрения этого дела свидетельствует о политической заангажированности, потому что подобные дела, по расстрелянным милиционерами, по Майдану и так далее, длятся годами. Возможно, торопились, чтобы успеть под закон Савченко. На лицо политическое давление и отсутствие надлежащей работы органов досудебного следствия", — отмечает Кравец.

Впрочем, как подчеркивает адвокат, если правоохранители не смогли нормально поработать до приговора суда, то теперь им придется это исправлять. Но есть еще шанс реабилитироваться и задержать других участников мукачевских разборок, которые сегодня спокойно живут среди нас.