Украину атаковал Petya A. Советы, как спастись

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Как вирус попадает в компьютер?

Как говорят специалисты, вирус Petya.A чаще всего распространяется через спам-сообщения электронной почты, содержащие ссылки на скачивание файлов с Dropbox под названием "приложение folder-gepackt.exe". Когда файл загружается и открывается, активируется вирус.

Атакам подвержены все компьютеры на операционной системе Windows от XP и до Server 2016.

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Топ советов как уберечься

1. Обязательно пользоваться надежными антивирусами. По мнению специалистов, Virus #Petya блокирует Avast, тогда как антивирус "Касперский" его не видит;

2. Не скачивать сторонние программы и файлы;

3. Не переходить по подозрительным ссылкам, в том числе, из соцсетей;

4. Регулярно делать резервные копии всех важных файлов. Желательно, чтобы было два бэкапа: один в облаке, например в Dropbox, Google Drive, а другой — на сменном носителе;

5. Настроить спам-фильтр в почте и не открывать вложения к письмам, отправленным незнакомыми людьми. Преступники часто создают фальшивые письма, похожие на сообщения от интернет-магазинов или банков;

6. Не доверять никому. Такой вирус могут прислать со взломанного аккаунта вашего друга в Skype или ВКонтакте, коллеги с работы;

7. Включить функцию "Показывать расширения файлов" в настройках. Так будет легче разобраться, какой файл является опасным. Опасаться нужно в первую очередь подозрительных файлов с расширениями "exe", "vbs" и "scr";

8. Регулярно устанавливать обновления для ОС, браузера, антивируса и другого ПО;

9. Если обнаружили какой-то подозрительный процесс, отключить компьютер от интернета. Если вирус не успеет стереть ключ шифрования на компьютере, то есть шанс восстановить файлы.