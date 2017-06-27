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    Аналитика и комментарии

    Украину атаковал Petya A. Советы, как спастись

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    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (18)

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    На Украину обрушилась масштабная хакерская атака. Чтобы защититься от вируса, специалисты советуют пользоваться антивирусами, не скачивать сторонние файлы, не переходить по подозрительным ссылкам, а также делать резервные копии файлов.
    REUTERS Kacper Pempel/Illustration

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Как вирус попадает в компьютер?

    Как говорят специалисты, вирус Petya.A чаще всего распространяется через спам-сообщения электронной почты, содержащие ссылки на скачивание файлов с Dropbox под названием "приложение folder-gepackt.exe". Когда файл загружается и открывается, активируется вирус. 

    Атакам подвержены все компьютеры на операционной системе Windows от XP и до Server 2016.

    Мощная хакерская атака в Украине
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    Вирус Petya: самая масштабная хакерская атака в истории Украины

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    Топ советов как уберечься 

    1. Обязательно пользоваться надежными антивирусами. По мнению специалистов, Virus #Petya блокирует Avast, тогда как антивирус "Касперский" его не видит;

    2. Не скачивать сторонние программы и файлы;

    3. Не переходить по подозрительным ссылкам, в том числе, из соцсетей;

    4. Регулярно делать резервные копии всех важных файлов. Желательно, чтобы было два бэкапа: один в облаке, например в Dropbox, Google Drive, а другой — на сменном носителе; 

    5. Настроить спам-фильтр в почте и не открывать вложения к письмам, отправленным незнакомыми людьми. Преступники часто создают фальшивые письма, похожие на сообщения от интернет-магазинов или банков; 

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    6.  Не доверять никому. Такой вирус могут прислать со взломанного аккаунта вашего друга в Skype или ВКонтакте, коллеги с работы;

    7. Включить функцию "Показывать расширения файлов" в настройках. Так будет легче разобраться, какой файл является опасным. Опасаться нужно в первую очередь подозрительных файлов с расширениями "exe", "vbs" и "scr";

    8. Регулярно устанавливать обновления для ОС, браузера, антивируса и другого ПО;

    9. Если обнаружили какой-то подозрительный процесс, отключить компьютер от интернета. Если вирус не успеет стереть ключ шифрования на компьютере, то есть шанс восстановить файлы.

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