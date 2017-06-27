Вот вам и Юрьев день. Как в Украине воспринимают происходящее - соцопрос

РИА Новости Украина

Согласно результатам исследования, проведенного в июне 2017 года социологической группой “Рейтинг” по заказу журнала "Фокус", более 60% опрошенных украинцев считают оптимальным унитарное устройство для Украины, 20% поддерживают федерацию, 18% — не определились с ответом. Больше всего унитарное устройство поддерживают жители Запада. Каждый десятый из тех, кто выражает недоверие России, поддерживает федеративное устройство Украины.

Безвиз, ЕС и НАТО

Для 40% опрошенных лично важным является введение безвизового режима с Европейским Союзом, для 55% — не важно, 7% — не определились. По сравнению с данными 2016 года, показатели практически не изменились. Безвизовый режим с ЕС более важен для жителей Западного региона и молодежи, а наименее важным он является для респондентов пенсионного возраста.

Половина опрошенных считает, что Украине следует стать членом Европейского Союза, 12% — Таможенного союза, 28% поддерживают равноудаленность от ЕС и России, каждый десятый — не определился. Вступление в ЕС в большей степени поддерживают на Западе и молодежь. Среди тех, кто выражает недоверие странам Европейского Союза, 15% поддерживают вступление в ЕС, 30% — за Таможенный союз, 45% — поддерживают равноудаленность от ЕС и России.

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Если бы сегодня проводился референдум по вступлению Украины в НАТО, то 43% проголосовали бы "за", против — 30%, 13% не голосовали бы, а еще 14% не определились. Вступление в НАТО в большей степени поддерживают на Западе и молодежь. Каждый десятый из тех, кто выражает недоверие к НАТО, поддержал бы вступление в него.

Отношение к России

Больше всего украинцы доверяют Беларуси (60%), Европейскому Союзу и Канаде (по 56%), а также ООН (48%). Больше всего не доверяют России (73%). В региональном разрезе на Западе и в Центре в большей степени выражают доверие Канаде и ЕС. Кроме того, НАТО, США, ОБСЕ и МВФ также больше доверяют на Западе страны. Доверие к Беларуси, СНГ, Китаю и России более выражено на Юге и Востоке страны.

Почти 60% опрошенных поддерживают ограничение экономических отношений с Россией, около 30% — за их расширение или не сокращение, 15% — не определились. По сравнению с данными 2016 года, несколько увеличилось количество сторонников ограничения отношений с Россией. Больше за сохранение или расширение экономических отношений с Россией выступают жители Востока и Юга, люди старшего возраста и сторонники партий "За жизнь" и Оппозиционного блока.

Почти 40% поддерживают введение визового режима с Россией, половина — не поддерживают, каждый десятый не определился. За последние месяцы несколько выросла поддержка введения визового режима. Больше всего за него выступают жители Запада, жители сел, люди преимущественно молодого возраста и избиратели "Свободы".

Донбасс, возвращение Крыма и минские соглашения

Относительно решения проблемы в Донбассе, 40% опрошенных поддерживают вариант завершения АТО до полного восстановления украинской власти во всем Донбассе, 13% — за предоставление более широких экономических и гуманитарных полномочий территориям, расположенным в зоне АТО, 18% — за предоставление этим территориям самостоятельности, федеративного статуса края, но оставить в составе Украины. Только 12% — одобряют отделение этих территорий от Украины, 18% — не определились по данному вопросу. Вариант завершения АТО до полного восстановления украинской власти на Донбассе больше всего поддерживают в Центре и на Западе страны, жители сел, молодежь.

43% не поддерживают решение о блокировании товарных потоков с территорий Донецкой и Луганской областей, контролируемых т.н. ДНР и ЛНР и почти столько же поддерживают — 40%, 17% — не определились. Больше всего это решение поддерживают в Западном регионе, жители сел и молодежь.

Более половины считают, что Украина должна использовать все возможности для возвращения Крыма в состав Украины, четверть считают, что надо смириться с переходом Крыма в состав России, около 20% — не определились. За возвращение Крыма в состав Украины в большей степени выступают на Западе, жители сел и молодежь.

56% опрошенных отметили, что поверхностно знакомы с содержанием Минских соглашений, треть — не знакомы, только 7% — очень хорошо знают их содержание, 4% — не определились. В большей степени знакомы с Минскими соглашениями жители Востока, городов и мужчины.

Почти 30% считают, что Украине нужно пересмотреть Минские договоренности и подписать новые соглашения, 16% — поддерживают полное выполнение всех поставленных требований, 17% — за выход из переговорного процесса и принятие решений без участия международных посредников, 5% — за другой вариант, треть не определилась по данному вопросу. Полное выполнение требований Минских договоренностей больше поддерживают на Востоке страны, избиратели партии "За жизнь", Оппозиционного блока. Зато на Западе и в Центре, среди избирателей "БПП Солидарность", "Гражданской позиции" и "Свободы" скорее поддерживают пересмотр существующих договоренностей и подписание новых соглашений.

Советские праздники

День Победы 9 мая является праздником со значительным символизмом для 82% опрошенных украинцев, 7% считают его пережитком прошлого, 9% — обычным или выходным днем, 2% — не определились.

Более 70% считают Международный женский день 8 марта праздником со значимым для них символизмом, 8% — пережитком прошлого, 18% — обычным или выходным днем, 2% — не определились.

Половина опрошенных считает День международной солидарности трудящихся праздником со значимым для них символизмом, 16% — пережитком прошлого, 31% — обычным или выходным днем, 3% — не определились.

Жители Запада, сел, а также избиратели "Свободы" в большей степени считают вышеупомянутые праздники пережитком прошлого или обычным или выходным днем.

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Русский язык и церковь

Две трети опрошенных не поддерживают предоставление русскому языку статуса государственного, 30% — поддерживают, 7% — не определились. За последние 2 года наблюдается незначительный рост поддержки предоставления русскому языку статуса государственного языка. Больше всего его поддерживают на Востоке и Юге и в городах.

Треть опрошенных украинцев сожалеют о распаде в 1991 году Советского Союза, 53% — не жалеют, 14% — не определились. Больше о распаде СССР сожалеют в Восточных и Южных регионах, женщины и люди старшего возраста, а также избиратели партии "За жизнь" и Оппозиционного блока.

45% опрошенных поддерживают запрет "георгиевской" ленты в Украине, почти 40% — не поддерживают, 17% — не определились. Больше всего поддерживают запрет на Западе, люди молодого и среднего возраста, избиратели Свободы.

Почти 60% не поддерживают запрет российских сайтов в Украине, в частности Одноклассники, Вконтакте, Яндекс, четверть — поддерживают, 20% — не определились. Больше всего поддерживают запрет на Западе, люди с высоким уровнем образования, избиратели "Свободы", "БПП Солидарность" и "Гражданской позиции".

Более половины опрошенных считают, что вопрос перехода верующих и передачи храмов и церковного имущества из одной конфессии в другую могут решать сами верующие, прихожане церкви, 22% — органы церкви, 8% — местный священник, 7% — уполномоченные органы центральной власти, 6% — местные органы власти, 2% — судебные органы, 2% — имеют другое мнение, каждый пятый — не определился. Жители Запада и сел в большей степени считают, что сами верующие, прихожане церкви или местный священник могут решать этот вопрос, но на Юге и Востоке, жители городов считают, что это должны решать органы церкви.

Требования МВФ

Треть опрошенных заявила, что у них лично или членов их семьи в собственности есть земельный пай. На Западе таких больше всего — почти половина (47%), на Востоке — меньше (20%). Среди селян владельцев земельных паев в три раза больше, чем среди горожан.

Только 11% опрошенных считают, что в Украине нужно разрешить свободную куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, 25% считают, что для введения свободного рынка земли сейчас отсутствуют условия, а половина опрошенных (53%) уверены, что земля не должна быть товаром вообще, 2% имеют другое мнение, 9% — не определились. Больше всего поддерживают развитие свободного рынка земли на Западе и среди молодежи.

Почти две трети (63%) опрошенных согласны с тем, что сотрудничество Украины с МВФ ведет к снижению социальных стандартов жизни и повышению цен, 21% — не согласны с этим утверждением, 17% — не определились. 53% согласны с тем, что страны, которые сотрудничают с МВФ преимущественно больше теряют, чем приобретают, не согласны с этим — 21%, и почти треть не определились относительно утверждения. 45% согласны с утверждением, что МВФ помогает Украине в сложный период времени, 38% — не согласны с этим, 17% — не определились. 39% считают, что сотрудничество с МВФ способствует реформам в Украине, столько же (40%) не согласны, 21% — не определились.

Утверждения, которые положительно описывают МВФ и его сотрудничество с Украиной, больше поддерживают избиратели БПП и "Самопомочи", а также те, кто доверяют МВФ. А утверждения, которые негативно описывают МВФ, больше поддерживают избиратели партий "За жизнь", Оппозиционный блок и те, кто не доверяют МВФ.

19% респондентов поддерживают инициативу повышения минимального страхового стажа для получения пенсии до 25 лет, 75% — в той или иной степени не поддерживают эту инициативу, 6% — не определились. Инициативу повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и женщин не поддерживает абсолютное большинство респондентов (95%), 3% — поддерживают, 2% — не определились. Инициативу повышения минимального страхового стажа для получения пенсии больше поддерживают на Западе и Юге страны.

Субсидии

Половина респондентов (51%) получают субсидии для оплаты коммунальных услуг, 18% — не получают, но намерены оформить, 29% — не получают и не собираются оформлять, 3% — не определились. По сравнению с ноябрем 2016 увеличилось количество тех, кто получает субсидии.

На Западе и в Центре больше тех, кто получает субсидии, на Востоке — больше всего тех, кто не получают субсидии и не собираются оформлять. Чем старше респонденты, тем больше среди них тех, кто получает субсидии.

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Более половины респондентов считают, что государство должно предоставлять субсидии на оплату коммунальных услуг, так как сейчас, 28% считают, что лучше получить материальную помощь от государства на повышение энергоэффективности при условии уплаты тарифов по полной стоимости, 17% — не определились. Среди тех, кто получает субсидии и тех, кто хочет оформить субсидии, больше поддержки помощи от государства на оплату коммунальных услуг именно за счет предоставления субсидий.