Социолог Головаха о политике и большой трагедии Украины

Институт социологии НАНУ

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Заместитель директора по научным вопросам Института социологии НАН Украины Евгений Головаха считает главной трагедией и проблемой украинского политического пространства полное отсутствие действительно идеологических партий в стране.

"В Украине нет конкретной "ядерной" политической силы, которую люди бы поддерживали. И происходит это потому, что сейчас из всех тех партий, которые фигурируют в опросах, нет ни одной идеологической силы… Более того, когда мы спрашиваем наших граждан, какого политического течения они придерживаются, то наиболее мощные в Украине — это национал-патриотическая и социал-демократическая идеи. И это нормальная европейская идеологическая дифференциация. Но, к сожалению, у нас нет ни одной партии, которая действительно бы отражала ни первую, ни вторую идеологию. И, увы, в этом большая трагедия и большая проблема нашего общества", - сказал Евгений Головаха во время презентации социсследования "Имидж политических партий".

По его мнению, политическим партиям в Украине необходимо понять, что они представляют не только собственные интересы, но обязаны честно и откровенно придерживаться определенной идеологии.

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"А они сегодня либералы, завтра они националисты, послезавтра — социал-демократы и так далее. И это очень плохо, поскольку дезориентирует избирателей, и во многом приводит к тому результату, который мы уже получили. По данным социсследования центра Разумкова, 46% опрошенных считают, что нам необходимы досрочные парламентские выборы. Но если мы их проведем, мы получим абсолютно то же самое, и снова те партии, которые образуют коалицию и будут проводить "реформы", получат ту же репутацию, которую получили "Солидарность" и "Народный фронт". Я, например, против досрочных выборов — они ничего не дадут, кроме новой волны разочарования. Сначала в Украине необходимо создавать нормальное идеологически-партийное пространство", — пояснил социолог.