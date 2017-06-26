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    Аналитика и комментарии

    Социолог Головаха о политике и большой трагедии Украины

    (обновлено: )54730
    Досрочные парламентские выборы ничего не дадут народу Украины, кроме новой волны разочарования. Сначала в стране необходимо создать политические партии, которые действительно исповедовали бы определенную идеологию, считает социолог Евгений Головаха.
    Заместитель директора по научным вопросам Института социологии НАН Украины Евгений Головаха
    Институт социологии НАНУ

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Заместитель директора по научным вопросам Института социологии НАН Украины Евгений Головаха считает главной трагедией и проблемой украинского политического пространства полное отсутствие действительно идеологических партий в стране.

    Политические партии и электорат
    Фото из открытых источников
    Политический супермаркет: дегустирует электорат

    "В Украине нет конкретной "ядерной" политической силы, которую люди бы поддерживали. И происходит это потому, что сейчас из всех тех партий, которые фигурируют в опросах, нет ни одной идеологической силы… Более того, когда мы спрашиваем наших граждан, какого политического течения они придерживаются, то наиболее мощные в Украине — это национал-патриотическая и социал-демократическая идеи. И это нормальная европейская идеологическая дифференциация. Но, к сожалению, у нас нет ни одной партии, которая действительно бы отражала ни первую, ни вторую идеологию. И, увы, в этом большая трагедия и большая проблема нашего общества", - сказал Евгений Головаха во время презентации социсследования "Имидж политических партий".

    По его мнению, политическим партиям в Украине необходимо понять, что они представляют не только собственные интересы, но  обязаны честно и откровенно придерживаться определенной идеологии.

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    "А они сегодня либералы, завтра они националисты, послезавтра — социал-демократы и так далее. И это очень плохо, поскольку дезориентирует избирателей, и во многом приводит к тому результату, который мы уже получили. По данным социсследования центра Разумкова, 46% опрошенных считают, что нам необходимы досрочные парламентские выборы. Но если мы их проведем, мы получим абсолютно то же самое, и снова те  партии, которые образуют коалицию и будут проводить "реформы", получат ту же репутацию, которую получили "Солидарность" и "Народный фронт". Я, например, против досрочных выборов — они ничего не дадут, кроме новой волны разочарования. Сначала в Украине необходимо создавать нормальное идеологически-партийное пространство", — пояснил социолог.

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